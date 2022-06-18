Энергоковчег России - спасение мира от глобального кризиса. Обобщение

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Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Масштабные антироссийские санкции и крестовый поход против углеводородов из РФ запустили тектонические процессы в глобальной экономике, которые сметут старые устои, после чего будет создан новый мировой энергопорядок. Спасением для мира в этих условиях станет РФ, богатая нефтью и газом, считает руководитель крупнейшей в стране нефтяной компании "Роснефть" Игорь Сечин.

Произвол и разрушение

"Еще в 2018 году мы говорили о том, что политика санкций и ультиматумов на рынках углеводородов приведет к появлению перманентной "санкционной премии" в цене нефти и отмечали риски новых ценовых рекордов. Теперь всё это стало реальностью - глобальный экономический кризис набирает обороты на наших глазах", - заявил Сечин на энергетической панели ПМЭФ-2022.

"Сам по себе глобальный кризис не является следствием санкций, но санкции, безусловно, до предела обостряют и ускоряют нарастание всех кризисных явлений. В понимании США санкции - это некая волшебная палочка для реализации политических и экономических целей. Когда рыночные механизмы не обеспечивают достижение целей, а политические возможности отсутствуют, США прибегают к санкциям без всяких оснований. Санкции уничтожают незыблемый ранее институт контрактных обязательств, саму судебно-правовую систему, финансовый, транспортный и промышленный сектора. Как следствие, социальную сферу и в итоге сам глобальный рынок", - пояснил он.

По словам главы "Роснефти", западные страны вводят санкции по надуманным основаниям, без адекватной мотивировки, с фальсификацией в оценке фактических обстоятельств. "Можно констатировать, что введенное еще в римском праве в III веке понятие презумпции невиновности сегодня уничтожено - все, против кого объявляются санкции, изначально являются виновными, без всяких оснований, что оправдывает любые незаконные действия", - добавил Сечин.

Насилие и разбой

Как заявил глава "Роснефти", антироссийские санкции покончили с "зеленым переходом". Базовой причиной инфляции в США является безудержная эмиссия доллара, а ее мультипликаторами - ускоренный "зеленый переход", экономически бессмысленный и политически мотивированный, пандемия и искусственный разрыв логистических цепочек, а также санкции, считает он.

"На самом деле и "зеленая революция", и антипандемийные меры, и гибридная война с Россией - это, последовательно, попытки организовать смену экономико-технологического уклада в интересах действующего доминанта", - полагает Сечин.

"Остаточная "зеленая риторика" полностью противоречит реальной практике, направленной на поиск любой ценой любых источников углеводородов взамен российских. На самом деле, "зеленый переход" больше не нужен как способ манипулирования рынком при доступности иных, более грубых и радикальных подходов. В частности, нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, - "разбой", статья 162 УК РФ", - пояснил глава НК.

Энергетическое самоубийство Европы

Европа в результате навязанных ей антироссийских санкций окончательно утратила субъектность и шансы стать не только политическим, но и конкурентоспособным экономическим полюсом, альтернативным США, считает Сечин.

"Совершаемое Европой энергетическое самоубийство будет иметь долгосрочные последствия. Мы уже видим снижение ее экономического потенциала, утрату конкурентоспособности и прямые потери для инвесторов", - заявил он.

"Отказываясь от российских нефти и газа, Европа превратилась в регион с самой высокой стоимостью энергии в мире, подрывая уровень (своей - ИФ) конкурентоспособности. Так, в Германии индекс цен производителей в апреле вырос на 33,5% по сравнению с предыдущим годом, а затраты на энергию выросли на 87,3%, что существенно снижает конкурентоспособность крупнейшей экономики Европы", - пояснил глава НК.

Европа, приняв навязываемые ей антироссийские санкции, столкнулась с социальной деградацией, это крах великой модели послевоенной Германии "Благосостояние для всех" - того, чем немцы так гордились и считали образцом для всего мира, продолжил он.

И если раньше правила игры были обозначены и "более-менее публично соблюдались" - неприкосновенность частной собственности, обязательность контрактов, правовая защита сделок, то больше никаких правил не существует. Теперь "порядок, основанный на правилах", - мантра, обозначающая американоцентричный мир, - работает только в интересах одной страны.

"Мы имеем однополюсный мир с сорвавшимся с цепи "полюсом", - отметил руководитель "Роснефти".

Уйти нельзя остаться

Большинство иностранных компаний под давлением антироссийских санкций выразили желание прекратить инвестиции в РФ и уйти из страны. Объявление BP об уходе было неожиданным, оно не продиктовано коммерческими интересами британской компании и ее акционеров, считает Сечин.

"Однако несмотря на все заявления о безоговорочном уходе из России, BP и по сей день продолжает оставаться крупнейшим частным акционером компании "Роснефть" с долей 19,75%. BP также продолжает владеть долями в крупных совместных проектах, включая "Таас-Юрях", "Харампурнефтегаз" и "Ермак Нефтегаз". Все эти действия говорят скорее о желании остаться действующим участником компании "Роснефть" и переждать невыгодную геополитическую ситуацию без реальных потерь. Аналогичные действия мы видим и со стороны некоторых западных мейджоров", - отметил Сечин.

"При этом даже на фоне ареста российских золотовалютных резервов и экспроприации зарубежных активов "Газпрома" Россия не создает препятствий для продолжения деятельности иностранных компаний, например, в отношении дивидендов, направляемых в адрес компании BP. Единственное ограничение, которое сделано российскими регуляторами, - это зачисление средств на специальные счета, что и будет сделано в отношении BP после собрания акционеров, и сумма составит цифру с девятью нулями в валюте. Но, вместе с тем, мы рассчитываем, что в случае попыток экспроприации российской собственности симметричные меры в отношении активов иностранных компаний в России будут предложены российским правительством", - заявил он.

Спасение есть!

США убеждают европейские страны, что при любом сценарии сокращения поставок российского газа они не останутся без этого энергоносителя, но есть повод для сомнений, считает Сечин. Так, Штаты смогут заместить только 10% от объема газа, необходимого Европе взамен российского, остальное придется оттягивать с рынков развивающихся стран.

Кроме того, на фоне блокировки российских золотовалютных резервов доллар и евро утратили статус надежных валют, так как стало очевидно, что доступ к ним в любой момент может быть ограничен, поэтому нужно смелее и быстрее идти по пути увеличения доли расчетов в национальных валютах, заявил Сечин.

"Единый глобальный рынок мертв. Все прежние институты и механизмы его регулирования действуют во внеэкономическом режиме, по сути - в режиме войны", - продолжил он. "В этих условиях невозможно переоценить роль России в формировании новой конфигурации рынков и новых институтов взаимодействия стран, стремящихся к независимости от диктата и санкционного произвола", - полагает Сечин.

"Мы уже видим движение к новой конфигурации нефтяного рынка, где формируются два контура цен: для дружественных стран - справедливая рыночная цена, а для недружественных - к цене прибавляется премия, которая будет направлена на погашение наших издержек, связанных с нарушением правил и обязательств нашими бывшими партнерами", - сказал он.

"В этих условиях важен ответ на вопрос - где он - Ноев Ковчег мировой экономики?" - задался вопросом глава НК.

"Россия с ее энергетическим потенциалом и портфелем первоклассных проектов, таких как "Восток Ойл", может обеспечить долгосрочные потребности мира в доступных энергоресурсах и, безусловно, и есть этот спасительный ковчег", - уверен Сечин. В частности, в рамках этого проекта уже в 2033 году планируется добывать до 115 млн тонн нефти.

"В условиях сокращения инвестиций в развитие нефтегазового сектора "Восток Ойл" является единственным проектом в мире, способным оказать стабилизирующий эффект на рынки углеводородов, при этом обладая высочайшими показателями эффективности и "живучести" (устойчивости - ИФ)", - продолжил он. За счет прямого выхода на транспортную артерию Северного морского пути снижается зависимость от политически нестабильных трубопроводных цепочек поставок углеводородов, указал Сечин, призвав "друзей из стран АТР" стать участниками проекта.