Главный гериатр Минздрава: к выходу на пенсию надо готовиться

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Главный внештатный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева рассказала корреспонденту "Интерфаксу" Анне Синевой о том, за счет чего будет расти продолжительность жизни на фоне повышения пенсионного возраста, оптимальном времени выхода на пенсию, рекомендациях для увеличения активной жизни и услугах, которые оказывают гериатры.

- Согласно официальным данным Минздрава от апреля 2018 года, продолжительность жизни в России выросла до 72 лет, для мужчин она составляет 67 лет, для женщин - 77 лет. И с каждым годом продолжительность жизни, согласно статистике, растет. Насколько справедливо такое повышение, если мужчины на пенсии будут в среднем 2 года жить, а женщины - 17 (хотя понятно, что много мужчин умирает в раннем возрасте)?

- Нужно различать ожидаемую продолжительность жизни после рождения и ожидаемую продолжительность жизни после выхода на пенсию. В контексте повышения пенсионного возраста нас волнует именно второй вопрос - сколько лет после выхода на пенсию живут мужчины и женщины в настоящее время. У женщин эта цифра составляет 25 лет, у мужчин - 16 лет. Получается, если мужчины доживают до пенсии, то ожидаемая продолжительность жизни после пенсии не два года.

Но все равно мы должны увеличивать продолжительность жизни после выхода на пенсию. Для этого существуют и создаются специальные медицинские технологии. Это, прежде всего, гериатрические технологии, специально разработанные для лиц пожилого возраста, целью которых является увеличение периода активной жизни в пожилом возрасте.

Третий момент, о котором стоит сказать, увеличение пенсионного возраста произойдет не сразу, а постепенно, на фоне увеличивающейся продолжительности жизни, в том числе после 50-60 лет.

- Считаете ли вы оптимальным повышение пенсионного возраста до 60 для женщин и 65 лет для мужчин? Или когда лучше было бы выходить на пенсию (и мужчинам, и женщинам)?

- Нужно различать заболеваемость, функциональную сохранность, физиологический возраст. Пока у нас довольно высокая заболеваемость у людей старшего возраста. Прежде всего, сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом. С другой стороны, в этом возрасте много людей вполне сохранных и когнитивно, и физически. Но если у них выявляется комплекс заболеваний, которые не позволяют исполнять свои функциональные обязанности на работе, то необходимо получение инвалидности.

Второй момент. Сохранность, скорость процесса старения, заболеваемость, здоровье людей только на 20% зависят от здравоохранения, а остальное – это образ жизни человека, его привычки, ответственность за свое здоровье.

Если сам не захочешь сохранить свое здоровье, то никто не сможет этого сделать, ни врач, ни министр. Это ответственность и самого человека. Грядущее повышение пенсионного возраста должно акцентировать внимание граждан на том, что они должны заботиться о своем здоровье, поскольку работать придется дольше, а значит не только для работы, но и для нормальной жизни на пенсии нужно стараться сохранить здоровье.

- В каком состоянии здоровья находятся сейчас женщины 55 и мужчины 60 лет, и в каком 60-65 летние? Насколько они работоспособны (не говоря уже о конкуренции между молодыми и старыми, которым намного тяжелее найти работу)?

- Распространенность хронических заболеваний, конечно, выше, у тех, кто старше - и у женщин, и у мужчин. Эта закономерность хорошо известна, с возрастом растет зависимость от хронических заболеваний, проблем со здоровьем, у пациента может наблюдаться множество заболеваний.

В то же время понятие "физиологический возраст" очень вариативно. Один человек в 80 лет может быть активным, востребованным, продолжать работать, путешествовать, быть физически активным, интересоваться миром. А другой в этом возрасте полностью теряет функциональность, не может обходиться без посторонней помощи.

Стадии взросления ребенка мы знаем точно - в 6 месяцев он садится, появляются зубы, в год он идет, начинает говорить. Мы можем сказать, отстает ребенок в развитии или опережает его. Но о пожилых людях мы не можем этого сказать. Это очень вариативные показатели. И они зависят не только от генетики, а, прежде всего, от образа жизни.

- Как вы считаете, нужно ли будет расширять список профессий, работая на которых люди смогут раньше уходят на пенсию (чтобы, например, они могли уйти в 55-60 лет, как сейчас они и уходят благодаря действующему пенсионному возрасту)?

- Этот вопрос требует серьезного обсуждения, анализа. Ряд профессий предъявляет серьезные требования к здоровью человека. И это не только профессии, связанные с тяжелой физической нагрузкой и другими профессиональными вредностями, но и профессии, требующие повышенного внимания, стрессоустойчивости, хорошего слуха, зрения. Это надо учитывать. В какой-то момент человек больше не может выполнять свои функциональные обязанности, это может быть сложно для него и рискованно для окружающих в определенной ситуации.

Нужно проанализировать существующий список профессий, может быть, в ряде случаев сохранить действующий сейчас возраст выхода на пенсию. Этот вопрос требует серьезной работы специалистов, занимающихся трудовой сферой.

- Действительно ли медицина сейчас позволяет позже уходить на пенсию? Основные причины смертности - сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Есть ли в этих областях серьезные улучшения?

- Сейчас в России действительно применяются инновационные технологии в онкологии, кардиологии, других областях медицины. И возраст не должен быть поводом для отказа от самого современного высокотехнологичного лечения. Так сейчас и происходит. По статистике, в России увеличивается количество людей пожилого, старческого возраста, которым оказывается высокотехнологичная помощь. Еще недавно были единичными ситуации, когда протезировали тазобедренные суставы людям в возрасте 80-90 лет. Сейчас это, в общем, рутина. Также пожилым людям проводят операции по поводу катаракты, протезирование зубов и т.д. Все это позволяет продлять активную жизнь. Дискриминации по возрасту быть не должно.

С другой стороны, все эти новые технологии не отменяют гериатрического подхода, который тоже можно назвать современной технологией лечения пациентов пожилого возраста. Этот подход позволяет избежать множества лекарств, понять, каковы угрозы потери автономности. В гериатрии отводится больше времени на пациента, чем в других специальностях. Гериатр тщательно собирает анамнез, оценивает функциональность. Казалось бы, это несложная технология, но она новая и требует навыков, достаточного количества времени. Когда мы говорим об увеличении продолжительности жизни людей 70-80 лет, здесь как раз срабатывают гериатрические подходы.

- Услуги гериатра сейчас оказываются бесплатно?

- Да, с 2017 года эта помощь оказывается в рамках ОМС. Причем пациент, пришедший к гериатру, получает возможность получить больше обследований, процедур - именно потому, что, как правило, это пациенты с множеством заболеваний, что требует комплексного подхода.

И гериатр тратит на пациента не 10 минут. Есть специальная услуга - гериатрическая оценка. На нее выделяется от часа до 1,5 часов. Достаточное количество времени позволяет грамотно оценить состояние пациента, разработать план его ведения.

Гериатр выполняет функцию консультанта. Ведет пациента по-прежнему врач первого звена, терапевт. Они тоже должны быть знакомы с навыками работы с пожилыми пациентами. Процент пожилых среди тех, кто обращается за помощью в поликлиники, сейчас достигает 50-70%.

- Возможно ли переобучение для людей более старшего возраста? Сейчас много говорят о том, что люди должны повышать квалификацию, чтобы оставаться востребованными работниками.

- Сомнения в том, что пожилые люди могут получить образование, что человек с возрастом теряет способность учиться, не разбирается в современных трендах, растущей информатизации, гаджетах, новых технологиях - это своего рода проявление эйджизма. Если не было бы образовательных программ, специального оборудования для детей и молодых людей, это было бы невозможно и для них.

Тут нужно говорить о другом. Требуется создавать новые программы, структуры, чтобы учить людей с определенного возраста. Это уже сложившиеся люди, имеющие профессию, жизненный опыт.

Определенный контингент пожилых, у которых есть когнитивный дефицит, наверно, не может в полной мере разобраться с новыми знаниями, технологиями. Но абсолютно обо всех пожилых так говорить нельзя.

Бывает такое, когда приходишь к озеру, кажется, что вода холодная, но когда посмотришь на других купающихся - эмоционально перестраиваешься и тоже начинаешь плавать. Мне кажется, мы так же относимся и к образованию, развитию в пожилом возрасте. Стоим и думаем – я уже ничего не могу, жизнь закончилась. Если максимальная продолжительность жизни уже достигает 120 лет, то к 60 лет – это только половина жизни, с чего ты взял, что дальше не можешь развиваться?

При этом надо реалистичные задачи ставить. Конечно, может, ты уже не получишь профессию, требующего большого объема знаний, вроде врачебных специальностей, если ты работаешь совсем в другой сфере. Хотя бывает и такое. Но, как правило, люди после первого образования, работы в течение какого-то времени идут повышать квалификацию, развиваться в этом направлении. Нужно в любом случае раздвигать горизонты, не бояться нового.

- Какие профессии оптимальны для людей более старшего возраста? Охотно их берут только в охранники или консьержи, максимум - кассирами... Однако это сидячая работа, хорошо ли это?

- Не только в этих профессиях работают пожилые люди. Педагоги, врачи, например, продолжают работать в старшем возрасте. Разные варианты возможны, кроме тяжелой работы, работы с ночными сменами. Все зависит от образования, истории жизни человека.

Если говорить о сидячем образе жизни на работе - так жизнь на работе не заканчивается, можно ходить пешком на работу, не пользоваться лифтами. Тут главное желание.

Разрабатываются разные программы переквалификации для пожилых, например, предлагают стать нянями. Это, конечно, здорово, но это далеко не весь список. Мне кажется, здесь тоже наблюдается эйджизм. У всех разное образование, возможности. Хорошо бы, чтобы была возможность выбирать.

Когда повышают пенсионный возраст, прежде всего встает вопрос - где найти работу, возникают новые требования к человеку, и эти вопросы должны решаться параллельно с увеличением пенсионного возраста и разработкой новых подходов к лечению людей старшего возраста.

- Что нужно делать, чтобы продлить жизнь? Здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, сон, полезная еда? И какую еду считать полезной? Можно ли есть мясо? А бокал вина?

- Главное, что должен делать пожилой человек - быть достаточно физически активным. Также важно сбалансированное питание, достаточное количество овощей, фруктов, то есть клетчатки, ограничение легкоусваиваемых углеводов, соли - до 10 г в день. Бокал вина - почему нет, если нравится и приносит удовольствие. Неважно, употребляешь ли ты мясо или нет, главное - чтобы в рационе было достаточное количество белка. С возрастом нужно больше белка, чтобы не возникла атрофия мышц (уменьшение объема и силы мышц). Но в каком виде его употреблять - зависит от вкусовых пристрастий. Можно быть вегетарианцем, есть бобовые, грибы. Это необязательно мясо.

Должна быть и социальная активность, общение. Полезен любой вид активности, вовлеченности в социальную жизнь.

Сон - тоже залог достаточной продолжительности жизни. Шесть-восемь часов - нормальная продолжительность сна. Есть, конечно, те, кто спят 4-5 часов, но это редко для кого является нормой.

Отказ от курения - однозначно.

Злоупотребление алкоголем даже не стоит обсуждать. Вредные привычки, безусловно, сокращают жизнь.

- А что делать с растущим количеством тех, кто впадает в депрессию после выхода на пенсию, начинает злоупотреблять алкоголем?

- К выходу на пенсию надо готовиться. Когда человек уходит с работы, прекращается всякая активность, телефон замолкает - это глубочайший стресс, который может приводить к депрессии, злоупотреблению алкоголем. Человек должен себя готовить, находить новые занятия, интересы. Возможно, получить новое образование, переквалифицироваться, если не может оставаться на основной работе. Особенно тяжело для мужчин протекает выход на пенсию. У женщин, кроме работы, остаются домашние хлопоты. Для мужчин же это становится большим стрессом, они психологически больше связаны с работой.

- А какая физическая активность рекомендуется?

- 40 минут быстрой ходьбы в день обязательно должно быть, кроме того, рекомендуется два раза в неделю плавать, ходить в спортзал, ездить на велосипеде. Много вариантов. Зависит от здоровья людей. Есть те, кто начинает дайвингом занимается в 80 лет. Наверно, экстремальный вид спорта для пожилого человека, но одной моей знакомой пациентке нравится, она каждый год ездит на курорт заниматься дайвингом, противопоказаний нет, чувствует себя прекрасно. Но это редкие случаи. Не надо, конечно, начинать прыгать с парашютом, заниматься скалолазанием в пожилом возрасте. Есть приемлемые виды активности. Ходьба со скандинавскими палками, например, прекрасно распределяет нагрузку на все мышцы, разгружает суставы.

- Может быть, вы видите необходимость введения обязательной диспансеризации для людей с какого-то возраста? Сейчас она добровольная.

- Мы не можем заставить всех людей проходить диспансеризацию, можем только объяснять, что нужно проверяться. Нужно мотивировать на то, чтобы наши граждане следили за здоровьем. И повышение пенсионного возраста - это тоже мотивация. Но применять карательные меры не надо, это не будет работать.

- Жизнь в Москве сильно отличается от жизни в регионах - как вы считаете, где лучше жить пожилым людям? С одной стороны, свежий воздух, возможно, какая-то физическая работа/активность в регионах, с другой стороны - намного более хорошие условия жизни в городе, включая и возможности социальной активности.

- Максимальная продолжительность жизни в России сейчас регистрируется в Москве, Санкт-Петербурге, на Кавказе. Как видите, это и зоны с хорошей экологией, и с плохой. Тут имеет значение все - заболеваемость, уровень жизни, социальной помощи, здравоохранения. Сейчас стоит задача перед здравоохранением - выровнять в разных регионах показатели заболеваемости, смертности, среднюю продолжительность жизни.