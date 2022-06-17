Глава "НОВАТЭКа" заявил об угрозе энергетического кризиса в Европе

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Европе может грозить энергетический кризис, если ситуация с отказом от энергоресурсов РФ будет продолжаться, российский же рынок - это Азия, заявил глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон в ходе выступления на ПМЭФ.

Он отметил, что в Европе не хватает СПГ-терминалов.

"Сейчас произошло коренное изменение рынка СПГ. Европа с 1 января на текущую дату увеличила на 50% (потребление СПГ - ИФ), это 16 млн т. За счет кого это произошло: Япония минус 3% - 1 млн т, Индия - минус 1,5% или 1,5 млн т, Китай с пандемийным фактором аж 7 млн т. В итоге мы считаем, что наш рынок там: Китай, Индия, Пакистан развивает хорошо рынок и многие страны АТР, Южная Америка", - сказал Михельсон.

По его словам, "НОВАТЭК" подтвердил возможность ходить на восток по Северному морскому пути 9-10 месяцев в году, а со строительством ледоколов с 2024 года рассчитывает иметь возможность транспортировать продукцию по этому направлению круглый год. "Я считаю, что с вводом перевалочного комплекса на Камчатке - мы будем вводить его в первом полугодии следующего года - мы хорошо охватим этот рынок", - добавил Михельсон.

"Оптимистично прозвучало, что чуть-чуть будут осложнения в Европе. По развитию событий сейчас видно, по замещению такого громадного количества (российских энергоресурсов - ИФ) вообще грозит энергетический кризис. Надо это говорить вслух. Если такая же тенденция продолжится - это страшно. Это рабочие места, это заводы - они реально закрываются', - сказал глава "НОВАТЭКа".

"А мы поедем на восток. Нас туда посылают, мы идем", - добавил Михельсон.

Глава "НОВАТЭКа" добавил, что в России "будем создавать крупнотоннажные производства СПГ" на базе своей технологии. "Договорились со всеми производителями, кто делает компрессорную группу, хорошее дело у нас с "Росатомом". Важно то, что они в состоянии не только изготовить, они в состоянии сделать собственные расчеты", - сказал он.

Михельсон отметил, что стоимость строительства одной линии СПГ по российской технологии "Арктический каскад" на 1 млн т в год (запатентовал "НОВАТЭК") составляет примерно 400 млрд рублей. "И вводить их можно по линии с учетом нашего ЦСКМС (Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений - ИФ) каждые 1,5 года. 24 млрд рублей на НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - ИФ) - и мы запускаем каждые полтора года инвестиции на 400 млрд рублей", - добавил он.

Михельсон подчеркнул, что себестоимость добычи газа "НОВАТЭКа" составляет $0,6/Mmbtu против $3-7/Mmbtu в США.

"Сегодня на американском рынке существуют договора на сжижение, по нашей информации, на $2,5-2,25 за Mmbtu. Сегодняшний наш проект работает где-то (на уровне - ИФ) $1,84/Mmbtu. В этих двух позициях у нас есть конкурентное преимущество, и мы обязаны его соблюдать, так как из-за наличия танкерного ледокольного флота мы будем проигрывать в этом сегменте (транспортировка СПГ - ИФ). При такой потребности эффективность вложенных средств окупается с запасом", - сказал Михельсон.