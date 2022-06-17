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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Минцифры отложило проект выдачи цифровых паспортов

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Минцифры РФ планирует компенсировать перенос сроков реализации проекта выдачи гражданам цифровых паспортов, развивая технологии электронных копий документов и биометрической идентификации, заявил журналистам глава ведомства Максут Шадаев.

"Мы временно откладываем (проект выдачи цифровых паспортов - ИФ), и сейчас основной приоритет будет развитию технологий цифровых копий документов и биометрической идентификации", - сказал Шадаев в кулуарах ПМЭФ-2022 в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, на данном этапе это сможет компенсировать перенос сроков по проекту выдачи цифровых паспортов.

"Это не вопрос средств. Просто сейчас эти технологии могут развиваться без ограничений. А паспорт - это тема тяжелая", - добавил министр.

Он уточнил, что в будущем министерство вернется к реализации проекта.

В конце 2021 года Шадаев заявлял, что Минцифры приступит к внедрению цифровых паспортов по всей России сразу после тестирований в трех пилотных регионах - Москве, Московской области и Татарстане с 2023 года.

Минцифры РФ
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