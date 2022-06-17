Акции девелоперов выросли на предложении Путина снизить ставку по льготной ипотеке до 7%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Акции российских девелоперов выросли в ходе торгов на Московской бирже в пятницу на 3-5,3% на предложении президента РФ Владимира Путина снизить ставку по льготной ипотеке с 9% до 7% годовых.

В частности, ценные бумаги "Группы ЛСР" подорожали на 3% (до 508 рублей за штуку), акции девелопера "Самолет" выросли в цене на 4,2% (до 2399 рублей за штуку), "ГК ПИК" - на 5,3% (до 588,6 рубля за штуку).

Путин в пятницу предложил еще раз снизить ставку по программе льготной ипотеки - с 9% до 7% годовых, она будет действовать до конца года.

"После резкого роста весной процентные ставки в российской экономике постепенно снижаются, Центральный банк опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке, теперь до 7%. Но на что хотел бы обратить внимание: срок действия программы остается прежним, до конца текущего года", - заявил Путин, выступая в ходе ПМЭФ-2022. Остальные условия, включая лимиты кредита, остаются прежними.