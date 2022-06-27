Tesla, Ford и GM повыcят цены на электромобили

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Высокие цены на бензин заставляют все большее количество потребителей задуматься о покупке электромобилей, однако цены на электрокары в дилерских центрах тоже вырастут, пишет The Wall Street Journal.

Американские автопроизводители повышают цены на электромобили, чтобы компенсировать растущую стоимость компонентов, используемых в батареях. Компании также извлекают выгоду из высокого интереса потребителей к электрокарам на фоне выхода на рынок новых моделей.

Tesla Inc., Ford Motor Co., General Motors Co., Rivian Automotive Inc. и Lucid Group Inc. за прошедшие месяцы увеличили цены на ряд моделей электрокаров.

Так, GM на прошлой неделе повысила стоимость электропикапа GMC Hummer на $6,25 тысячи. Теперь его цена составляет от около $85 тысяч до $105 тысяч.

Tesla в 2022 году повышала цены на электрокар Model Y SUV версии Performance три раза с начала года, увеличив ценник примерно на 9%. Сейчас стоимость модели составляет $69,9 тыс.

Средняя цена за электромобили в США в мае взлетела на 22% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила около $54 тысяч. Для сравнения, средняя цена на автомобили с двигателем внутреннего сгорания выросла на 14% за аналогичный период, до около $44,4 тысячи.

Компании говорят, что пытаются компенсировать наблюдающийся в последнее время рост цен на сырьевые материалы, использующиеся в производстве аккумуляторов для электрокаров. На текущий момент они являются самым дорогим компонентом электромобиля. Цены на литий, никель и кобальт подскочили почти вдвое по сравнению с периодом до начала пандемии коронавируса, следует из данных консалтинговой компании AlixPartners LLP.

Крупные автопроизводители стремятся расширить ассортимент электромобилей на фоне ужесточения регулирования в отношении вредных выбросов, опасений акционеров по поводу влияния традиционных автомобилей на экологию и воодушевления инвесторов на Уолл-стрит по поводу потенциала роста рынка электромобилей, пишет издание.

Стоимость разработки электромобилей за прошедшие два года выросла вдвое, подсчитали эксперты AlixPartners. Ожидается, что автопроизводители потратят в общей сложности $526 млрд на переход на электромобили за пятилетний период, который завершится в 2026 году. Рост цен на сырьевые материалы может усложнить этот процесс, отмечают аналитики.