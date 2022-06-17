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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:55

Минэнерго выступило за создание третьей ценовой зоны энергорынка РФ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ поддерживает создание третьей ценовой зоны энергорынка, тема отрабатывается с начала года, сообщил журналистам замглавы ведомства Павел Сниккарс в кулуарах ПМЭФ.

"Мы считаем, что нужно создавать третью ценовую зону. Вопроса создавать или не создавать нет, вопрос лишь когда и в подходах", - сказал он, отметив, что на площадке ведомства тема отрабатывается с начала года.

"У нас уже есть четкое понимание, как мы это будем делать. Мы будем основываться на заключении контрактов на основе регулируемых договоров. Мы будем приводить в соответствие основные принципы ценообразования", - пояснил Сниккарс.

По его словам, есть локальные вопросы, вроде присоединения Архангельска и Коми к первой ценовой зоне, идет оценка экономических параметров.

Для объединения связей между энергосистемами Дальнего Востока и Сибири потребуются несколько новых сетевых проектов: три линии на 220 кВ и линия на 500 кВ.

"Это не ограничивает запуск третьей ценовой зоны, но это улучшает осуществление этих планов в силу экономической и технической инфраструктуры", - рассказал Сниккарс.

Он добавил, что первый этап (из двух - ИФ) сетевого строительства для создания условий возникновения новой зоны закончится в 2027-2028 годах.

Как сообщалось ранее, к июлю этого года, согласно поручениям по итогам октябрьского совещания о развитии ТЭК, правительство должно было проработать возможность распространения на Дальний Восток "механизмов конкурентного рыночного ценообразования на электрическую энергию и мощность", а также утвердить планы по строительству сетей для объединения энергосистем Востока и Сибири.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов ранее сообщал, что объединение энергосистем может потребоваться на фоне будущего спроса на электроэнергию по восточному направлению. Шульгинов подчеркивал, что в этом случае понадобится масштабное сетевое строительство.

Минэнерго ПМЭФ
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