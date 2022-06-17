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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:55

Глава Якутии предложил дофинансировать программу расселения из аварийного жилья

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Глава Якутии Айсен Николаев обратился к правительству РФ с предложением дофинансировать программу расселения из аварийного жилья, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Мы видим большой рост индивидуального жилищного строительства у нас в республике, благодаря этому в прошлом году смогли выполнить плановые показатели: введено более 570 тысяч кв. м жилья", - заявил Николаев на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

При этом, по его мнению, индивидуальное жилищное строительство надо активнее использовать в программе по переселению людей из аварийного жилья.

В связи с этим глава Якутии обратился к правительству страны с предложением помочь субъектам федерации и дофинансировать программу расселения аварийного жилого фонда.

Николаев отмечает, что, несмотря на все достигнутые результаты, есть одна острая проблема - резкое повышение стоимости строительства жилой недвижимости.

"Когда мы эту программу рассчитывали, средняя стоимость одного квадратного метра составляла 77 тысяч рублей, и финансирование из федерального бюджета было рассчитано, исходя именно из этой стоимости. Сейчас по Якутии один квадратный метр стоит 106 тысяч рублей по итогам первого квартала, и средств на окончание программы не хватает. Причем это проблема не только Якутии, она касается всех других регионов страны", - сказал глава республики.

Ранее сообщалось, что в Якутии до конца 2025 года с привлечением государственной финансовой поддержки планируется переселить более 61 тысячи граждан и ликвидировать свыше 1,1 млн кв. м аварийного жилья.

За три года уже расселены свыше 18 тысяч жильцов аварийных домов, построено 130 многоквартирных домов.

Айсен Николаев Якутия ПМЭФ
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