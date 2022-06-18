НОВАТЭК готовит решение по замене на заводах СПГ импортных турбин на российские

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" вместе с российскими машиностроителями ищет замену мощным американским турбинам на своих заводах СПГ. Производство сжиженного природного газа зависит от турбин большой мощности, которые в РФ не выпускаются.

"Силовые машины" могут поставить основное технологическое оборудование для "Арктик СПГ 2" вместо зарубежных производителей турбин, сообщил в ходе Петербургского международного экономического форума генеральный директор АО Александр Конюхов. "Изначально основным технологическим оборудованием, которое используется для привода компрессоров, были газотурбинные LM2000 (Baker Hughes - ИФ). В условиях ограничения поставки мы предложили альтернативный вариант с использованием российского оборудования", - сказал он.

Председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон отметил, что наиболее важное критическое оборудование СПГ - это турбина. "Сейчас смотрим, перепроектируемся, чтобы заменить турбину на электропривод. Самый тяжелый вопрос - это турбина. У нас есть 115 Мвт у "Силовых машин", но она промышленная. 70-80 МВт турбины нет. Электроприводы обсуждали с 2-3 производителями, которые вместе сделают электропривод. Это займет пару лет. Соответственно, для обеспечения энергией нужно будет строить электростанцию на 400 МВт на одну линию", - сказал бизнесмен.

Проект "Арктик СПГ 2" стоимостью $21,3 млрд предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа, на которые будут установлены СПГ-модули. Платформы планируется переместить из Мурманска в ЯНАО, они будут применяться близ ресурсной базы проекта - Салмановского месторождения на Гыданском полуострове.

"НОВАТЭК" владеет 60% в "Арктик СПГ 2". У остальных акционеров - французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC - по 10%.