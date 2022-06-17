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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:27

Путин выступил против штурма укрепрайонов, из которых ВСУ наносят удары по Донецку

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что штурмовать хорошо укрепленные районы, из которых украинские войска наносят удары по Донецку и ряду других населенных пунктов, нецелесообразно, поскольку это приведет к большим жертвам со стороны атакующих сил.

"Что касается вот этих абсолютно бессмысленных ударов по жилым кварталам Донецка, то это связано с тем, что линия разграничения, которая была создана восемь лет назад, конечно, является серьезным укрепрайоном. На этом направлении воюют местные жители, корпуса сформированы из жителей Донецка и населения Луганска, воюют они очень хорошо, отлично", - сказал Путин в пятницу, отвечая на вопросы на Петербургском международном экономическом форуме.

"Но штурмовать эти укрепрайоны, по мнению военных специалистов, несмотря на удары по самому городу, нецелесообразно, потому что приведет к большим жертвам со стороны атакующих сил", - подчеркнул глава государства.

Поэтому, по словам Путина, там другая тактика, что видно по карте, и об этом говорят в средствах массовой информации.

"По сути, идет планомерная работа по заходу в тыл вот этим укрепрайонам. Это, конечно, требует определенного времени. Контрбатарейная борьба там ведется, она будет, безусловно, нарастать. Преимущество по артиллерии у нас очень большое. Это будет неизбежно", - заявил Путин.

"Красные линии" спецоперации

Путин в ходе ПМЭФ воздержался от обозначения "красных линий" специальной военной операции на Украине, но заявил, что руководство противника должно само осознать эти "красные линии".

"Что касается вот этих "красных линий", это, позвольте, я оставлю при себе, потому что это с нашей стороны будет означать достаточно жесткие действия, а именно по тем центрам принятия решений, как я уже говорил, и которые вы упомянули. Но все-таки это та сфера, которая должна остаться на решение прежде всего военно-политического руководства страны", - сказал президент РФ.

"И те люди, которые заслуживают соответствующих действий такого уровня с нашей стороны, должны, конечно, сами для себя сделать вывод, с чем они могут столкнуться, если будут действовать, переходя вот эти линии и черту. А удары по жилым кварталам (украинских военных) - это, безусловно, преступление против человечности", - заявил Путин.

Владимир Путин Украина Донбасс Донецк
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