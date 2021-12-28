Массовое внедрение цифровых паспортов в РФ начнется сразу после "пилотов"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Минцифры приступит к внедрению цифровых паспортов по всей России сразу после тестирований в трех пилотных регионах – Москве, Московской области и Татарстане. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

"Запустим в этих (Москва, Московская область и Татарстан - ИФ) и будем сразу внедрять (цифровые паспорта - ИФ) по всей стране", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли новые "пилоты".

Шадаев отказался уточнить сроки, но отметил, что "это будет с небольшим временным отрывом".