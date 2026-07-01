Первый зампред ВТБ: сейчас, несмотря на лето, все корпят над переделкой финансовых моделей

Дмитрий Пьянов рассказал о партнерстве с Wildberries, о параметре допэмиссии и продаже других активов группы

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов Фото: Пресс-служба

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - ВТБ, который широко известен сделками M&A, не изменяет себе: в мае банк объявил о стратегическом партнерстве с Wildberries, на базе которого планирует перезапустить розничный бизнес. Для сделки ВТБ проведет SPO, средства от которого пойдут на покупку 5% в ВБ банке и развитие бизнеса группы. О параметрах допэмиссии, интересе инвесторов и продаже других активов группы рассказал в интервью "Интерфаксу" первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

- Как могут два банка - ВТБ и ВБ банк, которые являются конкурентами, - работать на одной платформе? Как вообще вы видите эту модель работы?

- Партнерство между маркетплейсом, его дочерним банком и сторонним банком еще не строил никто - по крайней мере в России. Учебника или методички нет. Поэтому вы должны воспринимать нас как первооткрывателей Америки, которые высаживаются на берег. Перед нами - новый материк, мы не знаем, что там. Ты можешь высадиться на берег и найти золотую жилу, а можешь - воинственное племя индейцев.

Долгое время ВТБ и Вайлдберриз банк будут работать как отдельные юрлица по принципу умной конкуренции. Мы проведем водораздел. Какие-то элементы водораздела понятны уже сейчас: например, ВБ банк не будет заниматься private банкингом и ипотекой. Но у ВБ банка есть конкурентное преимущество более быстрой и более дешевой IT-разработки розничных продуктов. Соответственно, целесообразно это преимущество сохранить. Преимущество ВТБ заключается в огромном количестве физических точек, которые недоступны ВБ банку для идентификации клиентов.

- Вы планируете использовать преимущество Wildberries, который имеет гигантское количество ПВЗ?

- Конечно, после юридического завершения сделки и начала партнерства у нас будет выработана новая стратегия по развитию физического канала продаж продуктов ВТБ.

- Сохраняете ли планы привлечь 300-400 млрд рублей в ходе грядущего SPO?

- Озвученная цифра сохраняется, она не снизится.

- Сколько якорных инвесторов выразили желание принять участие в SPO?

- Несколько. До десяти.

- Сделку по размещению будете в августе проводить?

- С высокой вероятностью. Мы хотим в том числе привлечь рыночный спрос, для этого надо проводить road show. При этом нужно учитывать, что летние месяцы - период отпусков прежде всего для потенциальных инвесторов. Это тоже может быть ограничивающим фактором, потому что решение серьезное, многим инвесторам необходимо изучать документы, проводить инвестиционные комитеты и так далее.

- Есть уже понимание, какая доля привлеченных средств пойдет на сделку с РВБ и какая - на развитие бизнеса?

- Для этого необходимо дождаться точной суммы. Пока идет оценка рыночного спроса и потенциала при нынешнем курсе акций или, быть может, при курсе акций, который будет в августе. Во многом ответ будет только по факту формирования книги заявок.

- Будете ли обновлять дивидендную политику вместе с трехлетней стратегией? И если да, то что хотите скорректировать?

- Обсуждения обновления дивидендной политики ещё не было. Сейчас в документе прописано, что мы платим не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. Выплаты прошлого года и этого года туда вписываются. Один из возможных вариантов обновления дивидендной политики в стратегическом цикле связан с рекомендациями регулятора о формировании стратегии прироста акционерной стоимости. Не исключаю, что наряду со стратегией мы представим стратегию прироста акционерной стоимости акций ВТБ.

- По-прежнему хотите сделать точечным прогноз по прибыли?

- Да. В конце июля, при представлении полугодовой отчетности, мы должны поставить точку в значении прогнозной прибыли этого года. Даже аналитики не удовлетворяются диапазонами, с ними сложно работать. Нужна однозначная цифра.

- А макропрогнозы вы будете пересматривать только по средней ключевой ставке и ставке на конец года?

- Мы находимся в процессе пересмотра по многим параметрам, не только ключевой ставки. Драматические изменения произойдут, на мой взгляд, в ключевой ставке - и, возможно, динамике ВВП.

- Ждете ли вы значимый рост стоимости риска во втором полугодии?

- По итогам пяти месяцев наш cost of risk 0,9%, а цель на год - около 1%. Это означает, что при пересмотре таргета мы не будем принципиально менять COR. Математически это означает, что во втором полугодии показатель будет больше, чем 0,9%. Драматичного изменения не будет.

- Растет ли доля реструктурированных кредитов и запросов на реструктуризацию? И в каких отраслях?

- Да, не катастрофично или драматично, но растет. Если бизнес-модель компании жизнеспособна, то мы одобряем рестракт, но без кредитных потерь. То есть, по сути, идет подгонка нового графика, но без потерь процентов.

- Ждете ли вы роста запросов на реструктуризацию во второй половине года?

- Здесь очень большое влияние окажет смена парадигмы ЦБ, который в июне снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. вместо ожидавшегося шага на 0,5 п.п. Это означает более высокую ключевую ставку в 2027 году. Поэтому, на мой взгляд, запросы на реструктуризацию будут продолжаться. Ускоряющиеся ли будут темпы или не ускоряющиеся, зависит от обстоятельств, от курса рубля и его влияния на экспортно ориентированные отрасли. Видите, курс рубля рванул на риторике ЦБ и динамике ставки. Сейчас, несмотря на летние месяцы, все корпят над переделкой своих финансовых моделей.

- Сколько капитала ВТБ потребуется в 2027 году для прохождения Базельских надбавок?

- Шаг по надбавке к достаточности капитала в двадцать седьмом году - 0,75 п.п., с 1 апреля 2027 года. Наш прогнозный объем взвешенных по риску активов к этой дате - примерно 28 трлн рублей. Это потребует чуть больше 200 млрд рублей дополнительного капитала. Моя внутренняя цель - выполнить цель по нормативу с учетом этого шага уже на 1 января 2027 года за счет кредитного маневра, регуляторно значимой прибыли и допризнания нематериальных активов (НМА), по которым ЦБ смягчил регулирование в этом году. Благодаря поэтапному вычету нематериальных активов при расчете капитала будем экономить около 20 млрд рублей капитала в год.

- ЦБ недавно опубликовал концепцию реформы банковских субордов. Насколько новые правила облегчат вам возможность привлекать капитал через этот инструмент?

- Если бы предложенные ЦБ условия размещения действовали сейчас, смогли бы мы продать суборды по таким условиям, которые там прописаны? Не смогли бы. Потому что в концепции зафиксирован триггер невыплаты купона при снижении норматива достаточности капитала ниже 11%. Сейчас норматив, грубо говоря, 10,5%. По сути, регулирование откалибровано под финальное значение уровня достаточности с учетом всех восстановленных Базельских надбавок и без каких-либо действий в отношении антициклической надбавки, которое будет действовать лишь в 2028 году, когда минимальный норматив достигнет 12%. Приостановление купона возникает при значении норматива 11%, а даже в следующем году этот показатель будет 10,75% - и это является естественным ограничителем. Поэтому, если все останется как есть, и в следующем году будет нормативная достаточность 10,75%, то этот инструмент, по крайней мере для ВТБ, останется недоступен.

- ВТБ может закрыть сделку по продаже "Росгосстраха" до конца 2026 года. От каких факторов зависит ее завершение?

- Завершение сделки будет зависеть от двух факторов: нахождение финансирования и получение согласования ЦБ. Актив дорогой, соответственно, многим интересантам требуются кредитные ресурсы. Поэтому тот, кто решит эту дилемму и докажет ЦБ источник средств, сможет войти в сделку.

- На "Россгосстрах" по-прежнему претендуют два покупателя?

- Да, ничего не поменялось. Рассчитываем на их продвижение и по линии финансирования, и по линии согласования регулятора.

- У ВТБ остается доля в страховой компании "СОГАЗ". Планируется ли ее продажа?

- К моменту внедрения нового регулирования, то есть к 1 апреля 2027 года, высоковероятно, что два непрофильных актива, которые попадают в категорию иммобилизированных, останутся в периметре ВТБ. Это вложения в "СОГАЗ" и "Ростелеком".

- Вам интереснее держать эти активы или есть обязательства не продавать их?

- Там целая комбинация факторов. Основной момент - высокая стоимость этих миноритарных долей. В спешке продавать такие активы по любой цене нет смысла и возможностей.

- Стратегически вам эти активы вообще нужны?

- Эти активы мы получили в результате выбытия других активов. Нужны или не нужны в нашей стратегии? Это национальные чемпионы, они всем нужны.

- В какой стадии сделка по продаже агроактивов ВТБ? Будете их продавать комплексно или по отдельности?

- На текущий момент мы находимся на продвинутой стадии переговоров с несколькими серьезными интересантами. Они сейчас занимаются изучением и анализом активов агрокомплекса "Лабинский". Ожидаем, что закрытие сделки состоится во второй половине года.

- Когда и кому будет продано медное месторождение в Армении? Получит ли группа прибыль от сделки?

- В июне 2026 года закрылась сделка по продаже 100% прав требований банка ВТБ к ЗАО "Техут". В результате сделки также полностью погашен кредит, ранее выданный "Техуту" с баланса нашего дочернего банка в Армении. Покупателем выступила группа международных инвесторов. Финансовый результат 2026 года для банка по итогам сделки положительный, прибыль от выхода из актива с учётом ранее полученных в первом полугодии доходов составит около 4 млрд рублей.

- Какие у группы планы в отношении БМ-банка? Будет ли завершена санация по графику - в октябре 2026 года - и возвращены средства, выделенные на спасение банка?

- Мы планируем завершить санацию БМ-банка по графику, пусть и без присоединения к ВТБ. Депозит АСВ погасим по сроку. Вместе с Банком России будем искать возможности для интеграции этого банка в будущем, когда-нибудь такую возможность найдем.