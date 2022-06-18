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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:49

Сечин заявил, что антироссийские санкции покончили с "зеленым переходом"

Сечин заявил, что антироссийские санкции покончили с "зеленым переходом"
Игорь Сечин
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Антироссийские санкции покончили с "зеленым переходом", считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"Глобальный кризис 2008 года не был преодолен, он был залит эмиссией. Эмиссионные возможности, казавшиеся безграничными, были исчерпаны где-то в 2020-2021 годах. При этом любое существенное повышение ставок ФРС означает риск рецессии и резкое удорожание обслуживания долга (как государственного, так и корпоративных долгов, и долгов физлиц). Таким образом, базовой причиной инфляции в США является безудержная эмиссия доллара США", - заявил он на энергетической панели ПМЭФ-2022.

По словам бизнесмена, мультипликаторами инфляции стали: ускоренный "зеленый переход" - экономически бессмысленный и политически мотивированный, пандемия и искусственный разрыв логистических цепочек, а также беспрецедентные антироссийские санкции.

"Эффективная борьба с глобальной инфляцией через повышение ставок бесперспективна, поскольку приведет к коллапсу финансовой системы. Рост ставки ФРС радикально отстает и будет отставать от реальной инфляции", - отметил Сечин.

"На самом деле и "зеленая революция", и антипандемийные меры, и гибридная война с Россией - это, последовательно, попытки организовать смену экономико-технологического уклада в интересах действующего доминанта", - полагает он.

"Остаточная "зеленая риторика" полностью противоречит реальной практике, направленной на поиск любой ценой любых источников углеводородов, взамен российских. На самом деле, "зеленый переход" больше не нужен как способ манипулирования рынком при доступности иных, более грубых и радикальных подходов. В частности, нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, - "разбой", статья 162 УК РФ", - пояснил глава НК.

Роснефть Игорь Сечин
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