Росприроднадзор успел проверить только 17 портов из 117 до введения моратория

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Росприроднадзор до введения моратория на проверки успел проинспектировать только 17 операторов морских терминалов на соблюдение требований по охране окружающей среды, сообщила в интервью "Интерфаксу" глава ведомства Светлана Радионова на полях ПМЭФ-2022.

"У нас все проверки остановлены до конца года. По морским портам мы планировали проверить 117 юридических лиц, но проверили мы только 17, выявили там почти 150 нарушений и остановились. Вернемся к ним, когда мораторий будет снят", - сказала она.

Как сообщалось, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору внепланово проверить операторов морских терминалов на соблюдение требований по охране окружающей среды после августовской аварии на объекте Каспийского трубопроводного консорциума.

В числе первых ведомство проверило ООО "Находка Ойл Бункер", АО "Махачкалинский морской торговый порт", ООО "Анроскрым", ООО "Контур СПб", ООО "РН-Морской терминал Туапсе", ПАО "НМТП". Как сообщалось, на объектах этих компаний было суммарно выявлено более 100 нарушений.