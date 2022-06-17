Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Клиенты Сбербанка смогут рефинансировать ипотеку, полученную весной по ставкам от 13,9%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Клиенты Сбербанка в июле смогут снизить процентные ставки по ипотечным кредитам, полученным весной 2022 года по ставке от 13,9%, льготные кредиты рефинансироваться не будут, говорится в сообщении банка.

"Снижение будет доступно по всем ипотечным кредитам, полученным в банке в период с 1 марта 2022 года по 30 мая 2022 года включительно со ставкой от 13,9%. Исключение - госпрограммы", - отмечается в сообщении.

Ставка будет снижена до уровня ставки по программе рефинансирования ипотеки плюс 1 п. п. Ограничений по максимальной сумме кредита нет, уточнили в банке.

Предложение будет носить ограниченный характер, им можно воспользоваться только один раз.

В июне Сбербанк вслед за снижением ставки ЦБ понизил ставку в рамках базовой ипотечной программы на 0,4 п.п., до уровня от 10,5% годовых. До этого банк несколько раз понижал ставки по кредитам на покупку готового жилья и квартиры в новостройке: в апреле с 19% до 16,9%., 1 мая с 16,9% до 13,9% и 30 мая с 13,9% до 10,9%.

ЦБ с 14 июня снизил ключевую ставку на 150 базисных пунктов, до 9,50% годовых. Таким образом, ставка опустилась до уровня, на котором она находилась до конца февраля и жестких антироссийских санкций. Тогда, реагируя на риски финансовой стабильности, ЦБ поднял ставку сразу до 20%.

Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новак предрек Европе проблемы осенью и зимой из-за ситуации с поставками газа

Новак предрек Европе проблемы осенью и зимой из-за ситуации с поставками газа
ПМЭФ-2022

Минцифры отложило проект выдачи цифровых паспортов

ПМЭФ-2022

Путин перенес участие в пленарном заседании на ПМЭФ на час из-за хакерских атак

ПМЭФ-2022

Борьба за оптимизм 2.0, или как построить новую экономику, не починив старой. Обобщение

Борьба за оптимизм 2.0, или как построить новую экономику, не починив старой. Обобщение
ПМЭФ-2022

В ДНР заявили, что Россия за два года вложит в экономику республики 2 трлн руб.

Франция перестала получать газ из Германии

Франция перестала получать газ из Германии
ПМЭФ-2022

Сбербанк будет вводить отрицательные ставки по депозитам юрлиц

Сбербанк будет вводить отрицательные ставки по депозитам юрлиц

Конференция ВТО в Женеве приняла "беспрецедентный" пакет решений и запустила свою реформу

ПМЭФ-2022

Минпромторг оценил в $2 млрд объем параллельного импорта в РФ с начала мая

ПМЭФ-2022

Новак сообщил, что переработка нефти в РФ в 2022 году может упасть на 10%

Новак сообщил, что переработка нефти в РФ в 2022 году может упасть на 10%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });