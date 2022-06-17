Екатеринбург примет международные студенческие игры вместо Универсиады-2023

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Международные студенческие игры проведут в Екатеринбурге в следующем году вместо Универсиады-2023, отложенной решением Международной федерации университетского спорта (FISU), сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Вместо Универсиады в Екатеринбурге пройдут международные студенческие игры", - приводит слова губернатора пресс-служба Уральского федерального университета, который ранее был определен как ядро волонтерской программы Универсиады).

Как сообщает департамент информполитики региона, Игры могут пройти в дни, когда Екатеринбург будет праздновать свое 300-летие. К участию планируется пригласить спортсменов в возрасте от 17 до 26 лет в составе сборных команд вузов России и зарубежных стран.

"Игры, по предварительной оценке, могут привлечь около 5 тысяч спортсменов. Соревнования предлагается провести по 18 видам спорта, популярным у студенческой молодежи", - отмечается в пресс-релизе.

Глава региона подчеркнул, что концепция проведения международных летних университетских игр разработана регионом совместно с Российским студенческим спортивным союзом, Минспорта России и исполнительной дирекцией "Универсиада-2023".

Кроме того, Куйвашев на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) предложил проводить в Свердловской области спортивные матчевые встречи "Россия-Китай" по летним и зимним видам спорта.

Летом 2019 года FISU объявила о решении провести XXXII летнюю Универсиаду 2023 года в Екатеринбурге. Состязания должны были пройти с 8 по 19 августа. Ожидалось более 200 тыс. болельщиков и порядка 12 тыс. представителей официальных делегаций из более чем 80 стран. 29 апреля 2022 года стало известно, что FISU приняла решение отложить проведение Универсиады-2023 в Екатеринбурге.

Решение о переносе Универсиады на неопределенный срок было принято FISU "в целях сохранения целостности международного студенческого спортивного движения и предоставления равных возможностей для участия в Играх для всех наций, что невозможно в сложившихся обстоятельствах".