Путин перенес участие в пленарном заседании на ПМЭФ на час из-за хакерских атак

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин перенес свое выступление на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) на час из-за хакерских атак на ресурс форума, нарушивших систему пропуска на пленарное заседание, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, пленарное заседание форума перенесено с 14:00 на 15:00 по московскому времени.

"Вчера начались массированные DDoS-атаки на систему аккредитации Петербургского экономического форума, мы ее вчера и сегодня ночью держали. Сегодня из-за интенсифицированных DDoS-атак была выведена из строя база участников форума и система допуска по баджам, поэтому, к сожалению, сейчас возникла заминка с получением баджей и подтверждением прохода на "пленарку". Специалисты сейчас работают, чтобы эту проблему сейчас устранить", - рассказал Песков.

В связи с этим, отметил он, президент и принял решение перенести свое выступление на один час вперед, оно состоится не в 14:00, а в 15:00. "За это время как раз будут приняты исчерпывающие меры для устранения последствий этих кибератак, все будет налажено и будет обеспечена возможность доступа для всех, кто должен присутствовать на "пленарке", - заверил пресс-секретарь президента.