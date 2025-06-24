Глава "Северстали": Возможности экспортировать сталь фактически исчерпаны

Александр Шевелев рассказал, что при решении о дивидендах компания будет учитывать анализ оживления спроса в среднесрочной перспективе

Глава "Северстали": Возможности экспортировать сталь фактически исчерпаны Фото: Пресс-служба

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев рассказал "Интерфаксу" на площадке ПМЭФ-2025 об основных ориентирах при вынесении рекомендаций о дивидендных выплатах, оценке компанией невостребованных на российском рынке сталеплавильных мощностях, нерентабельном экспорте при крепком рубле и необходимых отрасли фискальных послаблениях.

- В ходе ПМЭФ вы заявили, что не исключаете приостановку металлургических производств. Какие объемы стальной продукции, по оценкам "Северстали", можно отнести к излишним производственным мощностям с учетом отгрузок внутри РФ и на экспорт?

- Российский рынок всегда потреблял примерно на 30 млн тонн меньше стали, чем позволяли производственные мощности, которые превышают 75 млн тонн. Мы констатировали снижение в этом году на 14% в стройке, как основном драйвере потребления стали, прогноз снижения общего спроса по этому году - около 10%, то есть в абсолютном выражении потребление, по нашим оценкам, составит около 39 млн тонн. Гэп между производственными мощностями и реальным спросом на внутреннем рынке никуда не делся и даже вырос с таким прогнозом спроса.

- Но помимо поставок на внутренний рынок у металлургов осталась доля экспорта. С учетом зарубежных поставок какой объем металла будет невостребованным?

- Экспортироваться стало существенно меньше. То есть, если предыдущие периоды за счет более слабого рубля, за счет более лояльной денежно-кредитной политики была возможность экспортировать продукцию, сейчас такие возможности практически исчерпаны. Мы уже много раз об этом говорили - часть компаний под санкциями, для них ближайшие экспортные регионы закрыты, а дальние, с учетом стоимости логистики, с учетом ограничений и с учетом слишком крепкого курса рубля, являются просто экономически невыгодными.

Плюс - растет себестоимость производимой продукции за счет тарифов естественных монополий, тарифов РЖД, за счет роста заработной платы. Кроме того, укрепление курса нацвалюты совпало со снижением цен на внешних рынках.

Сейчас много факторов сошлись в одной точке, везти на экспорт просто экономически неоправданно. Остается - снижать объемы производства.

- То есть вы говорите о возможности приостановки мощностей на объемы, невостребованные на внутреннем рынке, и которые не уйдут на экспорт?

- Да. Объем снижений сложно точно оценить. Но я думаю, что с учетом текущей ситуации и без ее существенных изменений, мы можем увидеть сокращение производства стали в России от 10 до 15%.

Если курс рубля ослабнет, то хотя бы часть выпадающих объемов можно будет реализовать на экспорт. Важно также принять во внимание, что даже если российская экономика несколько оживится из-за смены курса ДКП, тут будет достаточно большая инерция в спросе еще по времени, так как от части проектов бизнес уже отказался, а часть - приостановил. Но хотя бы производители смогут вывозить излишки продукции на экспорт с нулевой или околонулевой рентабельностью, чтобы не останавливать производство.

- "Северсталь" тоже полностью ушла с экспортных рынков?

- Мы сохранили порядка 10-15% экспортных поставок от общего объема производства. Просто маржинальность таких продаж около нуля. И это у нас, у компании с самой низкой себестоимостью на рынке РФ. Мы понимаем, что у других металлургов ситуация еще хуже. Мы видим, что кто-то уже не выводит в срок мощности из капитального ремонта - назовем это "ползучей приостановкой мощностей".

- В этом месяце ЦБ понизил ключевую ставку на 1 п.п. Вы воспринимаете это как положительный сигнал, трактует ли компания это решение как "переломный момент" для бизнеса?

- Я считаю, "переломом" это категорически нельзя называть. По данным ФНС, в 2024 году рентабельность российского бизнеса в среднем составляла 13%. Ставка - 20%. То есть заемные средства для инвестиционных программ, для оборотного капитала стоят в два раза дороже, чем рентабельность в среднем по России. Безусловно, ни о каком переломе речи быть не может. Он случится тогда, когда ставка будет приближаться к реальной инфляции. Если ставка будет в районе 12-14%, тогда можно будет говорить о серьезном переломе. Плюс - инерция до полугода. Ситуация, когда стоимость денег в два раза с лишним больше, чем инфляция, и почти в два раза больше средней рентабельности бизнеса, не является нормальной.

- У компании сейчас новая пятилетняя стратегия развития до 2028 года. Как вы считаете, не поспешили ли вы с ее утверждением? Необходима ли ее корректировка или пересмотр?

- Конечно, мы не закладывали в нее ни такой курс рубля, ни такую ключевую ставку. Мы, действительно, предполагали более экономически эффективные условия для реализации наших крупных инвестиционных проектов, планировали, что мы будем зарабатывать больше и так далее.

Но мы не останавливаем наши инвестпроекты - у "Северстали" очень устойчивое финансовое состояние. И в целом у большинства российских крупных игроков металлургического сектора уровень долга, как правило, низкий.

У нашей компании достаточно запасов кэша на счетах, и это позволяет, по крайней мере, продолжать основные наши ключевые инвестиционные проекты.

При этом у нас всегда есть план "Б", который предусматривает более резкую остановку каких-то инвестиционных проектов.

- Ключевые проекты на сегодня, как я понимаю, это строительство комплекса по производству окатышей и капремонт доменной печи, а какие проекты в рамках стратегии могут быть перенесены на более поздние сроки?

- Да, эти проекты реализуем согласно стратегии. Я бы не хотел сейчас озвучивать, что мы можем сдвинуть, потому что пока мы ничего не хотим сдвигать из ключевого - у нас уже есть поставщики оборудования на проекты в рамках стратегии. Но, если ситуация меняться не будет, мы можем двигать все вправо.

- Компания не платила дивиденды по итогам 2024 года, совет директоров также рекомендовал не осуществлять выплаты за первый квартал этого года. На что сейчас в первую очередь смотрит менеджмент, когда готовит рекомендации по дивидендам? Является ли ключевым фактором финансовое положение компании и ее утвержденная дивполитика, или все-таки более пристальное внимание уделяется макроэкономической ситуации?

- Выплаты дивидендов от размера ставки не зависят напрямую, но они зависят от изменения деловой активности, от того, изменится ли наш прогноз по спросу на сталь, который у нас достаточно пессимистичный. И не исключено еще более стремительное развитие ситуации - мы видим, что проекты наших клиентов, да и вообще состояние наших клиентов ухудшается, они будут просто выживать, а не реализовывать свои проекты развития.

Поэтому: главным драйвером в принятии решения по дивидендам, думаю, будет анализ оживления спроса в среднесрочной перспективе, а также достаточный уровень определенности в экономике. А главным триггером для оживления спроса может стать как раз понижение ставки и ослабление курса рубля. При этом решение о выплате дивидендов - это компетенция исключительно совета директоров компании.

- У многих российских компаний в 2022 году оказался определенный объем невостребованных дивидендов из-за введенных тогда регуляторных ограничений. У "Северстали" тоже есть такие "зависшие" средства? По истечении трехлетнего срока планируете ли вы их обратить, например, в нераспределенную прибыль, выплатить в том или ином виде акционерам?

- Мы выплатили все дивиденды, которые должны были выплатить. Действительно, кто-то не воспользовался этой возможностью, кто-то не смог воспользоваться, но это несущественные средства. Три года еще не прошли. Скорее всего, эти средства будут зачислены в нераспределенную прибыль прошлых лет.

- Какой уровень ставки заложен в стратегию "Северстали" на ближайшее время?

- Если вы говорите про наши модели, то мы закладываем ровно те ставки, которые закладывает Центральный банк. До опорного заседания 25 июля у нас нет новой информации по прогнозам.

- Министр промышленности и торговли РФ на днях заявил, что новая формула акциза может заработать с начала 2026 года. Это значит, что удалось найти компромиссное решение и с Минпромторгом, и с Минфином? Как изменится формула, какой будет отсечка для обнуления акциза?

- На сегодняшний день - нет. Мы предоставили свои предложения профильным министерствам, они пока обсуждаются. Мы не знаем, каким будет окончательное решение по акцизу. Но наше предложение заключается в том, что если нет возможности отменить эту неактуальную меру, которая вводилась как налог на сверхдоходы, о которых сейчас не может быть и речи, то, по крайней мере, утвердить формулу индексации цены отсечки на сляб - ведь цена в 30 тыс. рублей давно неактуальна. Мы считаем справедливым при расчете использовать установленную в 2022 году цену отсечки с учетом накопленной за четыре года инфляции и обеспечить ее индексацию в дальнейшем. Ждем решения профильных ведомств.

- Помимо корректировки формулы акциза вы видите необходимость в других фискальных послаблениях, в государственной поддержке, которая, как вы всегда говорили, нужна не металлургам, а потребителям стальной продукции?

- Отрасли необходимо только одно - поддержка отраслевых потребителей. Наша отрасль может конкурировать, и глобально конкурировать. Думаю, некорректно называть поддержкой отмену или смягчение каких-то дополнительных фискальных нагрузок, которые были введены временно в период сверхприбылей.

Если говорить про прямую поддержку, то, наверное, в условиях такой стоимости денег можно было бы подумать о льготном процентном кредитовании ключевых инвестиционных проектов, соответствующих национальным целям. Да, существуют такие инструменты, как СПИК, но под него подпадает очень небольшое количество проектов. Учитывая высокие инвестиционные циклы металлургов, возможно, нужно было бы расширить льготирование инвестиционных проектов. Другой поддержки не требуется.

Что касается наших отраслей-потребителей, то тут важно, на мой взгляд, с учетом ситуации на рынке вводить или возвращать такие инструменты, как льготная ипотека, льготное автокредитование, льготы ж/д перевозок, возможно, точечное субсидирование стратегических отраслей.

- Capex в рамках стратегии подтверждается?

- На этот год - да, 169 млрд рублей, на следующий - в соответствие с нашей стратегией. 2025 - 2026 - самый нагруженный capex-период для компании, но эти проекты позволят укрепить нашу конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. Когда наши емкие проекты закончатся в 2026 году, capex пойдет вниз.

- Как обслуживается долг при такой ставке? Какой объем долга у компании к погашению в этом году, в следующем? Есть необходимость рефинансировать?

- Много гасить нам не придется, у нас комфортный уровень долга - коэффициент чистый долг к EBITDA за первый квартал - 0,01х. В этом году нам ничего не придется гасить, плановое погашение в следующем, но его нельзя назвать обременительным для нас. Справляемся сами. И инвестиционную программу сегодня финансируем из собственных денежных средств.

- При развитии новых экспортных направлений, в том числе в Юго-Восточную Азию, может ли вам быть интересно расширение присутствия на зарубежных рынках за счет M&A сделок или строительства собственных мощностей?

- Мы достаточно гибко можем развернуть больший объем продаж на экспорт без каких-то баз, организаций, трейдерских центров и так далее. Просто сегодня это невыгодно. Стратегически оседать где-то на экспорте - такой задачи у нас нет.