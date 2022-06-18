ФАС отметила, что автозаправки не спешат снижать цены на топливо вслед за оптом

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Автозаправки компенсируют прошлые убытки, не спеша снижать цены на топливо вслед за оптом, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский в интервью "Интерфаксу" "на полях" ПМЭФ в субботу.

"Сейчас мы видим, что на оптовом рынке цены снижаются достаточно заметно, на розничном рынке мы пока этого изменения не видим. Есть небольшое, в рамках погрешности, снижение цен у ВИНК (вертикально-интегрированных нефтяных компаний - ИФ). У независимых компаний цены по разным регионам также снизились, хотя и не так сильно, как на опте", - сказал он.

"Но надо понимать, что независимые АЗС примерно год работали практически в убыток, так как цены на оптовом рынке были очень высокими при том, что в рознице рост традиционно не может превышать уровень инфляции, - добавил глава ведомства. - Сейчас независимые компании компенсируют те выпадающие доходы, которые сложились за последнее время".

"Конечно, сейчас возникает профицит на рынке бензина, но значительного переизбытка мы не ожидаем, ведь коллеги могут немного сократить объем производства, например, за счет вывода мощностей в ремонт, что является обычной ситуацией летом. Тут надо говорить с компаниями, потому что у них - производство, у них есть полное понимание логистики и возможностей экспорта", - сказал Шаскольский.