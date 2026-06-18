Глава "РСХБ-Страхования": получатели господдержки различных видов должны сохранять финансовую состоятельность

Сергей Простатин рассказал о влиянии климата на восприятие рисков, о посевной кампании и ситуации в животноводстве

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Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Испытания климатом и погодные качели последних лет с нарастающим упорством проверяют российских растениеводов, агростраховщиков и отраслевых регуляторов на прочность. О том, как климат влияет на восприятие рисков организаторов страхования, как меняется отношение самих аграриев в регионах к защите от дрейфующих опасностей, о видах на новый урожай и новостях в субсидируемом страховании сельхозживотных, а также о задачах увязки льготных кредитов с полисами на 2027 год рассказал "Интерфаксу" в интервью генеральный директор компании "РСХБ-Страхование" Сергей Простатин.

- "РСХБ-Страхование" в сегменте агрострахования лидирует по объему премий и выплат, в том числе с господдержкой. В растениеводстве заметно прибавили убытки в прошлом году, ваш стратегический курс не меняется?

- Не меняется. Действительно, мы не один год удерживаем лидерские позиции на этом рынке, в том числе с долей 43,6% по итогам 2025 года, когда страховые сборы нашей компании по сельскохозяйственному страхованию составили 6,53 млрд рублей. В сегменте страхования урожая, по данным Национального союза агростраховщиков (НСА), по итогам 2025 года наша компания застраховала на условиях господдержки 4,55 млн га посевной площади. Из них 2,89 млн га - по программе "мультириск", 1,66 млн га - по программе страхования на случай чрезвычайных ситуаций.

- Как проходила посевная кампания этого года? Каково состояние озимых посевов?

- На текущий момент посевная кампания, по сути, почти завершена. Ее особенность - более поздний сев в ряде регионов страны. Несмотря на непростые погодные условия, регионы страны не снижают планы сева. По планам Минсельхоза, общая посевная площадь в этом году должна составить 83 млн га, в том числе 56 млн га займут яровые культуры. Озимые под урожай 2026 года были посеяны на 20 млн га, в нормальном состоянии сохранилось 97% посевов.

В основном состояние озимых культур оценивается, как хорошее. Отмечались локальные повреждения на некоторых участках, но они не носили критичного характера. На текущий момент прогнозы по урожаю благоприятные, при условии что во время уборки не произойдет повреждений в результате града. Ожидаем получить достаточно высокий уровень урожайности.

- Климатические драмы последних лет заставляют задуматься даже далеких от сельскохозяйственной отрасли людей о судьбе посевов и о будущих урожаях. Недавно в ЦБ состоялась установочная встреча рабочей группы, которая сфокусируется на теме климатических рисков в разных сферах экономики, в первую очередь в сельском хозяйстве. Оценивая тенденцию к увеличению количества введенных режимов ЧС в агросекторе из-за погодных аномалий, как эксперты "РСХБ-Страхования" определяют тренды - как новую нормальность или как эпизод?

- Разговор о погоде не праздный. Климатические аномалии участились не только в России, но и в мире. Согласно научным прогнозам, в ближайшие десятилетия в РФ ожидается повышение средней температуры на 3-4 градуса. Такая тенденция способна привести к таянию вечной мерзлоты, увеличению числа и площади лесных пожаров, изменению режима осадков, усилению контрастных климатических аномалий, в сельском хозяйстве - изменению продолжительности вегетационного периода.

Результаты мониторинга климата, проведенного Росгидрометом, показывают: начиная с 1970-х годов каждое десятилетие было теплее предыдущего, а период 2024-2025 гг. вошел в число наиболее теплых за всю историю наблюдений. Важно отметить, что на территории России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в целом по планете. Рост средних температур ведет к разбалансировке устоявшихся климатических процессов и к увеличению опасных метеорологических явлений. В 2024 году в России было зарегистрировано рекордное количество опасных природных явлений - 679, а среднегодовое количество опасных природных явлений за последние два года на 17% превысило значение за 2016-2023 гг. Также в своей практике мы наблюдаем и рост продолжительности опасных природных явлений, в частности, увеличение количества засушливых дней.

Аграрные регионы России уже сталкиваются с дифференцированными проблемами: южные территории - с дефицитом влаги и снижением урожайности зерновых культур, Центральное Черноземье - с чередованием засух и экстремальных ливней, Нечерноземье и Сибирь - с угрозой повреждения посевов возвратными заморозками и расширением ареалов вредоносных организмов. В будущем воздействие этих факторов может усиливаться.

- Меняется ли структура рисков с точки зрения угроз урожаю?

- Четвертый год подряд мы фиксируем устойчивый рост доли зимних рисков, в первую очередь связанных с возвратными заморозками. В структуре выплат нашей компании по растениеводству, например, в 2024-2025 гг. 49% составили выплаты по зимним рискам, 31% - по засухе, 11% - по граду, 5% - по избыточным осадкам, включая переувлажнение почвы. То есть в буквальном смысле, "мы мерзли и сохли".

В последние два года климатические события в стране уже не носят такого локального характера, как прежде, теперь они охватывают значительные территории, и это порой приводит к полной гибели урожая сельскохозяйственных культур. В прошлом году такая тенденция ярко проявила себя в таких ключевых агрорегионах, как Ростовская область и Краснодарский край, которые столкнулись с сочетанием засухи и переувлажнения почвы, что привело к падению уровня урожайности.

Сфера животноводства также испытывает прямое воздействие климатических изменений. Это может негативно отразиться на продуктивных функциях сельхозживотных.

- Агростраховщики выделяют последнее десятилетие для анализа климатических рисков, каким был ответ системы агрострахования в целом и вашей компании в частности за этот период?

- За последние 10 лет компания значительно увеличила охват в сегменте страхования рисков растениеводства. Застрахованная посевная площадь выросла в шесть раз и составила 5,27 млн га в 2025 году. Объем сборов по страхованию урожая увеличился до 3,96 млрд рублей. Количество договоров страхования урожая, заключенных в прошлом году, составило почти 2 тысячи единиц, темп роста - 470% по сравнению с 2016 годом. Количество урегулированных страховых случаев превысило 500 единиц, шестикратный рост относительно 2016 года.

По сравнению с восьмилетним периодом 2016-2023 гг. в последние два года среднегодовая выплата по сельскохозяйственным культурам выросла на 35% и составила 14,6 млн рублей. Это говорит о росте количества случаев тотальной гибели урожая. Расчетный совокупный объем страховых выплат по страхованию урожая в портфеле "РСХБ-Страхования", с учетом текущего уровня развития системы агрострахования и при повторении погодных условий, которые привели к засухе 2010 года, составил бы около 20 млрд рублей. Такие прогнозы на рисковые ситуации делать необходимо.

- Как складывается ситуация в животноводстве? Стали ли сельхозтоваропроизводители больше страховать свои риски?

- В имущественных видах высокая доля страхования приходится на сельскохозяйственных животных. Основная причина - вспышки болезней, на которые приходится около 80% всех выплат компании.

Интерес к таким договорам растет в том числе в силу высокой концентрации животных в одном месте. Это в первую очередь касается свиноводства, птицеводства, крупного рогатого скота. Африканская и классическая чума свиней, вспышки высокопатогенного гриппа и болезнь Ньюкасла у птиц могут нанести значительный ущерб сельхозпроизводителям, привести к гибели животных.

Большинство страхователей выбирают страхование с господдержкой, что связано прежде всего со снижением затрат - 50% премии субсидируется государством.

С сентября 2025 года перечень рисков, по которым животноводческие компании могут застраховать животных на условиях господдержки, был дополнен рисками паводка, половодья, изъятия животных по решению исполнительных органов. Риск "изъятие животных" теперь присутствует в типовом договоре с господдержкой и не требует дополнительного дострахования, как это было раньше.

- Как изменилось восприятие российскими аграриями агрострахования в целом?

- В целом за последние годы система агрострахования с господдержкой доказала свою эффективность. Повышается уровень вовлеченности аграриев, расширяются застрахованные площади посевов, выплаты страховщиками проводятся оперативно и качественно.

Опыт участия в страховании к аграриям постепенно приходит, доверие растет. Тот, кто получил страховую выплату, как правило, уже имеет сформированное представление о том, как работает механизм защиты. Простота и прозрачность урегулирования убытков формирует у аграриев осознанный подход к ведению бизнеса с точки зрения его защиты. За 15 лет работы в нашей компании практически нет клиентов-хозяйств, с которыми мы тем или иным образом не взаимодействовали по разным видам страхования.

- Каких изменений вы ждете в ближайший период в страховании урожая?

- В ближайшем будущем ожидаем дальнейшее развитие инфраструктуры и внедрение новых технологий, в том числе на базе искусственного интеллекта, которые еще больше упростят и ускорят процедуру заключения договоров и урегулирования убытков.

Что касается дальнейшего развития, мы многое связываем с интеграцией наших программ и систем с государственными базами данных. В первую очередь речь идет о ФГИС "Зерно", которая позволит определять урожайность не только в целом по каждому страхователю, но и в разрезе каждого конкретного поля, а это исключительно важно.

Государство продолжает рассматривать агрострахование как важный механизм защиты сельхозпроизводства на случай потерь из-за воздействия опасных природных явлений. Ключевым драйвером развития может стать инициатива регулятора о привязке получения льготных кредитов к страхованию рисков. Это решение готовится к внедрению Минсельхозом с 2027 года. Такая мера в перспективе полутора-двух лет может позволить приблизиться к целевому показателю охвата страхованием с господдержкой площадей посевов, установленному на горизонте до 2030 года.

- Анонсирование Минсельхозом планов увязки порядка льготного кредитования с наличием действующего полиса страхования с господдержкой привлекло общее внимание. Не будет ли дополнительных технических трудностей для заемщиков?

- Это серьезное начинание, я бы сказал, революционный шаг, который мы как страховщики всецело поддерживаем. Обсуждается, что нововведения распространятся на две линии страхования урожая с господдержкой, которые хорошо знакомы страховщикам и их клиентам, - программу мультирискового страхования и программу страхования на случай ЧС природного характера. Иными словами, получатель средств должен будет иметь страховое покрытие либо по одной, либо по другой программе.

В целом государство хочет быть уверено в возвратности средств, которые тратит на поддержку АПК, в эффективности таких трат. Субсидирование по различным видам государственной поддержки предполагает, что получатели этой поддержки должны быть финансово состоятельны, не должны разориться из-за влияния различных факторов, в том числе погодных. Проще говоря - государство защищает бюджетные субсидии.

Отмечу - в рамках данной программы также обсуждается некоторая отсечка по объему средств, которые страхователи будут получать в виде льготного кредитования. Предполагается, что требование по наличию полиса будет распространяться на суммы займа от 200 млн рублей и более.

- Насколько сложно технически для банков и страховых компаний такую увязку при оформлении кредита осуществить? Потребуется ли Минсельхозу издавать специальный нормативный акт на эта тему?

- Мы не видим технических сложностей в увязке льготных сельхозкредитов с договорами страхования урожая, сроки оформления займов не увеличатся. Сейчас в разработке Минсельхоза находится проект нормативного акта о порядке предоставления субсидии. Даже с учетом ограничения по сумме кредита в 200 млн рублей и выше, новый порядок сразу позволит, по нашим оценкам, увеличить охват страхованием посевной площади на 2-2,5% в целом по стране.

К 2030 году правительство ставит задачу по увеличению доли застрахованных посевов до 30% в общем объеме. Мы считаем, что эта задача реалистична, если не случится каких-то особенных катаклизмов.