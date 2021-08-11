Нефть черноморского разлива. Обобщение

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Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Международный Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), транспортирующий нефть из Казахстана и РФ, пожалуй, впервые за 20 лет своего существования оказался в центре скандала, связанного с разливом "черного золота" близ Новороссийска. На своем сайте консорциум заявляет, что "КТК гарантирует эффективную и экологически безопасную транспортировку сырой нефти". Однако в эти выходные что-то пошло не так.

И грянул залп

Вечером 7 августа информированный источник сообщил "Интерфаксу", что около 200 квадратных метров акватории Черного моря загрязнено после залпового выброса нефти при заправке танкера под Новороссийском. "Инцидент произошел в субботу на причале ЗАО "Каспийский трубопроводный консорциум - Р" в поселке Южная Озереевка под Новороссийском. В это время нефтью заправлялся танкер Minerva Symphony", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе Росморречфлота тогда же подтвердили, что инцидент произошел при погрузке греческого судна. По информации ведомства, последствия разлива устранялись силами аварийно-спасательной службы КТК, но средства филиала Морской спасательной службы были приведены в полную готовность. Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту разлива.

Специалисты Росприроднадзора в день происшествия направились в порт Новороссийска для обследования и отбора проб морской воды для мониторинга ликвидации последствий выброса нефти в Черное море, сообщила глава ведомства Светлана Радионова на своей странице в инстаграме. При этом площадь загрязнения в ходе обследования установить не удалось из-за темного времени суток. В рамках возбужденного дела об административном правонарушении 8 августа был осуществлен осмотр принадлежащих юридическому лицу территорий, составлен соответствующий протокол, осуществлен отбор проб водонефтяной эмульсии, собранной с акватории Черного моря.

Только через два дня после инцидента КТК распространил официальное сообщение, в котором подтвердил, что при погрузке на выносном причальном устройстве (ВПУ N 1) произошел выход нефти. Для локализации последствий инцидента были привлечены силы и средства профессионального аварийно-спасательного формирования (17 судов), выставлены боновые заграждения, задействованы четыре нефтесборных системы и емкости для сбора нефти, организовано взаимодействие с профильными контролирующими государственными органами. По данным консорциума, площадь разлива составила около 200 кв. метров, объем порядка 12 куб. м, разлив был локализован 7 августа к 23:42, его ликвидация завершена.

Причиной аварии стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, являющегося составной частью ВПУ. Поставщиком данного оборудования являлся Imodco (Монако), указал консорциум. На время ликвидации последствий нештатной ситуации отгрузка нефти на морском терминале КТК была временно остановлена. По данным на утро 8 августа ситуация была нормализована и не представляла опасности для местного населения, флоры и фауны Черного моря, уверял консорциум. Для расследования причин и условий, приведших к инциденту, в КТК создана специальная комиссия.

Мне сверху видно все

Институт космических исследований Российской академии наук (РАН) 11 августа распространил сообщение, что площадь разлива нефти под Новороссийском оказалась в 400 тысяч раз больше, чем заявил КТК. "По расчетам, разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 кв. км. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 км", - отмечал РАН. По информации института, в ходе спутникового мониторинга акватории северо-восточной части Черного моря и Керченского пролива этот нефтяной разлив был обнаружен на радиолокационном снимке спутника Sentinel-1, полученном 8 августа в 18:20 по московскому времени.

Руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников сообщил "Интерфаксу", что в течение суток - с 7 по 8 августа - наблюдалось колоссальное увеличение загрязнения нефтепродуктами после разлива. Он уточнил, что первичная информация о разливе поступила к специалистам вечером во вторник, после чего была запущена система общественного мониторинга экологической аварии WWF, экологи приступили к анализу космических изображений.

"Вечером 7 августа площадь загрязнения была еще относительно невелика - порядка четверти квадратного километра. Слив был вытянутой формы, длиной примерно 1200 метров. Ровно через сутки, вечером 8 августа, на радарном снимке мы увидели колоссальное увеличение загрязнения - по нашим оценкам, около 94 квадратных километров с протяженностью до 20 километров. Это говорит о том, что объем разлива составляет не менее 100 тонн. Попытки локализовать или задержать разлив в зоне утечки не были достаточно эффективны", - подчеркнул Книжников. По его словам, экологи оценивают масштаб разлива как "серьезный", однако точный масштаб бедствия в настоящее время трудно оценить. "Мы пока не регистрируем тяжелые фракции нефти, сейчас речь идет о тех фракциях, которые растекаются по поверхности в виде тонкой пленки - пока это не самое сильное загрязнение, но можно ожидать, что из водной толщи будут поступать и более тяжелые фракции нефти", - сообщил эколог.

По его мнению, нефть, которую спасатели не смогут собрать в течение нескольких дней, распространится из-за природных явлений. "Через несколько дней в акватории зримых следов не останется. Что касается загрязнения береговой черты, все зависит от того, какие фракции и какая протяженность этого загрязнения, речь может идти о том, что работы могут занять недели или месяцы", - сказал он.

Шампанское и устрицы под угрозой

Книжников также сообщил, что следы нефтепродуктов после разлива наблюдаются у береговой зоны в районе Абрау-Дюрсо, где расположен крупнейший в России производитель игристых вин. Кроме того, нефтяные следы могут в скором времени попасть в прибрежную зону Утришского заповедника, который известен не только своими уникальными можжевелово-фисташковыми лесами, но и разведением устриц. "Поскольку вовремя не удалось локализовать разлив нефти, то она проникла в водную толщу и продолжает движение, в том числе в сторону побережья. По нашим оценкам и по оценкам некоторых очевидцев, нефтяное загрязнение фиксируется уже около береговой зоны в районе рекреационной зоны Абрау-Дюрсо и движется на север. Не исключено попадание нефтяного загрязнения в прибрежную зону Утришского заповедника", - сказал Книжников. По оценкам экологов, в настоящее время около семи километров побережья в этом районе загрязнено нефтепродуктами.

Масляные пятна на поверхности воды в акватории Черного моря обнаружили работники дельфинария на Большом Утрише вблизи Анапы (Краснодарский край), сообщило заведение в инстаграме. "При осмотре акватории были обнаружены масляные пятна на поверхности воды. Несмотря на красивый радужный цвет, для животных и растений эта ситуация не такая уж и радужная. Как только опускаем руку в воду, на коже остается жирная пленка. Сотрудники оперативно достают ленты сорбирующего бона - он как огромная губка будет притягивать и впитывать масляную пленку с поверхности воды, не давая ей проникнуть в вольеры и навредить животным", - говорится в сообщении.

Ликвидация разлива нефтепродуктов в Черном море в районе Новороссийска может занять несколько недель, загрязнение повлияет как на морских животных, так и на человека, заявил "Интерфаксу" директор по проектам российского отделения "Гринпис" Владимир Чупров. По его словам, если будет шторм, то разлив уже не удастся отловить, "большая часть разлива разнесется по морю, часть уйдет в атмосферу и, конечно же, в этом ничего хорошего, так как это нанесет вред живым организмам и человеку, который будет этим дышать вблизи, а это канцероген, который вызывает онкологию".

Росприроднадзор оценит масштаб

"Авария, которая произошла в эти выходные, достаточно знаковая. Произошла она в результате простых халатных действий, здесь не было сбоя оборудования или нештатной ситуации. Люди просто не проследили за своими прямыми обязанностями, и получили фонтан нефти, который бьет посреди акватории Черного моря. Компания заявляет и пока цифры малы - от 1 тонны нефти до 50 тонн, сейчас мы проверяем деятельность оборудования и надеемся получить именно учетные данные по тем параметрам оборудования, которые нам предоставят. Но мы не имеем доступа к этим системам учета, поэтому надеемся на добросовестность компании. Измерить же пленку, которая растеклась по акватории моря, фактически выделив оттуда вещество, это достаточно серьезная и долгая работа, я думаю, мы будем недели три это делать", - заявила журналистам Радионова.

Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить масштаб выброса нефтепродуктов под Новороссийском и проверить информацию, представленную РАН, о занижении объемов разлива, сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства. Кроме того, Абрамченко поручила руководству Росприроднадзора взять на личный контроль ликвидационные работы и восстановление водной среды, добавили в аппарате вице-премьера.

Руководитель пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков, процитированный в заявлении ведомства, заявил, что ведомство готово оказать поддержку Росприроднадзору и РАН в оценке последствий разлива нефти, а также в ликвидации его последствий. "Это не первый случай разлива нефтепродуктов за последнее время, мы говорим о повышении экологической ответственности как о мировом тренде, а сталкиваемся с такими проявлениями халатности сотрудников компаний, использующих в экономических целях природные ресурсы в ущерб другим, в данном случае водным", - сказал он.

Прокачка продолжается

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. КТК - это основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Протяженность системы составляет 1511 км, мощность 67 млн тонн нефти в год. В настоящее время ведется работа по увеличению мощности до 72,5 млн тонн.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%; Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

Инцидент с выходом нефти на танкере в Новороссийске не повлиял на прокачку сырья по системе КТК. "Прокачка останавливалась лишь на время устранения последствий аварии. График отгрузки соблюдается полностью", - сообщили "Интерфаксу в пресс-службе КТК. В настоящее время для перекачки нефти на танкеры задействованы два ВПУ, которые обеспечивают погрузку в полном объеме, добавили в консорциуме.

"Замена гидрокомпенсатора - история небыстрая, с учетом того, что оборудование уникальное и производится за рубежом", - уточнили в КТК.

В марте КТК сменил многолетнего зарубежного подрядчика в черноморской гавани ООО "Ламналко" на дочернюю структуру "Транснефти" - "АО "Транснефть-Сервис". В пресс-службе КТК тогда поясняли, что "Транснефть-Сервис" была выбрана подрядчиком по результатам тендера в 2019 году в связи с истечением срока контракта с "Ламналко" (входит в международную группу Smit Lamnalco, созданную голландской Royal Boskalis и Rezayat Group из Саудовской Аравии). Компания работала на КТК порядка 10 лет. В феврале "Ламналко" отказалась выполнять работы по замене дефектного шланга внутренней линии ВПУ, на котором после шторма обнаружили гофру. Свой отказ компания объяснила отсутствием технических возможностей и приемлемых погодных условий. Вместо нее эти работы с марта должна была выполнять "Транснефть-Сервис".

"В компании действуют самые высокие стандарты обеспечения безопасности производства и готовности к чрезвычайным ситуациям. При этом от неожиданностей технического характера на 100% не застрахован никто. По итогам работы проверочной комиссии будут приняты дополнительные меры обеспечения производственной безопасности", - сообщили "Интерфаксу" в КТК.

Акционеры консорциума в курсе всех основных событий внутри и вокруг КТК, отметили в пресс-службе. При этом представители "Транснефти", "Роснефти", "ЛУКОЙЛа" и Shell, к которым обратилось агентство, не стали комментировать ситуацию. Время покажет, как КТК удастся смыть это пятно с репутации.