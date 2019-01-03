Посол Японии в России: мы бы хотели сохранить положительный импульс в двусторонних отношениях

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Посол Японии в России Тоехиса Кодзуки в интервью дипломатическому корреспонденту "Интерфакса" Морозовой Дарье рассказал о перспективах развития отношений Японии и России в 2019 году, планах высокопоставленных визитов, а также разъяснил позицию Токио относительно возможности заключения мирного договора с Москвой.

- С какими устремлениями и основными задачами Россия и Япония входят в 2019 год, известно ли в какие даты может осуществиться визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в России и что будет на повестке дня?

- В 2019 году мы хотели бы сохранить достигнутый положительный импульс и поднять японо-российские отношения на новый уровень. В частности, важной задачей для наших двух стран является дальнейшее продвижение переговоров по вопросу заключения мирного договора, то есть той проблеме, которая остается нерешенной вот уже более 70 послевоенных лет. Если оглянуться на последние события, то необходимо отметить, что на встрече в Сингапуре 14 ноября 2018 года лидеры Японии и России договорились "ускорить переговоры по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года".

Договорились о проведении визита премьер-министра Абэ в Россию в начале 2019 года, при возможности встречи министров иностранных дел перед ним, а также японо-российской встречи на высшем уровне на полях саммита Группы двадцати, который пройдёт в июне в Осаке.

- Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для продвижения в деле заключения мирного договора Японии необходимо признать итоги Второй мировой войны. Готов ли пойти на это Токио, и по-прежнему ли японская сторона увязывает заключение мирного договора с решением территориальной проблемы?

- Хотел бы воздержаться от комментариев через СМИ по поводу каждого из заявлений российской стороны. В любом случае, основная позиция Японии состоит в том, чтобы заключить мирный договор путем решения территориальной проблемы. Этот курс не изменился.

- Бывшие жители Южных Курил заявили в декабре, что настаивают на возвращении Японии хотя бы одного острова из Курильской гряды, устроило бы такое решение Токио? Может ли Япония дать гарантии неразмещения американских баз и ракетных систем на Курильских островах, в случае их перехода под юрисдикцию страны?

- Лидерами Японии и России достигнута договоренность ускорить между двумя странами переговоры по мирному договору. Таким образом, переговоры только начинаются. Правительство Японии придерживается следующего курса: мы будем надлежащим образом доносить свою позицию партнеру за столом переговоров; различные заявления за его пределами, естественно, вызвали бы соответствующую реакцию другой стороны, что не способствовало бы процессу переговоров, поэтому мы будем воздерживаться от таких заявлений.

Поэтому хотел бы воздержаться от ответа на Ваш вопрос, поскольку считаю неуместным от себя говорить о переговорном курсе или позиции правительства Японии.

- Как идет работа по реализации плана сотрудничества из 8-пунктов, новые какие проекты могут быть реализованы в 2019 году? Могут ли введенные США санкции в отношении России негативно повлиять на процесс реализации совместных проектов?

- В рамках Плана сотрудничества из 8 пунктов, который был предложен премьер-министром Абэ президенту Путину в мае 2016 года, сформировано больше 150 проектов, по более чем половине из них уже начата конкретная работа. В частности, большие результаты достигнуты по сотрудничеству в сфере медицины с целью увеличения продолжительности здоровой жизни и в сфере градостроительства, включая решение проблемы пробок на дорогах. Особое внимание уделяется проектам, которые позволят россиянам реально ощутить улучшение качества жизни, что совпадает с рядом задач, поставленных президентом Путиным в его майском указе.

Накапливание успешных примеров в ходе конкретизации Плана из 8 пунктов и в 2019 году, думаю, приведёт к формированию позитивного цикла сотрудничества и дальнейшему развитию торгово-экономических отношений между Японией и Россией. Правительство Японии намерено и дальше развивать отношения с Россией, включая продвижение данного Плана сотрудничества из 8 пунктов, наблюдая в то же время за ситуацией с санкциями США.

- Как известно, лидеры России и Японии назначили спецпредставителей для придания дополнительного импульса переговорам по заключению мирного договора. Когда стоит ожидать первую встречу спецпредставителей, и где она состоится?

- Как Вы правильно отметили, в ходе встречи 1 декабря на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе японская и российская стороны согласились "назначить ответственными за переговоры министров иностранных дел Коно и Лаврова, а также под ними – заместителей министров иностранных дел Мори и Моргулова" и подтвердили намерение еще больше ускорить переговоры. Игорь Моргулов станет специальным представителем Президента России, Такэо Мори - специальным представителем Премьер-министра Японии.

В Буэнос-Айресе стороны также договорились при возможности согласовать встречу министров иностранных дел перед визитом премьер-министра Абэ в Россию в начале 2019 года. Сейчас идет согласование сроков этой встречи по дипломатическим каналам.

Остальной график пока не определен.