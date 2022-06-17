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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

Экспорт нефти из РФ за 5 месяцев вырос на 12% к 2021 году за счет снижения переработки

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россия за пять месяцев 2022 года увеличила экспорт нефти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

ЭкономикаНовак сообщил, что переработка нефти в РФ в 2022 году может упасть на 10%Новак сообщил, что переработка нефти в РФ в 2022 году может упасть на 10%Читать подробнее

"Экспорт нефти за пять месяцев вырос на 12%, и в текущий момент экспорт выше. Это связано со снижением нефтепереработки, переконфигурацией наших НПЗ", - сообщил Новак.

Он отметил, что рост показателя свидетельствует тому, что российская нефть и нефтепродукты остаются востребованными в мире.

"Да сейчас на них дисконт, но со временем он будет уменьшаться", - добавил вице-премьер.

нефть Александр Новак
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