Пушилин сообщил, что обсудил с Кириенко вопросы развития угольной отрасли Донбасса

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что совместно с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко и председателем правительства республики Виталием Хоценко обсудил ситуацию в угольной отрасли Донбасса.

"На совещании рассматривались вопросы развития угледобывающей промышленности и обеспечения конкурентоспособности шахт. Например, целесообразность передачи всех социальных объектов с баланса угольных предприятий в муниципальную собственность", - следует из сообщения в телеграм-канале Пушилина.

Также шла речь о механизмах предоставления определенным категориям населения угля для бытовых нужд, добавил глава ДНР.

Пушилин отметил, что у угольной отрасли Донбасса по-прежнему имеются "значительные перспективы".