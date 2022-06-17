"Фармасинтез" запланировал вложить 1 млрд рублей в производство бронхолитиков в Иркутске

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - АО "Фармасинтез" (Иркутск, управляющая компания группы "Фармасинтез") планирует вложить 1 млрд рублей в создание в Иркутске производства бронхолитиков, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и президент группы компаний "Фармасинтез" Викрам Пуния обсудили реализацию инвестиционного проекта на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"К запуску планируются два участка для производства гормональных и негормональных препаратов. Общая стоимость проекта - 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Ожидается, что объем выпуска составит 136 млн капсул с порошком для ингаляций и 867 тысяч аэрозолей для ингаляций в год. Поступление продукции в оборот запланировано на первый квартал 2024 года.

Ранее сообщалось о планах АО "Формасинтез" разместить в Иркутске завод по выпуску бронхолитиков - препаратов, снимающих симптомы бронхоспазма и применяющихся при лечении бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких.

"В фармацевтической отрасли Иркутской области наблюдается активный рост. С начала года производство лекарственных препаратов возросло на 48%", - цитирует пресс-служба Кобзева.

В рамках встречи глава региона и президент "Фармасинтеза" подписали дополнительное соглашение к ранее заключенному соглашению о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Иркутской области и АО "Фармасинтез". Допсоглашение включает перечень социальных мероприятий на 2022 год, выполняемых за счет средств фармкомпании.

В сообщении отмечается, что в рамках соглашения "Фармасинтез" участвует в социальных мероприятиях региона, оказывает благотворительную помощь нуждающимся, а также оказывает материальную поддержку Иркутскому государственному университету (ИГУ), Иркутскому национальному исследовательскому техническому университету (ИРНИТУ) и Институту химии им. Фаворского Сибирского отделения РАН.

Группа "Фармасинтез" является крупным российским производителем противотуберкулезных, противоопухолевых, антиретровирусных препаратов и госпитальных антибиотиков. Мощности компании находятся в Иркутске, Братске, Уссурийске, Петербурге, Тюмени.

Пуния владеет 100% акций АО "Фармасинтез".