Глава "Фармасинтеза": Если хотя бы 2-3 молекулы из 10 проектов стали успешными, они могут окупить все затраты

Викрам Пуния рассказал, что компания ожидает в этом году роста выручки и прибыли примерно на 20%

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Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - "Фармасинтез" - биофармацевтическая компания с большими амбициями: войти топ-100 мировых фармкомпаний к 2035 году. Средства для достижения этой цели планируется привлечь в том числе путем публичного размещения акций; компания планирует IPO в 2031-2032 годах. О планах развития в интервью "Интерфаксу" на полях ПМЭФ-2026 рассказал основатель и президент ГК "Фармасинтез" Викрам Пуния.

- Две недели назад вы заявили о планах IPO в среднесрочной перспективе. Компания и ранее, за счет собственных средств, развивалась высокими темпами, в чем необходимость?

- Мы сейчас строим большую инфраструктуру, и очень много инвестируем в клинические исследования, в регистрацию новых препаратов, инновации, чтобы к 2035 году войти в список 100 крупнейших мировых фармкомпаний. И для того чтобы расти еще большими темпами, на определенном этапе нам будет необходимо IPO.

- Есть ли уже понимание, какой пакет вы можете предложить рынку?

- Окончательного расчёта пока нет, но, возможно, порядка 30% акций компании мы сможем разместить на бирже. Я хочу, чтобы "Фармасинтез" стал публичным достоянием. К тому моменту у компании будет почти 35-летняя история, более десяти фармацевтических заводов и, уверен, ассортимент из более 500 препаратов - в том числе большой список инновационных. Акции компании к этому времени должны стоить достойно.

- Получается, фокус компании - фундаментальные разработки? Это большие риски.

- "Фармасинтез" - это все-таки большая компания. Идти на риск с самой стадии разработки молекулы, доклинических исследований - дело больших компаний. Мы именно так и работаем.

Да, это рискованно, долго и дорого. Но мы для себя выбрали этот путь. Так, например, мы ранее получили в США патент на новую молекулу против ВИЧ-инфекции. Начали с нуля: поставили задачу учёным, первичное исследование охватило десятки тысяч молекул, постепенно вышли на одну перспективную. Сейчас завершаем доклинические исследования - результаты очень хорошие.

Но, понимаете, может быть по-разному. Например, в первой фазе можно не пройти оценку безопасности, токсичности. Иногда бывает, что ты уже потратил миллиарды, и в третьей фазе обнаруживается, что молекула не имеет права на жизнь. Мы так уже рисковали, и теряли сотни миллионов рублей, списывали их. Жизнь такая.

Если хочешь делать инновации по-настоящему, ты всегда рискуешь. Если у тебя хотя бы две-три молекулы, которые стали успешными, сработались из десяти проектов - это очень хороший результат, потому что они могут окупить все затраты и закрыть риски.

- Когда рассчитываете выйти на рынок США с упомянутой разработкой против ВИЧ?

- Это перспектива 2029-2031 годов. Клинические исследования очень долгие, доклиническая фаза только завершена.

- Как вы сейчас оцениваете долю инновационных разработок в вашем портфеле?

- За 29 лет мы вывели только две инновационные молекулы: Перхлозон для лечения туберкулеза и Гозоглиптин для лечения сахарного диабета второго типа. Оба проекта реализованы успешно.

На 30-й год нашей жизни - в конце 2026 - первой половине 2027 года - выведем на рынок как минимум еще два новых инновационных препарата, они находятся на финальной стадии регистрации. Примерно семь лет мы проводили клинические исследования, причем во многих странах, не только в России. Первый препарат для лечения хронического миелоидного лейкоза (онкологическое заболевание крови - ИФ). И второй препарат, который, по клиническим данным, в 80-87% случаев исключает появление постоперационных спаек.

После 30-летия мы - сами и вместе с партнерами - планируем выдавать не менее двух инновационных препаратов ежегодно. За десятилетие - 20-25 препаратов.

- Что вы можете сказать о конкурентной среде в ваших сегментах?

- Российская фарма за последние годы, без ложной скромности, добилась значимых результатов и сейчас продолжает быстро расти. Если мы говорим о дженериковом сегменте, конкуренция очень сильная. А в инновационном - если в сравнении, то конкуренции, можно сказать, нет. Но, конечно, это временно. Возможно, отечественные компании пока не созрели для того, чтобы так рисковать. В России пока лишь несколько крупных компаний, кроме "Фармасинтеза", которые могут это себе позволить.

Конкуренция со стороны иностранной фармы сейчас не ощущается так сильно, как раньше. Европейские компании перестали инвестировать в развитие своего бизнеса в России: нет новых клинических исследований, новые проекты не заводятся на рынок, вложений в инфраструктуру тоже нет.

На внешних рынках быстрее всего развиваются китайские фармкомпании. Конечно, и Европа не сдается, и США. Но думаю, что Китай обойдет их в новых разработках. Мы это учитываем при принятии решений о будущем развитии.

- Недавно "Фармасинтез" зарегистрировал "дочку" в Перми. Для каких целей?

- "Фармасинтез-Пермь" будет специализироваться на разработке и производстве диализных растворов. Это будет современный, полностью автоматизированный завод. Пермь с учётом географического положения - оптимальное место: растворы тяжёлые и объёмные, доставлять их и в Москву, и на восток страны удобнее всего оттуда.

Сейчас идёт стадия проектирования, думаю, она завершится к концу лета. Мощность пермского производства полностью закроет потребности России в диализных растворах. При этом завод в Приморском крае продолжит работу - он будет обеспечивать Дальний Восток. Это все - части одного большого проекта по локализации всего необходимого для перитонеального диализа в России. Также в сентябре "Фармасинтез" запускает завод по производству оборудования и расходных материалов для диализа.

- На какой стадии готовности сейчас новые цеха фармацевтического завода в Братске? Когда планируете запуск?

- Мы запустим все пять новых цехов в Братске до конца года. Очень высокая степень готовности. Самое позднее - в первом полугодии следующего года. Там уже все построено, смонтировано, идут процессы валидации каждой субстанции, то есть работа ведется очень широко.

- В конце 2025 года вы говорили о планах открыть производство в Камбодже. На какой стадии реализация этой идеи?

- По Камбодже наше экспортное подразделение очень интенсивно работает. Страна интересная для инвестиций, и власти поддерживают наше стремление инвестировать в проект на их территории. Пока мы находимся в поиске отвечающего нашим требованиям местного партнера.

- Сообщалось, что "Фармасинтез" подписал соглашение с индийской BDR Pharmaceuticals о создании завода по производству фармсубстанций в Калужской области. Каковы предполагаемые параметры проекта?

- Параметры готовы: порядка 20 препаратов для старта, производство субстанций противоопухолевых препаратов-цитостатиков. Инвестиции - около 3 млрд рублей. К концу этого месяца ожидаем завершение проектирования, разрешение на строительство - в четвёртом квартале. В 2029 году мы откроем этот завод, а может даже и в конце 2028-го.

- Как вы планируете финансировать свои проекты развития до IPO?

- Все заработанные средства группа компаний "Фармасинтез" реинвестирует в собственное развитие в России. Дивиденды сейчас не платим вообще. В рамках долгосрочной инвестиционной программы на ближайшие пять лет компания планирует направить около 70 млрд рублей на реализацию проектов развития. На текущий момент в активной фазе находятся проекты общей стоимостью порядка 40 млрд рублей. Реализация оставшейся части инвестиционного портфеля запланирована на 2028-2030 годы.

- А на этот год какой объем инвестпрограммы?

- Запланировано 16 млрд рублей, в прошлом году инвестировали более 7,5 млрд.

- Каких финансовых показателей вы ждете по итогам 2026 года?

- Ожидаем, что выручка вырастет примерно на 20% (выручка в 2025 г. составила 50,5 млрд руб. - ИФ) и по прибыли - сопоставимо.