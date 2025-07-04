Глава Национальной мясной ассоциации: производство мяса в РФ должно прирастать его экспортом

Сергей Юшин рассказал о развитии мясного экспорта

Глава Национальной мясной ассоциации: производство мяса в РФ должно прирастать его экспортом Фото: Пресс-служба

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - РФ в настоящее время экспортирует мясо и мясопродукты более чем в 60 стран мира на четырех континентах, но имеет доступ на рынки более 100 стран. И география экспорта постоянно расширяется. Недавно после многомесячных переговоров и согласования условий поставок для российских производителей говядины и мяса птицы открылся один из крупных рынков - Филиппины. Экспортеры ожидают такого же решения и по свинине.

Как развивается мясной экспорт в этом году, чем для российских производителей интересен рынок Филиппин, почему именно экспорт в ближайшие годы будет стимулом для наращивания внутреннего производства мяса и сдерживания роста цен на него, рассказал в блиц-интервью "Интерфаксу" руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.

Потенциал пока не исчерпан

"В прошлом году экспорт мяса из РФ достиг цифры в 1 млн тонн, если учитывать живой скот, субпродукты, готовые изделия и непищевые продукты, получаемые при переработке скота и птицы. Стоимость экспорта превысила $2 млрд. В этом году положительная динамика сохраняется", - сообщил Юшин.

Так, по данным на 15 июня, экспорт (включая субпродукты) говядины вырос на 17%, до 19,4 тыс. тонн, в том числе в дальнее зарубежье - на 15%, до 17,5 тыс. тонн, свинины - почти в 1,6 раза, до 153,8 тыс. тонн (102,4 тыс. тонн в дальнее зарубежье, рост также почти в 1,6 раза), мяса птицы - на 23%, до 189,8 тыс. тонн (154,4 тыс. тонн, рост на 28%).

В январе-апреле стоимость мясного экспорта увеличилась в 1,5 раза, до $682 млн.

Как сообщил Юшин, основными покупателями свинины (все данные - в натуральном выражении) за это время были Белоруссия (43% от общего объема экспорта), Вьетнам (25%) и Китай (11%). Поставки также шли в Сербию (5%), Гонконг (5%), Монголию (3%), Казахстан (3%), Грузию (2%), Армению (2%). Рост экспорта отмечался во все страны, за исключением Сербии, отгрузки в которую сократились на 10%.

Мясо птицы из РФ шло в основном в Китай, на который пришлось 37% от объема поставок, Саудовскую Аравию (19%) и Казахстан (14%). Кроме того, его импортерами были Узбекистан (5%), Киргизия (5%), Вьетнам (3%), Армения (3%), Бенин (2%), ОАЭ (2%), Белоруссия (2%), Азербайджан (2%), Молдавия (1%), Конго (1%), Сербия (1%) и др.

Замороженная говядина также больше всего экспортировалась в Китай (68%) и Саудовскую Аравию (18%). В текущем году поставки в эти страны увеличились на 25% и 48% соответственно. Покупали это мясо также Казахстан (5%), Узбекистан (2%), Белоруссия (2%), Вьетнам (2%), Кувейт (2%).

"Причем за последнее время повысился спрос на охлажденную говядину из РФ, прежде всего в странах ЕАЭС. За четыре месяца ее поставки выросли на 9%, до 1,7 тыс. тонн, - сообщил Юшин. - Это связано с ростом популярности мраморного мяса и расширением каналов реализации".

По его данным, половина от общего объема экспорта пришлась на Белоруссию (43%) и Казахстан (7%). География поставок также включает Иран (25%), Саудовскую Аравию, куда отправляется премиальная продукция для HoReCa (9%), а также Грузию, Сербию и ОАЭ.

"Экспорт баранины за четыре месяца составил 2,9 тыс. тонн, что на 39% больше, чем годом ранее. Это произошло за счет роста поставок в Иран, который является основным покупателем российской баранины с долей в 99%", - уточнил глава НМА.

Вместе с тем он подчеркнул, что потенциал роста экспорта мяса из РФ далеко не исчерпан.

Курс на Филиппины

Отвечая на вопрос, чем для российских производителей мяса, прежде всего, свинины, интересен рынок Филиппин, Юшин сообщил, что это страна с быстрорастущим населением. "Уже в этом году оно может достичь 120 млн человек. И это очень молодое население - средний возраст в стране немногим более 25 лет. В целом доходы среднего филиппинца невысоки, но экономика страны - одна из самых быстрорастущих в Азии: за последние четыре года рост ВВП составлял 5-7% в год, - пояснил он. - Интересный факт: средний филиппинец съедает сосисок в год больше, чем средний американец, а основным мясным продуктом является свинина".

По его словам, Филиппины - крупный импортер мяса птицы и свинины. "В стране есть сложности с производством из-за различных болезней животных, большинство хозяйств - это очень мелкие фермы и личные подсобные хозяйства. Из-за африканской чумы свиней за последние годы было потеряно 30-40% поголовья. Поэтому приходится закупать мясо в десятках стран", - рассказал Юшин.

По его данным, в прошлом году импорт мяса птицы, в частности, достиг почти 360 тыс. тонн. В этом ожидается продолжение роста. "Однако, несмотря на потребность в импорте, для защиты отечественных фермеров правительство этой не самой богатой страны установило пошлины в 40% на ввоз мяса из стран за периметром АСЕАН", - сообщил глава НМА.

Что касается свинины, то, как сказал Юшин, некоторые прогнозы говорят о том, что в этом году Филиппины могут закупить ее более 500 тыс. тонн. Но при этом речи о снижении ввозной пошлины в 40% пока не идет, отметил он.

"Но рынок свинины пока для России закрыт - идут согласования условий поставок. А вот Южную Корею Филиппины открыли, хотя эта страна сама крупный покупатель на мировом рынке. Надеюсь, что в ближайшие месяцы профессиональная работа Россельхознадзора, сельхозатташе на Филиппинах даст нужный результат", - заявил он.

В конкурентах - гранды мирового рынка

Как считает Юшин, основными конкурентами российских производителей на филиппинском рынке, в случае его открытия, станут гранды мирового рынка мяса - США, Бразилия, Испания и ряд других опытных и сильных соперников.

По его словам, в развитии российской экспортной программы надо также учитывать и то, что некоторые страны, конкурирующие с Россией на наиболее привлекательных рынках сбыта, планируют увеличивать производство высокими темпами за счет повышения производительности, улучшения ситуации с болезнями животных и постоянной модернизации предприятий и всей экспортной инфраструктуры. Идет также процесс создания торговых альянсов с особыми тарифными условиями в рамках взаимной торговли.

"Но российские поставщики готовы к этому. Главное, только чтобы поддержка отечественных производителей, как фискальная, так и нефискальная, не снижалась, - сказал он. - Государство должно уметь быть инвестором и вкладывать средства в проекты с предсказуемым положительным результатом. А именно такие результаты дают проекты, ориентированные на экспорт".

По его словам, для российских поставщиков на азиатском направлении сейчас также интересны мясные рынки Японии и Южной Кореи. "Но здесь процесс находится в замороженном состоянии. Именно поэтому мы ждем развития ситуации с Филиппинами. Насколько нам известно, импортеры и переработчики этой страны также ждут положительных решений своих регуляторов", - отметил он.

Экспорт и цены

Отвечая на вопрос о том, не приведет ли увеличение экспорта к росту цен внутри страны на основные виды мяса - птицу и свинину, Юшин заявил, что в последние несколько лет темпы роста оптовых и потребительских цен на свинину сильно отстают от динамики себестоимости и продовольственной инфляции.

"Это как раз и стимулировало небывалый рост потребления свинины - до 30 кг на человека в прошлом году. При этом импорт у нас практически отсутствует, а экспорт растет. Значит, предложение на рынке достаточное, - сказал он. - Да, в отдельные моменты, к примеру, в шашлычный сезон, какие-то популярные виды могут "выстрелить", но им всегда есть альтернатива. И резкий рост обычно все равно сменяется не менее резким падением".

Что же касается цен на бройлеров, то, по словам главы НМА, они "укладываются в продовольственную инфляцию последних лет". "А в этом году многие части птицы стоят столько же, сколько в 2023 или 2024 году", - добавил он.

Как считает Юшин, жесткая конкуренция между производителями - лучшее лекарство от слишком высоких цен. В то же время низкие цены или тем более убыточное производство - прямая дорога к дефициту и взлету цен.

"Так что вектор на развитие отечественного производства должен быть незыблемым, но не в ущерб конкуренции и потребителю. Чем больше будет возможности экспортировать, тем больше будем производить, и тогда именно наличие экспорта поможет сдерживать нежелательную динамику цен", - сказал глава НМА.

"Таможенно-тарифная политика в отношении экспорта должна быть максимально понятной, прозрачной, нацеленной на увеличение поставок при параллельном ускоренном развитии внутреннего производства на основе привлекательной рентабельности и с учетом доступных мер господдержки. Любые ограничения и тем более запреты экспорта сельхозпродукции должны быть исключительной мерой, тщательно продуманы, взвешены с точки зрения долгосрочных последствий для внутреннего производства и не приниматься в угоду решения сиюминутных проблем", - подчеркнул он.

Основные тренды

Сославшись на прогнозы ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), Юшин сообщил, что в 2025 году мировое производство мяса увеличится на 0,6% и достигнет 380 млн тонн. Объем мировой торговли предположительно вырастет на 1,3%, до 43 млн тонн, что является значительным замедлением по сравнению с ростом на 4,7% в 2024 году.

В числе основных трендов развития мировой торговли мясом на ближайшую перспективу он назвал быстрый рост населения Африки и Юго-Восточной Азии, что потребует увеличения производства и экспорта разных видов мяса, прежде всего мяса птицы и самых дешевых отрубов и субпродуктов свинины и говядины. Кроме того, торговле будет способствовать рост мусульманского населения, что увеличит спрос на халяльную продукцию, прежде всего на мясо птицы и баранину, в меньше степени - на говядину.

"Неблагоприятная ситуация по африканской чуме свиней в ряде азиатских стран с высоким потреблением свинины также дает определенные надежды на увеличение поставок на эти рынки", - сказал Юшин.