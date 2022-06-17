Новак сообщил, что переработка нефти в РФ в 2022 году может упасть на 10%

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) могут снизить переработку нефти в 2022 году на 10%, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

"Снижение сейчас идет где-то 10%. Может быть, будет в районе 250-260 млн т", - сообщил Новак.

"Это связано с переконфигурацией работы НПЗ с точки зрения оптимальной загрузки, производства бензина и дизельного топлива, уменьшения количества "хвостов". Оптимально мы перерабатывали 280 млн т. Есть оценки (в перспективе - ИФ) и сохранения такого объема, и снижения до 200-240 млн тонн", - добавил вице-премьер.