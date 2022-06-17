Экспорт нефти из РФ за 5 месяцев вырос на 12% к 2021 году за счет снижения переработки

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россия за пять месяцев 2022 года увеличила экспорт нефти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

"Экспорт нефти за пять месяцев вырос на 12%, и в текущий момент экспорт выше. Это связано со снижением нефтепереработки, переконфигурацией наших НПЗ", - сообщил Новак.

Он отметил, что рост показателя свидетельствует тому, что российская нефть и нефтепродукты остаются востребованными в мире.

"Да сейчас на них дисконт, но со временем он будет уменьшаться", - добавил вице-премьер.