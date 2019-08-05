Глава НРК Р.О.С.Т.: рынок услуг по ведению собраний жильцов через 5 лет будет сопоставим со всем регистраторским бизнесом

Олег Жизненко рассказал о новых сферах, на которые сейчас смотрят участники рынка

Генеральный директор "Независимой регистраторской компании Р.О.С.Т." Олег Жизненко Фото: Пресс-служба НРК Р.О.С.Т

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - На конец июня 2019 года количество АО, зарегистрированных в ЕГРЮЛ, составляло 68 тыс. против 126 тыс. еще три года назад. Регистраторы, которые сейчас ведут реестры 77% этих компаний, вынуждены искать новые пути развития своего бизнеса. Генеральный директор и один из акционеров самой крупной на рынке "Независимой регистраторской компании Р.О.С.Т." Олег Жизненко рассказал в интервью "Интерфаксу" о новых сферах, на которые сейчас смотрят участники рынка, и о первых итогах диверсификации бизнеса самой компании.

- Количество АО в России с каждым годом уменьшается. Какие сферы, помимо традиционного для этого рынка ведения реестров, сейчас осваивают регистраторы?

- В 1990-е организационно-правовая форма в виде АО еще представлялась удобной для привлечения капитала. Мы думали: фондовый рынок будет развиваться, число новых компаний - расти, а значит и регистраторский рынок тоже. В конце нулевых мы перестали тешить себя иллюзиями об увеличении числа АО.

Количество реестров на обслуживании у регистраторов стало сокращаться сразу после того, как мы собрали мелкие компании. В сентябре 2014 года вступила в силу норма, обязывающая любые АО, независимо от числа их акционеров, передать свой реестр регистратору. Это смогло обеспечить нам резкий, но кратковременный прирост клиентов. С начала 2015 года количество АО, находящихся на обслуживании у регистраторов, начало уменьшаться снова.

Надо сказать, что регистраторы в хорошем смысле слова консервативные организации. Мы должны быть такими в силу задач, которые ведем: учет, контроль и хранение активов клиентов. Поэтому участники рынка не особенно смотрели, да и сейчас не сильно смотрят на другие рынки. Кто-то экспериментирует в большей или меньшей степени, но в основном эти новые услуги вращаются вокруг одного и того же - консалтинга для эмитентов в области применения корпоративного законодательства. Тем не менее, сейчас появилось несколько новых сфер, в которых могли бы развиваться регистраторы.

- Какие?

- С 1 января 2020 года вступит в силу норма, позволяющая регистраторам практически наравне с ЦБ РФ и примерно так же, как Центральный депозитарий, регистрировать эмиссии. Естественно, в ограниченных пределах: речь идет о простых случаях регистрации выпусков акций при учреждении АО.

Как это будет происходить? Допустим, юридические или физические лица решили учредить АО. Теперь они вправе идти к регистратору, а мы сразу сможем предложить им полный комплекс услуг: регистрируем выпуск акций, естественно, предоставляем услуги по ведению реестра акционеров, юридическое сопровождение по ряду вопросов, фактически - бэк-офис. При этом регистраторы еще и смогут от имени учредителей без доверенности подать документы о регистрации этого АО в электронной форме в налоговую инспекцию, в чем будет состоять наше главное отличие от нотариусов и главный потенциал этого направления.

Сейчас либо сами учредители идут в ФНС, либо поручают это нотариусу, Но нотариус, не наделенный правом регистрации, грубо говоря, выступает здесь только в роли курьера: заверяет заявление о регистрации и по электронному каналу передает это заявление в налоговую. Регистратор может сделать это напрямую от имени учредителей. На первый взгляд, отличие не существенное, но очень инновационное, если в дальнейшем развивать это направление. На самом деле мы благодарны ЦБ РФ за эту инициативу: это приводит нас к одному из возможных новых рынков для нас - ведению реестров ООО.

Сейчас реестры ООО ведет ФНС. А бизнес (владельцы ООО) хотели бы, чтобы у них был выбор: либо в ЕГРЮЛе (ФНС) вести реестр, либо у нотариуса, либо у регистратора, потому что действующая схема переоформления долей между партнерами очень громоздкая. Хоть сейчас нотариусы и получили возможность вести список владельцев ООО в единой информационной системе нотариата, это все равно не так быстро, как хотелось бы. Бизнесу нужно иметь возможность в любой момент в электронной форме забросить документы регистратору, чтобы он перерегистрировал доли - и все! То есть чтобы была не цепочка - пришел к нотариусу, потом в ЕГРЮЛ, - а чтобы все было "в одном флаконе". Кроме того, на примере работы с АО бизнес увидел, что с регистраторами - надежнее и удобнее, мы дорожим нашей репутацией и обладаем широкими сервисными возможностями.

- Какие еще новые услуги может оказывать регистратор для диверсификации бизнеса?

- Три года назад мы обнаружили, что многоквартирные дома, по крайней мере, один раз в год должны проводить собрания владельцев. В рамках существующей сейчас системы каждый платит квартплату, отчисляет средства в жилищный фонд. Региональный оператор капремонта планирует эти ремонты со сроком на 20 лет вперед. Но активные жители могут более эффективно расходовать эти средства, в зависимости от текущих, а не будущих потребностей. Речь, в основном, идет о товариществах собственников недвижимости (ТСН). Они проводят собрание, двумя третями открывают специальный счет в банке, и все - можно делать ремонт самим без регионального оператора, наняв ремонтников по своему плану и графику.

Когда дом большой, то собрать всех собственников сложно. Я проходил это на своем примере, хотя считаю себя жильцом с активной жизненной позицией. Периодически председатель или сосед-бухгалтер толкали меня - заполни бюллетень и брось в ящик. Я заполнил, положил в портфель, спустился, прошел мимо ящика, забыл. Собрание прошло. А мы сделали систему с мобильным приложением, которая позволяет голосовать онлайн. Мне приходит письмо на электронную почту и СМС о том, что началось собрание. Я захожу в мобильное приложение, вижу повестку, материалы, и, пока еду в машине или метро, голосую. Дело пошло.

Мы начали этим заниматься два года назад. И сейчас на этом рынке ситуация такая же, как в 1990-е на рынке АО: пока компаниям не вменили передать реестр регистратору, многие этого не делали. Дома тоже не спешат привлекать регистраторов и использовать информационные системы, но у нас уже открыты 1,5 тыс. кабинетов и заключено более 30 договоров с управляющими компаниями и ТСЖ. Помимо Москвы, сейчас этим занимаются еще 8 филиалов. Например, в Санкт-Петербурге - уже год, недавно начали в Астраханской, Волгоградской, Нижегородской, Самарской, Челябинской и Иркутской областях.

- Как именно вы привлекаете жильцов к использованию вашей системы?

- Людям нравится, и они видят результат.

- Каких результатов уже добились за эти два года?

- Наш традиционный бизнес, конечно же, приносит большую долю. Наша общая выручка - чуть менее 2 млрд рублей в год. Реестры собственников помещений многоквартирных домов дадут в этом году, я думаю, 20 млн рублей - это 1% от всей выручки. Кроме регистраторов, этим бизнесом занимаются небольшие независимые компании. Но регистраторам, находящимся под надзором Банка России и фактически отвечающим за свою деятельность лицензией, управляющие компании и ТСЖ доверяют больше, чем неподнадзорным организациям.

- Как быстро эта доля может вырасти до более серьезных значений?

- В отличие от АО, многоквартирных домов в России много. Например, в Москве 40 тыс. домов, а всего в стране их, по разным оценкам, - от 1,3 до 2,1 млн. И если около 90% многоквартирных домов в Москве будут сотрудничать с регистраторами, 80% - в Петербурге, и по 30% - в Нижнем Новгороде, Казани, Уфе и Екатеринбурге и других крупных городах, мы возьмем треть жилой площади. К тому же мы видим, что люди идут в цифру и пользуются онлайн-услугами, даже те из них, кому за 70. Прогнозировать сложно, но я скажу, что через пять лет рынок услуг по собраниям домов будет сопоставим со всем регистраторским рынком: его емкость будет 8 млрд рублей, как сейчас выручка всех регистраторов. С прибылью будет похуже - маржинальность рынка услуг для домов будет значительно меньше, здесь социальный фактор имеет значение: люди не будут платить много.

- Выручка от проведения общих собраний жилых помещений будет замещать доход от уходящих с рынка АО?

- Я думаю, что она будет все-таки добавлять, а не замещать. Мы, конечно, все жалуемся, что регистраторский рынок не растет, что число АО сокращается. Но по итогам 2018 года совокупная выручка увеличилась на 3%, до 8,1 млрд рублей, а чистая прибыль на 17%, до 1,3 млрд рублей. К тому же традиционные регистраторские услуги могут пополниться новой услугой: с начала 2020 года регистраторы смогут в полной мере выступать гарантами сделок, эскроу-агентами и открывать эскроу-счета. То есть возможностей у регистраторов появилось больше, и мы ждем роста спроса. Уже большая часть регистраторов объявили о том, что они будут это делать.

- Это даст большой прирост? Как вы оцениваете этот бизнес?

- Это точно не будет сопоставимо с рынком многоквартирных домов. Все традиционные регистраторские услуги можно разделить на три части: услуги АО по ведению реестра, за которые компании платят абонентную плату; услуги акционерам АО при регистрации прав; дополнительные услуги эмитентам, которые связаны с проведением собраний, выплатой дивидендов, выкупом акций. Новую услугу с эскроу-счетами можно отнести к услугам акционерам, и к этой трети она добавит еще плюс 3-5%.

- Почему так мало регистраторов развивают другие виды бизнеса, помимо традиционного ведения реестров?

- Я уже говорил, что регистраторы - по природе своей консервативны. Выход на новые рынки - это серьезнейшее стратегическое решение. Это инвестиции, и инвестиции венчурные. Наши коллеги наблюдают за нами. Посмотрят за нашими ошибками и успехами, и пойдут следом. А рынок домов - гигантский. На всех хватит.

- Вы сказали, что в прошлом году получили выручку в 1,9 млрд рублей. А какие планы на этот год по прибыли и по выручке? Будет расти и насколько?

- Выручка будет чуть больше. Прибыль до инвестиций больше, чем в прошлом году.

- В связи с развитием онлайн-сервисов при голосовании регистраторы будут сокращать свои филиалы в регионах?

- Несмотря на стремительное развитие цифры в последние годы, на наличие цифровых банков и брокеров, радикального изменения в политике регистраторов в ближайшие пять лет, я думаю, не произойдет: физические офисы останутся. Они могут трансформироваться. Ведь регистраторы помимо того, что хранители, еще и консультанты, а не все клиенты любят получать консультации через web.

- А какие-то изменения в части перетока клиентов?

- Природа рынка такова, что наш клиент, если ты его хорошо обслуживаешь, не уйдет и будет с тобой сотрудничать и 10, и 15 лет, если собственник не поменяется. Почти все регистраторы сейчас очень внимательно смотрят за своими клиентами, всячески обхаживают их, наблюдают за тем, как меняются их потребности, задачи, и пытаются их удовлетворить. Что интересно, движения среди полугосударственных клиентов между регистраторами больше, чем среди частных. Иногда регистраторы, принадлежащие госбанкам, используют ресурс своего банка для переманивания клиента (кредит банка идет при условии перевода реестра). Однако сейчас доли на рынке жестко распределены. Со своей стороны, мы заинтересованы во всех АО: и в крупных, и в мелких, и в частных, и в государственных. И если взять перечень компаний - наших клиентов, где доля государства больше 50%, может быть, у нас их больше, чем у некоторых полугосударственных регистраторов.

- В апреле завершилась реорганизация в форме присоединения к вашему регистратору двух других - "Независимой регистраторской компании" и "Петербургской центральной регистрационной компании". Планируются ли в ближайшее время еще какие-то сделки по поглощению?

- Этим мы всегда занимаемся. Интерес всегда есть. Мы смотрим на все: и на крупные, и на небольшие регистраторы.

- А создание новых регистраторов возможно?

- Вряд ли. Такое событие на нашем рынке, как появление в прошлом году РТ-Регистратора, - это редкость. Он, конечно, сейчас отъедает долю у некоторых регистраторов, но чего-то такого же тектонического мы не ждем в ближайшем будущем. Если только сами чего-нибудь не сделаем.

АО "НРК - Р.О.С.Т." создано в 1996 году. Доля на рынке регистраторских услуг по числу обслуживаемых эмитентов составляет почти 21%.