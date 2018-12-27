Элла Памфилова: "муниципальный фильтр" должен отсекать случайных людей, не выбивая из гонки реальных политиков

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Председатель ЦИК России Элла Памфилова в интервью "Интерфаксу" рассказала о своем видении решения вопроса с "муниципальным фильтром", который считает обязательным к корректировке, и сообщила, что будет делать в случае, если ничего не удастся изменить.

- Вы неоднократно говорили, что в избирательной системе произошли необратимые изменения: нарушений на избирательных участках в день голосования стало меньше. Однако оппозиция утверждает, что применение административного ресурса и неконкурентные методы политической борьбы переместились на этап выдвижения кандидатов. Согласны ли вы с этим? Что с этим делать и как это исправить?

- Да, я согласна с тем, что, поскольку мы все больше усилий направляем на то, чтобы обеспечить достоверность голосования и результатов, усилия переместились на период перед голосованием.

Поэтому я и ставлю вопрос, что необходимо корректировать "муниципальный фильтр", потому что все-таки в нынешнем виде он дает повод для искажения реальной конкуренции. Скажем так, некоторые очень недобросовестно им пользуются, и тут надо все равно наводить порядок, потому что, когда кандидат, обладающий большим административным ресурсом, фактически забирает все подписи, а всем остальные уже не в состоянии их набрать, это конечно проблема, это нонсенс.

Я считаю, что уход от реальной конкуренции и создание каких-то искусственных, тепличных условий для основного кандидата - от власти, в первую очередь, от этого проигрывает сама власть. И люди это чувствуют.

Мы видим: ну, применили недобросовестным образом "муниципальные фильтры" в некоторых регионах, ушли от реальной конкуренции - и к чему пришли? Пришли к тому, что и выбирать-то не из кого стало. Это работает не только против самих избирателей, но и против власти.

Всем полезна живая реальная конкуренция. Когда для кандидата создаются тепличные условия, он в первую очередь начинает смотреть на тех начальников, которые их создают, и абсолютно не работают с людьми. И тогда получается, что у нас нарушается управляемость, человек ориентирован только на вышестоящего начальника.

Надо, чтобы претенденты, в том числе от разных партий, от бизнеса и от партии власти, понимали, что работать с людьми надо каждый день, а не только в день выборов.

- А ваша личная формула "муниципального фильтра": нулевой фильтр, то есть его отсутствие...

- Нулевого фильтра быть не может, ни в одной стране его нет.

В любых странах существуют цензы: невозможно отменить требования по возрасту, по гражданству, по судимости и так далее. И я считаю, что система отбора должна способствовать развитию, в том числе и партийной системы. Партии, если хотят развиваться и участвовать в больших выборах, должны работать на выборах всех уровней.

Если говорить о корректировке, то тут разные сейчас варианты рассматриваются. Это может быть так, чтобы один кандидат мог собрать не больше определенного числа подписей и чтобы их хватило другим. Также можно рассмотреть вопрос в отношении парламентских партий: раз они избрались в Госдуму, то и так уже имеют поддержку людей. Кроме того, может быть, разрешить муниципальным депутатам отдавать подписи за нескольких кандидатов или, наоборот, ввести ответственность, если они подписались больше, чем за одного претендента. Варианты рассматриваются в рабочей подгруппе (при администрации президента - ИФ), мы их соберем к следующему заседанию в феврале.

- А вам самой, какой больше всего нравится вариант корректировки "муниципального фильтра"?

- Я бы ввела как дополнительную возможность для кандидатов собирать подписи избирателей. Например, кандидат выбирает: или он собирает подписи муниципальных депутатов, или собирает подписи избирателей. Я бы сделала послабление по парламентским партиям.

Можно было бы также снизить процент необходимых для регистрации подписей. Самый главный принцип: чтобы они действительно отсекали случайных людей, но в то же время не выбивали из гонки реальных политиков, которые пользуются определенной поддержкой у людей, чтобы это был процесс естественный, а не искусственный.

- А если ничего не изменится и все останется, как есть - вы в этих условиях продолжите работать на своем посту?

- Конечно. Если в лучшую сторону изменится, если в худшую сторону изменится, если вообще ничего не изменится - при любых обстоятельствах. А если помечтать, что процесс развития избирательной системы идет эффективно, то она может формировать некие сигналы и добиваться изменений в лучшую сторону в других сферах, которые тоже влияют на этот процесс. Поэтому надо при любых условиях работать и развивать избирательную систему, выжимать, исходя из тех условий, в которых мы работаем, максимум в интересах избирателей.

Всегда, когда говорят "миссия невыполнима" - ее надо выполнить. Я не могу работать на разрушение, я могу работать только на развитие и оздоровление. Можно ждать до бесконечности, до скончания веков, когда будут идеальные условия, все будет хорошо, но кем-то это должно быть сделано - правильно?

Потому что если всем сидеть и ждать: "вы не рукопожатный", "я здесь не буду", "этот режим такой-сякой", "пусть оно, когда само собой сделается, и вот тогда можно будет"... - Ребята, так не бывает. Если мы хотим, чтобы всё менялось, значит, всем надо пахать в этом направлении.