Клиенты Сбербанка смогут рефинансировать ипотеку, полученную весной по ставкам от 13,9%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Клиенты Сбербанка в июле смогут снизить процентные ставки по ипотечным кредитам, полученным весной 2022 года по ставке от 13,9%, льготные кредиты рефинансироваться не будут, говорится в сообщении банка.

"Снижение будет доступно по всем ипотечным кредитам, полученным в банке в период с 1 марта 2022 года по 30 мая 2022 года включительно со ставкой от 13,9%. Исключение - госпрограммы", - отмечается в сообщении.

Ставка будет снижена до уровня ставки по программе рефинансирования ипотеки плюс 1 п. п. Ограничений по максимальной сумме кредита нет, уточнили в банке.

Предложение будет носить ограниченный характер, им можно воспользоваться только один раз.

В июне Сбербанк вслед за снижением ставки ЦБ понизил ставку в рамках базовой ипотечной программы на 0,4 п.п., до уровня от 10,5% годовых. До этого банк несколько раз понижал ставки по кредитам на покупку готового жилья и квартиры в новостройке: в апреле с 19% до 16,9%., 1 мая с 16,9% до 13,9% и 30 мая с 13,9% до 10,9%.

ЦБ с 14 июня снизил ключевую ставку на 150 базисных пунктов, до 9,50% годовых. Таким образом, ставка опустилась до уровня, на котором она находилась до конца февраля и жестких антироссийских санкций. Тогда, реагируя на риски финансовой стабильности, ЦБ поднял ставку сразу до 20%.