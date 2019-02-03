Замглавы ФСИН: во всех тюремных больницах появятся палаты паллиативной помощи для безнадежно больных

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко рассказал обозревателю "Интерфакса" Кириллу Мазурину о новых подходах в вопросах оказания медпомощи осужденным и подследственным, создании ведомственных хосписов для тяжелых больных, ресоциализации осужденных молодых матерей и профилактике самоубийств заключенных

- Валерий Александрович, не так давно ФСИН организовала серию выездов бригад кардиологов в пенитенциарные учреждения для оказания квалифицированной помощи заключенным. Планируете развивать это направление?

- Действительно, опыт взаимодействия с кардиоцентром имени А.Н.Бакулева показал прекрасные результаты - сотни осмотренных пациентов в московских и подмосковных учреждениях ФСИН, многим из которых была оказана помощь, даны высококвалифицированные консультации. И теперь мы планируем организовать акцию "Марафон здоровья". Уже начали переговоры с крупнейшими медицинскими центрами и клиниками Москвы и России - планируем создать коллектив врачей, который будет выезжать в регионы и оказывать помощь заключенным в СИЗО и колониях. В частности, будут приглашены специалисты по опорно-двигательной системе, желудочно-кишечному тракту, хирурги и онкологи, в том числе из онкоцентра имени Н.Н.Блохина. Сейчас уже собираем данные, в каких региональных учреждениях какие есть заболевания. Предварительное согласие от руководства клиник мы получили. Полагаю, к апрелю "марафон" будет запущен.

Кроме этого, готовим свой, фсиновский, автопоезд, оснащенный маммографом - аппаратом для исследования молочных желез. Болезнь этих органов наиболее распространена у наших подопечных-женщин. Направим его сначала в ближайшие к Москве области, затем такие же автопоезда отправятся по более широкому кругу регионов.

- А какие шаги предпринимаются в вашей ведомственной медицине?

- Сейчас планируем очень важное новшество. Директор Службы Геннадий Корниенко отдал распоряжение организовать в медико-санитарных частях колоний и СИЗО паллиативные палаты – для тяжелых больных, которые ждут решение суда об освобождении от наказания по состоянию здоровья. Эта тема для ФСИН более чем актуальная. Когда врачи констатируют неизлечимую болезнь у осужденного (законодательством предусмотрен перечень таких заболеваний - ИФ) и неблагоприятный прогноз, что означает вероятную смерть, мы, в соответствии с постановлением правительства, готовим его к освобождению – направляем документы в суд. Однако, зачастую, пока проходит вся эта процедура человек умирает. Так, в прошлом году у нас умерло 732 таких заключенных, не дождавшихся судебного решения об освобождении. Надо понимать, насколько тяжелыми были их последние часы, и как морально тяжело было видеть их агонию сокамерникам. Поэтому с этого года при всех наших больницах будут введены отдельные паллиативные палаты, куда больные будут помещаться сразу при направлении в суд документов об освобождении. Причем ухаживать за ними будут на платной основе их "коллеги" – осужденные медработники. Региональные управления уже ведут отбор осужденных с профильным образованием.

- Насколько часто суды удовлетворяют запросы об освобождении больных узников?

- В прошлом году ФСИН представила в суды ходатайства об освобождении 4202 человек, положительные решения были приняты по 2438 заключенным. А в 2017 году таких документов направили 4191. Было освобождено 2341 человек.

- Почти каждый день СМИ сообщают о случаях самоубийств заключенных. Какова ситуация в целом и что предпринимается для минимизации трагедий?

- За последние пять лет количество суицидов хотя и сократилось на 38 процентов, но, к сожалению, остается еще на высоком уровне - в прошлом году зафиксировано 479 попыток заключенных свести счеты с жизнью. 201 из них удалось спасти. В результате проведенной врачами и священнослужителями психологической работы подавляющее большинство отказалось от повторных попыток, однако 11 человек вновь решили наложить на себя руки и шестерым это удалось. Мы считаем это своей серьезной недоработкой, за которую нам, поверьте, очень больно.

Большинство суицидников идут на этот шаг из-за убеждения в своей невиновности и несправедливости приговора. Другая значительная категория самоубийц - люди, считающие, что в их жизни уже ничего хорошего не будет и они не видят в ней смысла. Но что интересно, самый низкий процент самоубийств - буквально единицы - среди осужденных к пожизненному лишению свободы.

В вопросах профилактики суицидов два основных направления. Психологическая служба, которая успешно развивается, и взаимодействие с представителями религиозных конфессий. В каждом территориальном органе ФСИН есть священнослужитель - помощник начальника управления по вопросам работы с верующими. Представители церкви совместно с нашими психологами постоянно ведут работу с заключенными, склонными к суициду и стабильное сокращение самоубийств - это результат именно этой работы.

- Что сейчас делает ФСИН в плане гуманизации наказаний?

- В этом году планируем провести эксперимент, связанный с отбыванием наказания женщинами с малолетними детьми. Мы решили дать тем из них, кто осужден за нетяжкие преступления, содержатся в колониях-поселениях, возможность отводить детей в местные муниципальные ясли и детсады. С министерством просвещения уже обсуждаем этот вопрос. Предполагается, что новшество коснется детей в возрасте от полутора до трех лет. Так будет безусловно лучше и для малышей и особенно для их мам в плане их ресоциализации, адаптации к мирной жизни. Мы очень рассчитываем на положительный эффект. Сегодня при женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 420 детишек. В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом после того, как им исполняется три года, они передаются на попечение родственникам осужденной либо в муниципальные детские дома.