Путин на ПМЭФ даст оценку текущей ситуации в мировой экономике и политике

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении 17 июня на Петербургском экономическом форуме даст критическую оценку международной экономической ситуации, а также будет говорить о задачах России на ближайшую перспективу, сообщили в Кремле.

"Предполагается, что президент даст оценку текущей ситуации в мировой экономике и политике. Речь, конечно, пойдет о проблемах, с которыми сегодня сталкивается мировое хозяйство - о несправедливой межгосударственной конкуренции, торговых и финансовых войнах, санкциях, ограничениях", - сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, "президент поделится своей оценкой тенденций формирования многополярной экономической модели и даст оценку возможностям и перспективам, которые открывает этот процесс для участников глобального рынка".

Ушаков подчеркнул, что значительную часть своего выступления Путин "посвятит задачам, которые сегодня стоят и будут завтра стоять перед Россией по обеспечению экономического развития страны, по стимулированию деловой активности, созданию комфортных условий для ведения бизнеса и укрепления внешних торгово-инвестиционных связей".

Как заявил Ушаков, "на форуме предстоит проанализировать масштабы социально-экономических изменений в мире, трезво и всесторонне осмыслить происходящую ситуацию с санкционным давлением на нашу страну с учетом того, что это санкционное давление вряд ли будет носить краткосрочный характер".

"Ожидаем, что на форуме будут высказаны дополнительные соображения о том, как нам, России двигаться вперед в кардинально изменившихся экономических и политических условиях", - сказал помощник президента.

Путин "на полях" ПМЭФ также встретится с президентами Казахстана и Армении и с членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

"В ходе форума, уже после пленарного заседания, президент проведет двусторонние контакты. Это будут переговоры с Токаевым (Касым-Жомарт Токаев - президент Казахстана - ИФ), первая встреча с президентом республики Армения Хачатуряном (Ваагн Хачатурян - ИФ), также президент примет члена президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорада Додика", - рассказал Ушаков.

Он напомнил, что Путин с Додиком уже встречался несколько раз в ходе предыдущих Петербургских международных экономических форумов.

После двусторонних контактов, по словам Ушакова, вечером в пятницу президент проведет традиционную встречу "на полях" форума - с руководителями российских СМИ.

Кроме того, как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на эту встречу будут приглашены российские военкорры, освещающие, в том числе события на Украине.