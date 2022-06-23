Минфин вновь против рефинансирования льготной ипотеки для взявших ее по высокой ставке

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ не раз обсуждало вопрос рефинансирования льготной ипотеки, выданной весной этого года по более высокой ставке, но решило такую возможность не давать, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах Чебоксарского экономического форума.

ЦБ в конце февраля экстренно повысил ключевую ставку до 20%, что привело к увеличению ставки по программе льготной ипотеки с 7% до 12%. Вскоре Банк России начал снижать ключевую ставку (сейчас она опустилась до докризисного значения 9,5%), параллельно уменьшалась и ставка по льготной ипотеке - сперва до 9%, а с 22 июня - до 7%.

После того, как правительство начало смягчать условия по программе, клиенты банков, взявшие ипотеку под 12%, обратились с просьбой рефинансировать кредиты по сниженной ставке.

"Получается, что те люди, которые брали кредиты, казалось бы, по льготной ставке, оказались в невыгодной ситуации. Алексей Владимирович, я знаю вашу позицию. Но надо давать возможность рефинансировать эти кредиты. Их не так много, этих лиц, надо найти вариант, чтобы эти лица могли рефинансировать кредиты по более льготной ставке", - сказал на сессии в рамках форума глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам Моисеева, вопрос поднимался неоднократно, но поскольку программа "убивает много зайцев", то решили на этом этапе не разрешать рефинансирование.

"Вопрос поднимался в Минфине и правительстве, и поднимался на совещаниях у Марата Шакирзяновича Хуснуллина (вице-премьера РФ - ИФ), но на этом этапе принято решение это рефинансирование не реализовывать. Объясню почему. Потому что в целом программа нацелена, в первую очередь, на обеспечение удовлетворения потребности в жилье, соответственно, она сфокусирована полностью на покупку квартир гражданами. Те люди, которые купили, они уже купили, а мы хотим, чтобы новые люди покупали новые квартиры. Вот это основная задача", - отметил замминистра.

Льготная программа нацелена на покупку первичного жилья, чтобы параллельно поддерживать строительную отрасль, а для этого она должна работать, в первую очередь, на выдачи новых кредитов, указал он.

Комментируя потенциал снижения ставок по ипотеке на вторичном рынке, Моисеев указал на два момента. ЦБ в июне допустил дальнейшее снижение ключевой ставки, что повлияет на стоимость ипотеки. Кроме того, замминистра напомнил о разработке программы сокращения спреда между ключевой и ипотечной ставкой. "Мы долго ее дорабатывали, сейчас ее наконец вроде бы утвердили", - заявил он.

В частности, сократить спред позволит переход на электронную закладную. "Мы оцениваем, что до половины процентного пункта ставки снизится за счет перехода на электронную закладную", - сказал Моисеев.

В числе других факторов, которые могут повлиять на ставки по кредитам, он назвал секьюритизацию, конкуренцию за клиентов и возможность выбора клиентами страховки. "Здесь мы хотим, по крайней мере с 2022 года, чтобы люди могли выбирать страховку не там, где банк, который дает ипотеку, им предлагает, а чтобы люди могли покупать страховку там, где дешевле", - заявил он.

"Конечно, цифры указывают на том, что страхование подсократилось, но сложно чего-то другого сейчас ожидать. Экономические агенты оказались в совершенно другой реальности", - заявил Моисеев, выступая на форуме.

По предварительным данным ЦБ, ипотечный портфель банков в мае снизился на 0,1%, как и в апреле. Выдачи по льготной ипотеке в мае составили около 50 млрд рублей, что лишь немного выше апреля (46 млрд рублей).

"Динамика по ипотеке, которую мы видели, связана (и подтверждается анализом потребительских настроений) в том числе, что люди взяли паузу и ждут, не понимают, что будет с ними", - сказал замминистра.

"Сейчас мы увидели значительный рост ипотечного кредитования в мае по неделям, каждую неделю рост. Люди увидели, что ситуация стабильна, что все в стране в целом работает как было, поэтому, я думаю, люди, конечно, сейчас будут брать. И мы исходим из того, что поручения президента будет выполнено, и в этом году ипотечных кредитов будет выдано больше, чем в прошлом", - добавил он.

Моисеев также сообщил, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поддержал предложение Минфина переформатировать программу сельской ипотеки.

"Мы предложили ее построить по тем же стандартам, на которых работают программы Дальневосточной ипотеки, семейной и льготной ипотеки", - заявил он, добавив, что программа сельской ипотеки, в первую очередь, должна быть нацелена на кредитование индивидуального жилищного строительства (ИЖС).