Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Путин на ПМЭФ даст оценку текущей ситуации в мировой экономике и политике

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении 17 июня на Петербургском экономическом форуме даст критическую оценку международной экономической ситуации, а также будет говорить о задачах России на ближайшую перспективу, сообщили в Кремле.

"Предполагается, что президент даст оценку текущей ситуации в мировой экономике и политике. Речь, конечно, пойдет о проблемах, с которыми сегодня сталкивается мировое хозяйство - о несправедливой межгосударственной конкуренции, торговых и финансовых войнах, санкциях, ограничениях", - сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, "президент поделится своей оценкой тенденций формирования многополярной экономической модели и даст оценку возможностям и перспективам, которые открывает этот процесс для участников глобального рынка".

Ушаков подчеркнул, что значительную часть своего выступления Путин "посвятит задачам, которые сегодня стоят и будут завтра стоять перед Россией по обеспечению экономического развития страны, по стимулированию деловой активности, созданию комфортных условий для ведения бизнеса и укрепления внешних торгово-инвестиционных связей".

Как заявил Ушаков, "на форуме предстоит проанализировать масштабы социально-экономических изменений в мире, трезво и всесторонне осмыслить происходящую ситуацию с санкционным давлением на нашу страну с учетом того, что это санкционное давление вряд ли будет носить краткосрочный характер".

"Ожидаем, что на форуме будут высказаны дополнительные соображения о том, как нам, России двигаться вперед в кардинально изменившихся экономических и политических условиях", - сказал помощник президента.

Путин "на полях" ПМЭФ также встретится с президентами Казахстана и Армении и с членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

"В ходе форума, уже после пленарного заседания, президент проведет двусторонние контакты. Это будут переговоры с Токаевым (Касым-Жомарт Токаев - президент Казахстана - ИФ), первая встреча с президентом республики Армения Хачатуряном (Ваагн Хачатурян - ИФ), также президент примет члена президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорада Додика", - рассказал Ушаков.

Он напомнил, что Путин с Додиком уже встречался несколько раз в ходе предыдущих Петербургских международных экономических форумов.

После двусторонних контактов, по словам Ушакова, вечером в пятницу президент проведет традиционную встречу "на полях" форума - с руководителями российских СМИ.

Кроме того, как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на эту встречу будут приглашены российские военкорры, освещающие, в том числе события на Украине.

ПМЭФ Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Министр сельского хозяйства США заявил, что украинское зерно лучше вывозить по морю

Министр сельского хозяйства США заявил, что украинское зерно лучше вывозить по морю
ПМЭФ-2022

На поддержку спроса на автомобили в этом году выделят 20,7 млрд рублей

Coca-Cola прекратит производство и продажи в РФ

ПМЭФ-2022

VK подготовит новую стратегию развития с учетом внешних ограничений

VK подготовит новую стратегию развития с учетом внешних ограничений
ПМЭФ-2022

Белоусов заявил, что ограничение экспорта ради курса валют было бы стратегической ошибкой

ПМЭФ-2022

Game is over – закон энергорынка теперь не Атлантика, закон – Тайга. Обобщение

Game is over – закон энергорынка теперь не Атлантика, закон – Тайга. Обобщение

Прокачка газа в Германию по "Северному потоку" упала до 40% от максимальной мощности

ПМЭФ-2022

Новак заявил, что страны ОПЕК+ обсуждали распад альянса

Новак заявил, что страны ОПЕК+ обсуждали распад альянса
ПМЭФ-2022

"Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования билетов в конце года

"Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования билетов в конце года
ПМЭФ-2022

Карты "Мир" могут начать принимать в Египте

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });