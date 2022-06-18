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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:49

Сечин оценил перспективы США заместить необходимый Европе российский газ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - США убеждают европейские страны, что при любом сценарии сокращения поставок российского газа они не останутся без этого энергоносителя, но есть повод для сомнений, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"Резко нарастить добычу газа не могут даже такие крупнейшие производители СПГ, как Австралия, Катар и США. Усилия Штатов могут позволить нарастить добычу на величину, которая составит менее 10% от объема, необходимого для замещения российского газа. Тем самым, чтобы удовлетворить европейский спрос потребуется привлечь газ с других рынков, в основном из Азии", - сказал он, выступая на энергопанели ПМЭФ-2022.

"В итоге Европа уже закупает СПГ, предназначенный для развивающихся стран, которые не могут составить ей ценовую конкуренцию. Так, по имеющимся данным, с октября 2021 по июнь 2022 года более 10 поставок СПГ в Пакистан по долгосрочным контрактам были отменены на фоне роста спроса и цен в Европе, в результате чего страна была вынуждена закупать газ на спотовом рынке по значительно более высокой цене, чтобы хотя бы частично обеспечить свои потребности. В результате был спровоцирован мощный энергетический кризис, из-за нехватки топлива была приостановлена работа 20% мощностей генерации этой 220-миллионной страны, что оставило без электричества домохозяйства и промышленных потребителей. Ежедневные отключения электроэнергии в мае-июне достигали 12 часов в городах и 16 часов в сельской местности", - отметил глава НК.

"Одновременно растет спрос на более дешевые субституты и увеличивается доля угля в энергетическом балансе. Так, угольная генерация в Европе, уже выросшая в 2021 году на 18%, в 2022 году может вырасти еще более чем на треть. Налицо настоящий "угольный ренессанс", во многом подрывающий глобальные усилия по снижению углеродного следа", - продолжил он.

"Риторика западных стран о необходимости ускорения декарбонизации вступает в противоречие с их же практикой - на словах призывая к снижению углеродного следа, на деле они наращивают его, при этом разрушая экономики других стран", - подчеркнул Сечин.

Роснефть Игорь Сечин
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