Президент России предложил навсегда отказаться от большинства плановых проверок бизнеса

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил навсегда отказаться от большинства плановых проверок компаний, деятельность которых не связана с высокими рисками причинения вреда.

"Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед: навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда", - сказал Путин, выступая в ходе ПМЭФ-2022.

По его словам, всем уже давно понятно, что нет необходимости ходить и проверять всех подряд, а должен работать риск-ориентированный подход.

Путин попросил правительство в ближайшие месяцы определить конкретные параметры такой реформы.