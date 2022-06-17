Песков сообщил об устранении проблем в системах ПМЭФ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Проблемы, возникшие в системах Петербургского международного экономического форума в связи с кибератаками, устранены, пленарное заседание форума скоро начнется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наладили, скоро начнем", - сообщил Песков "Интерфаксу" в пятницу.

Пленарное заседание форума, по решению президента, было перенесено с 14:00 на 15:00 по московскому времени из-за хакерских атак на ресурсы ПМЭФ, нарушивших систему пропуска на мероприятие.