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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:49

Сечин рассказал о голословных обвинениях США в поставках иранской нефти

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Западные страны вводят санкции по надуманным основаниям, без адекватной мотивировки, с фальсификацией в оценке фактических обстоятельств, заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на энергетической панели ПМЭФ-2022.

"Так, например, официальные лица администрации США в очередной раз абсолютно голословно и неправомерно обвинили нашу компанию в поставках иранской нефти в Европу", - продолжил он.

"Хочу поблагодарить министерство иностранных дел России, выступившее с решительным протестом против выдуманных обвинений, озвученных высокопоставленными должностными лицами США", - отметил глава компании.

"Можно констатировать, что введенное еще в римском праве в III веке понятие презумпции невиновности сегодня уничтожено - все, против кого объявляются санкции, изначально являются виновными, без всяких оснований, что оправдывает любые незаконные действия", - добавил Сечин.

Роснефть Игорь Сечин
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