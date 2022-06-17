Токаев прибыл в Санкт-Петербург для участия в международном экономическом форуме

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург для участия в международном экономическом форуме, сообщила пресс-служба главы государства.

"Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург для участия в юбилейном 25-ом Петербургском международном экономическом форуме", - говорится в сообщении.

Планируется, что в пятницу в первой половине дня Токаев проведет двусторонние встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и главой Башкортостана Радием Хабировым.

"Во второй половине дня Касым-Жомарт Токаев примет участие в пленарном заседании ПМЭФ. Программу визита завершит двусторонняя встреча с российским лидером Владимиром Путиным", - отметили в пресс-службе.