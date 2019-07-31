Халтмаагийн Баттулга: в Монголии ждут с визитом Путина к 80-летию победы на Халхинголе

Президент Монголии оценил перспективы расширения двусторонних отношений в сфере экономики и ВТС

Халтмаагийн Баттулга: в Монголии ждут с визитом Путина к 80-летию победы на Халхинголе Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент Монголии в эксклюзивном интервью "Интерфаксу" рассказал о предстоящем визите Владимира Путина в Улан-Батор и о своей поездке в Москву на юбилейный парад 9 мая 2020 года, оценил перспективы расширения двусторонних отношений в сфере экономики, ВТС, поделился мнением о будущем единого экономического коридора Россия-Монголия-КНР.

– В этом году отмечается 80-летие победы на Халхинголе. Как эти события воспринимаются в Монголии сегодня? Будут ли праздничные мероприятия к юбилею? Кого вы пригласили на торжества из России?

– В этом году мы вместе с российскими друзьями готовимся совместно отметить 80-летие победы при битве на Халхинголе. Это событие имеет важное значение для нашей страны. Мы ни в коем случае не должны забывать те исторические события, когда монгольские и советские солдаты плечом к плечу защитили нашу независимость и свободу. Мы должны донести правду о тех событиях нашим потомкам.

На сегодняшний день на средства финансовой помощи от России мы проводим комплексные работы по модернизации сомона (административное подразделение в Монголии – ИФ) Халхингол. Как и в России у нас есть проблемы по развитию отдаленных регионов страны. Сомон Халхингол находится ровно в 1000 км от Улан-Батора, население там немногочисленное и, в связи с юбилеем победы, мы проводим работы по ремонту и обновлению объектов социального назначения таких как школа, детский сад, здание администрации, котельня, общежития и т.д.

На празднование 80-летия победы при битве при Халхинголе должен прибыть президент России Владимир Путин. Мы запланировали много мероприятий по празднованию юбилея и активно готовимся к ним. Уверен, что мы сможем вместе торжественно отпраздновать знаменательную дату.

– Рассматриваете ли вы возможность участия монгольских военнослужащих в параде Победы в Москве в мае 2020 года? Намерены ли сами посетить Москву 9 мая будущего года, чтобы присутствовать на юбилейном Параде Победы?

– Я с благодарностью принял приглашение президента Путина посетить Россию в мае следующего года участвовать в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Воинское подразделение вооружённых сил Монголии приняло участие в параде на Красной площади в 2015 году в честь 70-ой годовщины Победы. Это стало значимым историческим событием для нашей страны. Мы не должны забывать вклад нашей страны в Великую Победу. Я считаю возможным участие представителей монгольских вооруженных сил в праздничных мероприятиях и в 2020 году. Надеюсь на поддержку наших российских друзей.

– В целом намерена ли Монголия развивать военно-техническое сотрудничество с Россией, а также расширять практику проведения совместных военных учений? По каким основным направлениям развивается ВТС? Насколько важно такое сотрудничество для обеспечения безопасности Монголии?

– Военное и военно-техническое традиционное сотрудничество Монголии и России развивается на высоком уровне и власти Монголии придерживаются политики дальнейшего наращивания взаимодействия двух стран в этой области. В рамках межправительственного соглашения об оказании Монголии военно-технической помощи на безвозмездной основе министерство обороны Российской Федерации вносит ценный вклад в укрепление наших вооруженных сил за счет оснащения вооружением и военной техникой, а также подготовки высококвалифицированных специалистов.

Наряду с этим, в рамках военного сотрудничества двух стран Монголия заинтересована в активном участии в проводимых в России и других регионах военных учениях. Совместные монголо-российские военные учения "Селенга" пройдут в этом году в Монголии в рамках юбилея 80-летия Победы на Халхинголе.

– Как вы оцениваете перспективы расширения экономических контактов с Россией? Есть ли сейчас в планах крупные инфраструктурные и промышленные проекты, участником которых могла бы стать Россия?

– Наши страны развивают отношения стратегического партнерства. Была поставлена цель к 2020 году довести объём торговли до 2 млрд. долл. США. Считаю, что мы не в полной мере используем наши возможности. Более 80 процентов торговли занимает импорт нефтепродуктов из России. У нас есть возможность диверсифицировать торговлю и реализовывать крупные совместные проекты. Географическое расположение нашей страны позволяет нам осуществлять эффективные инфраструктурные проекты. Торговое сотрудничество между Россией и Китаем растет из года в год и самым короткий путь, соединяющий их, лежит через Монголию. Поэтому мы совместно компанией "РЖД" работаем по проекту обновления железных дорог и увеличения объемов транзитных грузопотоков через нашу страну.

Также мы выдвинули инициативу осуществления проекта создания энергетической суперсети в Северо-Восточной Азии и сотрудничаем с Россией, КНР, Республикой Корея и Японией. Уверен, что в нашу эпоху, когда требуется все больше энергетических мощностей, разработка и реализация крупных проектов по производству возобновляемой электроэнергии станет одной из основ стабильного регионального развития.

– Насколько перспективно на ваш взгляд создание единого экономического коридора Россия-Монголия-КНР? В каких трансграничных проектах заинтересован Улан-Батор?

– Создание единого экономического коридора между Монголией, Россией и Китаем весьма перспективно с экономической точки зрения. Как вы знаете, на данный момент идет работа по созданию экономического коридора между тремя странами путем сопряжения монгольской программы "Путь развития" со строительством Евразийского экономического союза России и китайской инициативой "Один пояс, один путь". Естественно, увязка стратегий развития трех стран и реализация совместных проектов требуют тщательного планирования, значительных средств и много времени.

Но наша работа успешно продвигается в правильном направлении. В частности, в сентябре прошлого года был подписан "Меморандум о взаимопонимании в создании механизмов совместного продвижения экономического коридора Монголия-Россия-Китай", что имеет важное значение в дальнейшей интенсификации трехстороннего практического сотрудничества. В результате активной работы трехсторонней рабочей группы в предыдущие годы достигнута договоренность реализовать в приоритетном порядке проекты развития Центрального железнодорожного коридора по маршруту Улан-Удэ–Улан-Батор–Тяньцзинь, интенсивного использования в транзитных перевозках маршрута АН-3 сети Азиатских автодорог и продвижения сотрудничества в области энергетики. В ходе недавнего трехстороннего саммита, состоявшегося в июне этого года в Бишкеке, главы трёх государств единодушно отметили приоритетность развития Центрального железнодорожного коридора. Надеюсь, что в ближайшее время эти проекты начнут осуществляться, и мы можем достичь конкретных результатов.

Также проект по созданию единой энергетической сети Северо-Восточной Азии не только доказывает свою высокую экономическую эффективность, но и будет иметь большое значение для укрепления доверия и мира в регионе. В целях реализации данного проекта мной было предложено создать совместную региональную организацию.

Также мы придаем важное значение реализации на взаимовыгодных условиях проекта строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии и продвигаем конкретные предложения по проекту.

– Монголия оказала помощь Иркутской области в первые дни после наводнения. Эта гуманитарная инициатива получила поддержку жителей страны?

– С самого начала акцию по сбору гуманитарной помощи начали простые граждане. Ассоциация выпускников советских и российских вузов выступила инициатором, и их поддержали граждане, компании и государственные учреждения Монголии. За короткий срок груз гуманитарной помощи был собран и направлен в Иркутскую область.