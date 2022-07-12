ЦБ заметил признаки стабилизации ситуации в российской экономике

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Кризис в российской экономике развивается по более пологой траектории, чем ожидалось весной, уже сейчас видны признаки стабилизации ситуации, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. Он сказал это в видеоблоге ЦБ "Что почем?" на YouTube.

"Кризис развивается по более мягкой, по более пологой траектории, чем это предполагалось в начале весны. Если брать апрель-май, опираясь на данные Росстата, можно делать вывод о том, что спад ВВП в эти месяцы не превысил 3-4% в сравнении с предыдущим годом. Это, наверно, вдвое меньше, чем ожидали экономисты в начале весны", - отметил он.

"Мы явно двигаемся по такой более пологой траектории. Причем сейчас видим уже признаки стабилизации", - добавил Тремасов.

Ранее сообщалось, что снижение ВВП России в мае 2022 года, по оценке Минэкономразвития, составило 4,3% в годовом сравнении после снижения на 2,8% в апреле (оценка уточнена с минус 3%).