Президент Египта по видеосвязи примет участие в пленарном заседании ПМЭФ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси вместе с президентом РФ Владимиром Путиным примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 17 июня в формате видеоконференцсвязи и будет отвечать на вопросы участников форума, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Как рассказал представитель Кремля, в зале пленарного заседания вместе с Путиным будет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а председатель КНР Си Цзиньпин направит участникам форума видеообращение.

"В пятницу в 14:00 вместе с Путиным будут участвовать президент Казахстана Токаев, он будет присутствовать на подиуме, и президент Египта - в формате ВКС", - сказал Ушаков, напомнив, что Египет в 2022 году является страной - главным гостем Петербургского форума.

В ходе пленарного заседания, как рассказал Ушаков, сначала выступят Путин, Токаев, Ас-Сиси, затем прозвучит видеоприветствие председателя КНР.

"После этого начнется самое интересное - живые ответы трех лидеров на вопросы", - сообщил помощник президента.

Кроме того, Ушаков заявлял, что участвовать в ПМЭФ будут главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, но отдельных встреч с ними у Путина не запланировано, хотя такие контакты возможны "на ногах".

Между тем, в пресс-службе правительства Киргизии сообщили, что в работе ПМЭФ в пятницу примет участие премьер республики Акылбек Жапаров.

По ее данным, Жапаров выступит с докладом на панельной сессии "Евразийский экономический союз: новое качество интеграции".

Кроме того, "на полях" форума глава кабинета министров проведет встречи с руководителями ряда компаний и государственных органов.