В ДНР заявили, что Россия за два года вложит в экономику республики 2 трлн руб.

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россия в течение ближайших двух лет вложит более 2 триллионов рублей в экономику Донецкой народной республики, заявил премьер ДНР Виталий Хоценко.

"У нас, благодаря РФ, достаточно большой бюджет консолидированный, бюджет развития порядка 100-150 млрд рублей. Сейчас все регионы по сути еще дополнительно работают на территории нашей республики и вкладывают большие деньги в стройку, там по сути триллионы. План на два года - больше 2 триллионов рублей", - сказал Хоценко, выступая на ПМЭФ-2022.

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