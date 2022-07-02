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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:21

Пушилин сообщил, что обсудил с Кириенко вопросы развития угольной отрасли Донбасса

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что совместно с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко и председателем правительства республики Виталием Хоценко обсудил ситуацию в угольной отрасли Донбасса.

"На совещании рассматривались вопросы развития угледобывающей промышленности и обеспечения конкурентоспособности шахт. Например, целесообразность передачи всех социальных объектов с баланса угольных предприятий в муниципальную собственность", - следует из сообщения в телеграм-канале Пушилина.

Также шла речь о механизмах предоставления определенным категориям населения угля для бытовых нужд, добавил глава ДНР.

Пушилин отметил, что у угольной отрасли Донбасса по-прежнему имеются "значительные перспективы".

Россия ДНР Денис Пушилин Сергей Кириенко
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