"НОВАТЭК" построит малотоннажные СПГ-заводы в Московской и Самарской областях

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) заключил соглашения с правительствами Московской и Самарской областей о строительстве в регионах малотоннажных СПГ-заводов, сообщается на сайте компании.

Документы также подразумевают создание сбытовой инфраструктуры для расширения использования СПГ в качестве моторного топлива и для нужд автономной газификации.

"Использование сжиженного природного газа для нужд транспортного комплекса и газификации позволит повысить экономическую эффективность, снизить негативное воздействие на окружающую среду и повысить надежность энергоснабжения, а также положительно повлияет на социально-экономическую ситуацию в регионах нашего присутствия", - приводятся в сообщении слова председателя правления "НОВАТЭКа" Леонида Михельсона.

Производство в Московской области мощностью 14 тыс. т в год будет создано в ОЭЗ "Кашира", следует из сообщения регионального правительства. Его ввод в эксплуатацию ожидается в четвертом квартале 2023 года. Кроме того, до 2026 года в области будут построены 10 криоАЗС. Суммарный объем инвестиций компании в инфраструктуру составит 3 млрд рублей.

В Самарской области малотоннажный СПГ-завод появится в ОЭЗ "Тольятти". Инвестиции "НОВАТЭКа" в его строительство составят около 2 млрд рублей, говорится в сообщении правительства региона.