Первый замглавы Минсельхоза РФ: механизм льготного кредитования в АПК РФ отработан годами, многие процессы идут автоматически

Елена Фастова рассказала о льготном кредитовании в аграрном секторе и о технологическом обеспечении продбезопасности

Фото: Александр Плонский

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Аграрному комплексу РФ, как и другим отраслям российской экономики, в последнее время приходится работать в непростых финансово-экономических условиях. Но аграриям сложностей зачастую добавляет погода. И нынешний год не стал исключением. Достаточно назвать отставание в начале посевной из-за непогоды в ряде регионов.

В таких условиях особенно актуальными становятся поддержка государства и поиск наиболее эффективных механизмов ее использования. О том, что поддержка очень востребована, говорят результаты недавней проверки Счетной палаты: в 2025 году бюджетные средства были освоены на 99,6% (654,9 млрд рублей). Уровень кассового исполнения по трем госпрограммам, за которые отвечает Минсельхоз, превысил 99%.

О том, сохранится ли в этом году популярность такой меры господдержки, как льготное кредитование, с какого срока получение льготных кредитов будет увязано со страхованием и сколько средств будет направлено на реализацию нацпроекта по технологическому обеспечению продбезопасности, в интервью "Интерфаксу" на Петербургском международном экономическом форуме рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова.

- Одним из наиболее востребованных видов господдержки аграриев является льготное кредитование, при котором государство субсидирует процентную ставку по кредитам. Спрос на такие кредиты остается высоким, несмотря на повышение ключевой ставки и в целом на ужесточение денежно-кредитной политики. Сколько средств предусмотрено на льготное кредитование в 2026 году и какова динамика по сравнению с 2025 годом? Сколько из них направлено на новые кредиты? Как распределяются средства между краткосрочными и инвестиционными кредитами?

- Да, действительно, аграрии уже много лет очень активно пользуются этой мерой господдержки. В текущем году на субсидирование новых кредитов предусмотрено 33,7 млрд рублей. На короткие кредиты - 26,5 млрд рублей, остальное на инвестиционные, что выше уровня 2025 года. В прошлом году на новые кредиты было направлено 26,2 млрд рублей: 24 млрд - на короткие и 2,2 млрд - на инвестиционные. То есть в этом году у нас хороший задел.

При этом надо учитывать, что за прошлый год средняя ставка ЦБ составила 19,2%, в этом году она пока на уровне 14,8%. Поэтому для аграриев - с учетом субсидирования - в прошлом году ставка составляла от 1% до 11,59%, а сейчас - от 1% до 9,42%.

Выборка кредитов идет на уровне прошлого года. К примеру, на весенне-полевые работы уже одобрено и выдано банками более 200 млрд рублей коротких кредитов. В первой половине года это направление традиционно находится в приоритете, чтобы обеспечить посевную кампанию необходимым финансированием.

Положительная динамика и по инвестиционным кредитам - их одобрено на 80 млрд рублей. Они тоже хорошо выбираются.

- Каков в целом спрос на льготные кредиты для проведения сезонных работ?

- Из 838 млрд рублей коротких кредитов в прошлом году 507 млрд рублей пришлось на сезонные работы. В этом году ориентируемся на сопоставимый объем.

- Регионы вовремя доводят средства до аграриев?

- Да, механизм отработан годами, многие процессы уже идут в автоматическом режиме. Мы на постоянной основе поддерживаем связь с банками и регионами. У многих аграриев сформированы деловые контакты с кредитными организациями, задержек, как правило, не бывает.

Да и пул кредиторов, в котором 38 банков, уже сформировался за эти годы. Топы - Россельхозбанк, Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк. Кроме того, в работу вовлечены региональные банки.

- Сколько средств привлекли аграрии за счет этих субсидий? И каковы планы на этот год?

- Прошлый год, считаю, мы закончили неплохо. Было привлечено 838 млрд рублей коротких и 490 млрд рублей инвестиционных кредитов. Думаем, что в 2026 году будем в этом же пределе, в зависимости от того, какой будет динамика ставки ЦБ. Планируем, что будет не ниже уровня прошлого года. В целом можно говорить, что кредитование идет в штатном режиме. Динамика по одобренным на 29 мая кредитам в 2025 и 2026 году примерно одинаковая.

Недавно мы открыли направление кредитования "животноводство".

Если же говорить о льготном кредитовании в целом, с учетом субсидирования выданных ранее кредитов, то в этом году на поддержку механизма в бюджете заложено 150 млрд рублей. Мы понимаем, что этих денег пока недостаточно, поэтому, как и в прошлые годы, рассчитываем на выделение дополнительных средств. В прошлом году на льготное кредитование в целом было направлено 250 млрд рублей.

- Были ли случаи невостребованности кредитов и возврата средств в бюджет?

- Нет, отказов и возвратов не было. Это, действительно, самая востребованная и популярная мера господдержки аграриев, средства полностью выбираются.

- В конце прошлого года вы говорили, что Минсельхоз ждет роста заявок на инвесткредиты в этом году. Оправдалось ли это ожидание? По каким основным направлениям сегодня наиболее востребованы инвесткредиты?

- Как правило, средства привлекаются на приобретение сельхозтехники, особенно в сезон полевых работ. В этом году, к примеру, уже одобрено более 500 льготных инвестиционных кредитов на технику, лимит активно выбирается. Спрос есть, хотя цены высокие. По этому вопросу мы в постоянном диалоге с Минпромторгом, чтобы найти решение для их снижения.

Кроме того, с начала года одобрено свыше 20 льготных инвесткредитов на молочные фермы.

- А решение Росагролизинга по созданию сети машинно-технологических компаний (МТК), которые будут оказывать услуги аграриям, может помочь этому?

- Это один из вариантов решения проблемы, такая форма обслуживания аграриев была и раньше. Работала система так называемых машинно-тракторных станций (МТС). Пользоваться услугами таких структур зачастую выгоднее, чем содержать парк техники, которая эксплуатируется не полный год. Это позволяет сократить затраты на ее ремонт, хранение, зарплаты механизаторам. Это и путь к снижению себестоимости продукции, что очень важно в нынешних условиях.

- С этого года в число направлений инвесткредитования были включены тепличные комплексы по выращиванию ягод. Голубика, к примеру, в последние годы уже не редкость на наших прилавках, прописываются на них и другие ягоды. Началось ли выделение таких кредитов?

- Да, с этого года предусмотрены льготные инвесткредиты на строительство тепличных комплексов по выращиванию ягод. Это вполне объяснимо, потому что индикатор доктрины продбезопасности по самообеспечению фруктами и ягодами у нас пока не достигнут.

Вообще в определении направлений кредитования мы исходим именно из целей, которые поставлены в доктрине. Так было с господдержкой производства молока, овощей. Сейчас субсидируются кредиты для строительства овощных теплиц в Сибири и на Дальнем Востоке, где самообеспеченность помидорами, огурцами, зеленью еще недостаточная.

В целом по овощам приближаемся к самообеспеченности, теперь очередь за ягодами. Льготные кредиты для ягодных теплиц будут предоставляться по всей России. Новое направление только появилось, ждем заявок. Необходимо время на подготовку и утверждение бизнес-проектов, на выполнение ряда других условий. Но, надеюсь, что производители будут активно пользоваться этой мерой господдержки.

- Каков размер субсидирования по этим кредитам?

- Такой же, как в целом по отрасли - 50% ключевой ставки ЦБ.

- Как идет подготовка к введению механизма увязки льготного кредитования со страхованием? Когда он начнет действовать?

- Внедрение механизма во многом связано с ситуацией в регионах с высокими погодными рисками. Один из примеров - Ростовская область, где несколько лет подряд фиксировалась засуха. В таких условиях аграриям, действительно, может потребоваться поддержка, в том числе пролонгация кредитов. Но при этом важно заранее снижать риски потери урожая через страхование.

Вообще, я считаю, что господдержку необходимо увязывать со страхованием - так работает весь мир. Иначе государство дважды несет риск.

Если регион регулярно сталкивается с засухой, заморозками или другими неблагоприятными погодными явлениями, страхование должно стать обязательным элементом работы. Важно, что этот подход поддержали регионы.

Сейчас идет подготовка к внедрению этого механизма. Планируется, что он заработает с 1 января 2027 года.

- Что конкретно предусматривается?

- Очевидно, есть регионы, у которых погодные риски минимальны, а есть те, для которых они критичны. Поэтому наша задача в ближайшее время - разработать критерии, по которым будет определяться, аграрии каких регионов должны обязательно страховаться для получения льготных кредитов, а какие могут делать это добровольно.

- Когда планируете завершить работу над критериями?

- Думаю, сделаем это до сентября, чтобы было понимание, кому готовиться к нововведениям. Работа идет, как говорится, вовсю. Мы консультируемся с банками, страховыми компаниями.

Решили, что это должно быть как в автостраховании - единый договор. То есть заемщик приходит в банк, ему сразу выдают типовой договор со страховкой, он выбирает условия - от чего конкретно будет страховаться, полное покрытие или франшизой и так далее. Чтобы все было в режиме "одного окна". Сейчас идет проработка технических вопросов.

Пул страховых компаний у нас сформирован давно, все они входят в Национальный союз агростраховщиков. Диалог налажен: появляются проблемы - собираемся, решаем.

- Как в целом работает система сельхозстрахования в текущих условиях? Есть ли данные по выплатам растениеводам и животноводам?

- Главное - система страхования завоевывает все больше доверия у сельхозпроизводителей. Если говорить о растениеводстве, то мы наращиваем размеры застрахованных площадей. В этом году запланировано охватить страхованием 20,4% площадей. В 2023 году было 14,3%, в 2025м - 18,3%.

Я всегда говорю: механизм работает, когда действуют два "ключа". Первый - мы видим, что аграрии больше и больше страхуются, второй - видим, что страховые компании компенсируют ущерб, выплачивают средства.

Выплаты беспрецедентные - 9 млрд рублей по событиям 2025 года. Если сравнить, то по событиям 2023 года выплаты составили 2,4 млрд рублей. Это говорит о том, что механизм работает.

В животноводстве тоже хороший тренд. В прошлом году было застраховано 48% поголовья, задача на этот год - 49%. Сейчас заметно активизировалось страхование крупного рогатого скота. Все, кто застраховался, получают положенные выплаты.

В этом году на страхование с господдержкой выделено 5,5 млрд рублей, в прошлом было 5 млрд рублей.

- Как идет поддержка отрасли в рамках нацпроекта по технологическому обеспечению продовольственной безопасности? Сколько средств направлено в 2025 году и сколько предусмотрено на 2026 год?

- Прошлый год стал первым годом реализации этого нацпроекта, который, прямо скажем, определяет будущее аграрной отрасли и нацелен на технологический суверенитет. В нем пять ключевых направлений - селекция и генетика, производство критически важных ферментных препаратов и кормовых добавок, ветеринарных препаратов, техники и оборудования, а также подготовка кадров для АПК.

В 2025 году на его реализацию было выделено 13,7 млрд рублей, в текущем на все направления предусмотрено 17,8 млрд рублей. Считаем это большим достижением.