Путин призвал крупный бизнес РФ инвестировать в страну

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал руководителей крупных российских компаний вкладывать инвестиции в отечественную экономику и тем самым защитить свои капиталы от возможных изъятий и конфискаций за рубежом.

Обращаясь на заседании ПМЭФ к представителям крупного бизнеса, глава государства сказал: "Еще раз хочу сказать коллегам, в том числе и тем, кто находится в зале, и тем, кого нет сегодня здесь: не наступайте, пожалуйста, на старые грабли. Наша страна обладает гигантским потенциалом, и задач, требующих приложения сил, непочатый край. Инвестируйте здесь, вкладывайте в создание новых предприятий, рабочих мест, в развитие туристической инфраструктуры, поддерживайте школы, университеты, здравоохранение, социальную сферу, культуру и спорт".

"Я знаю, что многие так и делают", - добавил он.

Последние события, по словам Путина, "только подтвердили то, о чем мы постоянно говорили - дома надежнее". "Те, кто не захотел услышать этот очевидный посыл, потеряли на Западе сотни миллионов, если не миллиарды долларов. Вот таким оказалось якобы тихое убежище для капиталов", - отметил президент.

Как заявил Путин, "настоящий прочный успех, чувство достоинства и самоуважения приходят только тогда, когда ты связываешь свое будущее, будущее своих детей со своей Родиной".

Отметив, что он длительное время поддерживает отношения со многими представителями российского крупного бизнеса и, зная об их настроениях, глава государства сказал: "От вас много раз слышал, что бизнес - это гораздо больше, чем извлечение прибыли. Так оно и есть. А изменение жизни вокруг, вклад в развитие жизни города, региона, страны в целом - чрезвычайно важная вещь для самореализации. Служение обществу ничем не заменишь. В этом и есть смысл жизни, весь смысл работы".