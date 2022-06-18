Сечин рассказал о голословных обвинениях США в поставках иранской нефти

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Западные страны вводят санкции по надуманным основаниям, без адекватной мотивировки, с фальсификацией в оценке фактических обстоятельств, заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на энергетической панели ПМЭФ-2022.

"Так, например, официальные лица администрации США в очередной раз абсолютно голословно и неправомерно обвинили нашу компанию в поставках иранской нефти в Европу", - продолжил он.

"Хочу поблагодарить министерство иностранных дел России, выступившее с решительным протестом против выдуманных обвинений, озвученных высокопоставленными должностными лицами США", - отметил глава компании.

"Можно констатировать, что введенное еще в римском праве в III веке понятие презумпции невиновности сегодня уничтожено - все, против кого объявляются санкции, изначально являются виновными, без всяких оснований, что оправдывает любые незаконные действия", - добавил Сечин.