Первый вице-премьер РФ заявил, что спад ВВП в 2022 году может оказаться мягче прогнозов

По мнению Андрея Белоусова, он может составить 3-5%

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Падение российской экономики в 2022 году может оказаться существенно менее глубоким, чем в действующем прогнозе Минэкономразвития, заявил в интервью "Интерфаксу" первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на площадке Петербургского международного экономического форума.

В 2023 году, по его мнению, динамика экономики будет около нуля, возможно незначительное снижение из-за высокой базы I квартала 2022 года.

"Что касается текущего года, то оценка, которую давало Минэкономразвития на этот год - округленно минус 8% (текущий официальный прогноз министерства - спад на 7,8% - ИФ) - является, я бы сказал, максимальной с точки зрения глубины спада", - сказал он.

"По расчетам и по тем процессам, которые сейчас развертываются в экономике, думаю, что спад будет меньше - где-то в диапазоне от 3% до 5%", - озвучил свои ожидания первый вице-премьер.

"Есть несколько условий, при которых спад выйдет в тот диапазон, о котором мы говорили (3-5%). Самое главное - это рост внутреннего спроса", - подчеркнул он.

"Если рост внутреннего спроса будет отсутствовать, это будет означать, что мы получим примерно тот спад, который сейчас прогнозирует Минэкономразвития. Если удастся совместными усилиями Банка России, правительства разбудить внутренний спрос, его активизировать, то мы можем получить в этом году спад, я думаю, в тех пропорциях, о которых сейчас говорим - где-то 3-5%", - пояснил Белоусов более оптимистичную оценку.

"Что касается следующего года, думаю, это примерно нулевые значения, то есть динамика около нуля. Но статистически может быть небольшой минус, поскольку мы имели очень успешный первый квартал этого года, и по инвестициям рост был двузначный - 12,8% (I квартал 2022 года к I кварталу 2021 года - ИФ), и по ВВП достаточно высокий - 3,5% (I квартал 2022 года к I кварталу 2021 года - ИФ), так что будет эффект высокой базы", - пояснил он почему экономика в следующем году может продемонстрировать незначительный минус.

Как сообщалось, действующий прогноз ЦБ по падению ВВП РФ в 2022 году составляет 8-10%, прогноз Минэкономразвития - спад на 7,8%. При этом и ЦБ, и Минэкономразвития уже заявляли, что намерены пересмотреть свои прогнозы в сторону меньшего падения.

Минэкономразвития ранее оценило снижение ВВП РФ в апреле 2022 года на уровне 3,0% в годовом сравнении после роста на 1,3% в марте, на 4,1% в феврале и 5,6% в январе. Рост ВВП РФ по итогам января-апреля 2022 года министерство оценило на уровне 1,7% в годовом сравнении.