"АЛРОСА" сохранила прогноз добычи в 34-35 млн карат и планы восстановления рудника "Мир"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" сохраняет первоначальный прогноз по добыче на этот год в 34-35 млн карат, а также планы по восстановлению рудника "Мир", заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава компании Сергей Иванов.

По итогам первого полугодия результаты соответствуют прогнозу, сказал он.

"Нет (не планируем снижать прогноз добычи на 2022 год - ИФ). Мы, я думаю, в плане и пока, несмотря на определенные сложности, по первому полугодию идем точно по плану, где-то в этом диапазоне. Во втором полугодии снижать добычу не планируем", - сказал Иванов.

Мощности компании загружены, инвестпрограмма реализуется, добавил Иванов.

Компания не отказывается от проекта восстановления рудника "Мир". "Проект хороший, экономика хорошая", - сказал он.

На рынке сохраняется хороший спрос на алмазы, хотя "ряд клиентов беспокоится с точки зрения санкций и ограничений", признал он.

"Интерес к нашей продукции высокий. Это весь мир", - отметил он.

С февраля компания не корректировала цены, уточнил глава алмазодобытчика.

"Интерес к нашей продукции высокий. Это весь мир...Появляются новые компании, которым интересно сейчас зайти на освободившуюся (после ухода части клиентов - ИФ) нишу. Мы видим, что производство алмазов не может быть увеличено никакими другими игроками, что подтверждают все эксперты", - сказал Иванов.

Риском для сохранения спроса на алмазы является общая макроэкономическая ситуация, характеризующаяся высокой инфляцией и падением доходов значительной части населения. "Как бы в целом спрос на ювелирные изделия не отреагировал на это", - сказал он.

"А в остальном, мы плюс-минус решим те вызовы, которые сегодня есть", - заявил глава компании.

Возможность выкупа части продукции в Гохран обсуждается ("государство всегда нам готово подставить плечо"), но до деталей пока не дошло, сообщил Иванов.