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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

Минцифры разрабатывает механизм легального использования софта ушедших из РФ вендоров

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Минцифры РФ в ближайшее время представит предложения по легализации использования софта ушедших из России зарубежных вендоров.

"Минцифры сейчас готовит предложения, как нам отрегулировать вопрос использования тех программных продуктов, чьи поставщики, вендоры ушли из России. Я думаю, мы в ближайшее время дадим свою модель", - сказал глава ведомства Максут Шадаев журналистам в кулуарах ПМЭФ-2022 в субботу.

По его словам, эта схема не предполагает "оголтелой легализации пиратства".

"Там будет такая более стройная модель", - уточнил министр.

Ранее в Минцифры РФ заявляли, что ведомство выступает против легализации пиратства при использовании иностранного софта.

ПМЭФ-2022

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