Алексей Янкевич: "Газпром нефть" будет постепенно переходить на дивиденды в 50% прибыли

Финансовый директор компании рассказал о налоговых инициативах и вкладе финансового блока в реализацию долгосрочной стратегии

Алексей Янкевич Фото: Пресс-служба

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" подвела итоги первого полугодия 2019 года: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча углеводородов выросла почти на 6%. Рост добычи отразился на финансах, в январе-июне компания фиксирует очередной рекорд увеличения чистой прибыли - на 30%.

По итогам года "Газпром нефть" также надеется на рост ключевых показателей, а хорошие финансовые результаты дают надежды на высокие дивиденды. О планах компании по переходу к выплате дивидендов в размере 50% прибыли, налоговых инициативах и вкладе финансового блока в реализацию долгосрочной стратегии компании в интервью "Интерфаксу" рассказал финансовый директор "Газпром нефти" Алексей Янкевич.

- Ключевые финансовые показатели компании растут. В большей мере этот рост связан с внешними или внутренними факторами?

- По итогам первого полугодия "Газпром нефть" движется с небольшим перевыполнением планов, намеченных на этот период: чистая прибыль выросла на 29% - до 215 млрд рублей, EBITDA - на 11%, до 368,9 млрд рублей, выручка - на 7%, до 1,2 трлн рублей. Если оценивать в рамках полугодия, то такой рост чистой прибыли - новый рекорд для компании, хотя правильнее, конечно, оценивать в годовом исчислении.

Что касается факторов, безусловно, высок вклад внешней среды, главным образом - изменения курса валют: рубль был слабее в этом полугодии по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Однако влияние внутренних факторов тоже значимо. Прежде всего, рост добычи - по нефти он составил порядка 2%, по углеводородам - 5,6%

Продолжают показывать хорошие темпы наши флагманские проекты - Новопортовская и Мессояхская группы месторождений. При этом компания действует в ограничениях ОПЕК+, мы соблюдаем все договоренности, и в рамках администрирования Минэнерго, максимально используем все возможности, предоставляемые нам в рамках текущей квоты.

- Ожидать ли рекорда от финансовых результатов "Газпром нефти" за весь 2019 год?

- Пока рано подводить итоги года, даже самые предварительные, потому что в нашей отрасли очень много зависит от внешней ситуации. Но мы рассчитываем на положительную динамику чистой прибыли в 2019 году по сравнению с 2018 годом, который был рекордным четвертый раз подряд.

- В связи с этим возможны дивидендные выплаты в 50% от чистой прибыли уже по итогам 2019 года?

- Мы по-прежнему стремимся к тому, чтобы поддерживать положительную динамику в расчете выплат дивидендов на акцию. Сделаем все возможное, чтобы дивиденды на акцию за 2019 год были выше той суммы, которую мы заплатили по итогам 2018 года.

Что касается процента от чистой прибыли, то к своей новой цели - 50% прибыли на дивиденды - мы движемся. Но достигнем ее в несколько шагов. То есть планируем плавный, постепенный рост. По итогам года будет положительная динамика - это точно.

- Действительно "Газпром нефть" рассматривает выплату дивидендов за 6 месяцев?

- Да, мы рассматриваем этот вариант. Сейчас это оформлено в виде предложения от менеджмента. Далее должен состояться совет директоров по этому вопросу, который и примет окончательное решение.

Идея перехода компании с промежуточных выплат за 9 месяцев на полугодовые дивиденды объясняется несколькими причинами. Во-первых, в этом году хорошая рыночная конъюнктура, растут наши финансовые показатели, сокращается чистый долг. Это позволяет раньше начать платить дивиденды за 2019 год. Поэтому мы решили попробовать перейти на 6-месячные дивиденды.

Во-вторых, если со временем "Газпром нефть" выйдет на 50%-ные дивиденды, то, наверное, логичнее платить, что называется, половина на половину. Нашим акционерам и инвесторам это позволяет получить деньги раньше. И в целом, удобнее получать дивиденды за полугодия равными долями. Если у "Газпром нефти" есть такая возможность, почему бы ею не воспользоваться.

- Чистый долг к концу I полугодия снизился. Дальше он будет сокращаться?

- Снижение чистого долга - временное явление. В ближайшие годы, в среднесрочной перспективе, стоит ожидать, скорее, стабилизации чистого долга, нежели продолжения его снижения. И это объясняется инвестиционными возможностями "Газпром нефти" - пока у нас есть собственные деньги на текущие проекты.

- Поэтому "Газпром нефть" сократила активность в привлечении кредитов и размещении облигаций? Раньше компания часто использовала оба инструмента.

- Да, мы стали меньше кредитоваться, потому что у компании достаточно собственных средств. Сейчас основной источник финансирования инвестпрограммы "Газпром нефти" - операционный денежный поток. Плюс в 2018-2020 годах у "Газпром нефти" относительно небольшие объемы рефинансирования долга. Нам просто не нужно занимать. И, наверное, в течение 2019 года ситуация не изменится.

По итогам полугодия показатель чистый долг/EBITDA - почти 0,5, для нас это очень низкий уровень. Прежде ориентир "Газпром нефти", еще до кризиса на рынке нефти и снижения цен в 2013-2014 гг., был в районе 1-1,5. То есть, у нас есть возможность для привлечения заемных средств, но привлекать мы будем только тогда, когда мы появится объективная необходимость для использования такого инструмента.

В последнее время компания значительно нарастила ресурсную базу, теперь у нас много лицензионных участков на этапе геологоразведки, где сначала нужно снимать неопределенности, а затем принимать инвестиционные решения. Вполне возможно, что с появлением новых добычных проектов в будущем компании потребуются и финансы для их реализации. Тогда вернемся на рынок заимствований, и это вызовет рост чистого долга.

- А что будет с капитальными вложениями в среднесрочной перспективе?

- Ориентируемся на цифру в районе 400 млрд рублей, плюс-минус. С одной стороны, сейчас у нас пик инвестиций в переработку, потому что в активной фазе программа модернизации НПЗ. После того, как она завершится, будут сокращаться инвестиции в переработку. С другой стороны, у нас много возможностей и проектов в добыче, а значит, здесь вложения увеличатся.

- Какого роста маржи переработки ожидаете по итогам окончания модернизации НПЗ?

- Ближе всех сейчас к старту проект "Евро+" на Московском НПЗ, который заменит несколько старых установок, повысит эффективность затрат, улучшит структуру выхода нефтепродуктов. Затем запустится масштабный проект на Омском заводе, куда войдут глубокая переработка на основе гидрокрекинга и установка замедленного коксования. Эти активы выводят Омский НПЗ на уровень лучших мировых НПЗ. Параллельно строится комплекс глубокой переработки на заводе сербской NIS в Панчево, ведутся работы по проекту комплекса глубокой переработки на Московском НПЗ.

Рассчитываем, что после завершения программы модернизации маржинальность переработки "Газпром нефти" увеличится существенно, это будут десятки процентов. При этом общий объем переработки нефти почти не изменится (немного вырастет на московском заводе). Но за счет того, что мы будем выпускать больше светлых нефтепродуктов, авиатоплива, масел, качественного судового топлива прибыльность перерабатывающего бизнес-направления значительно вырастет.

- Как оцениваете влияние на компанию действия обратного акциза на нефть с демпфером?

- Если взять в целом новые механизмы и новое налоговое окружение, и сравнить это с тем, что было раньше, то для "Газпром нефти" в целом эффект близок к нейтральному.

Однако нужно отметить, что, в принципе, найдены инструменты, которые позволили сбалансировать внутренний рынок топлива. С учетом последних корректировок нам кажется, что новые инструменты, включая обратный акциз и демпфер, работают довольно хорошо. Понятно, что идеала достичь сложно, но при текущем диапазоне цен они работают. Если будут сильные отклонения цены на нефть в большую или в меньшую сторону, возможно, потребуются еще какие-то изменения.

Что очень важно: идет конструктивный диалог с органами власти. Нам удается находить компромиссы, результатом которых, например, являются как раз последние корректировки формул по демпферу. Мы надеемся, что это диалог сохранится.

- На какие еще налоговые инициативы в нефтянке хотели бы распространить этот конструктивный диалог?

- Во-первых, хочу отметить, что начала действовать система налога на дополнительный доход (НДД). Нефтяники ее долго ждали, и рады, что теперь, пока в экспериментальном режиме, она заработала. Это касается и новых проектов, и старых тоже. Мы, конечно, надеемся, что этот эксперимент будет успешным, и дальше распространить НДД можно будет на большее количество активов.

Нам кажется, что следующим шагом должно стать появление механизма некого универсального, недискриминационного доступа к инструментам по стимулированию трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), которые сейчас не охвачены НДД. Есть так называемые "белые пятна", определенные категории запасов, которые ни под один из видов стимулирования не попадают. У "Газпром нефти" много сложных запасов - наши будущие добычные проекты в принципе связаны с трудноизвлекаемыми запасами и отдаленными регионами. Новые активы Надым-Пур-Таза, нефтяные оторочки "Газпрома" , освоение участков вокруг Нового Порта, масштабные Тазовский и Северо-Самбургский участки, а также неизученный полуостров Гыдан - все это потребует от компании нового технологического уровня в разведке и добыче нефти. И, возможно, дополнительных налоговых стимулов, которые позволят работать над развитием этих проектов.

У других компаний свои сложные активы. Пока в отечественной нефтяной отрасли нет единого мнения на тот счет, каким образом определить методологию льгот для ТРИЗ. Отдельные компании стараются самостоятельно получить какие-то льготы для освоения своих ТРИЗ, но эта работа не носит системный характер. Кроме трудноизвлекаемых запасов как таковых это относится и к третичным методам повышения нефтеотдачи, таким как ПАВ-полимерное заводнение, где пока отсутствуют какие бы то ни было налоговые инструменты стимулирования.

В качестве примера могу привести экспортную пошлину на нефть: в свое время каждая компания могла подать заявление по какому-то проекту и получить льготу - все по единой методологии. Были созданы равные возможности для всех компаний. Логичным было бы выработать и в данном случае подобный подход. Такой запрос от отрасли существует.

- Сейчас актуализировалась дискуссия о системных рисках, связанных с высокой долговой нагрузкой крупных компаний и инструментах по ограничению этих рисков. Ряд крупнейших российских компаний призвали при оценке заемщиков ориентироваться на рейтинги российских агентств. Считаете ли вы, что это будет способствовать наращиванию кредитования корпоративных заемщиков? Есть ли риски для "Газпром нефти" в случае отказа от перехода на российские рейтинги?

- Безусловно, с одной стороны нужно говорить о рисках в банковской системе, о том, что банки должны тщательнее оценивать информацию о компаниях, которым выдают займы, чтобы те не были перегружены кредитами. Но, с другой стороны, есть большое количество эффективных компаний с хорошей кредитной историей, с перспективными проектами. И для них, конечно, возможности заимствований не должны сокращаться. Тем более, для качественных компаний, находящихся под секторальными санкциями. Для них доступ к капиталу на отечественном рынке особенно важен, они не могут привлекать займы извне.

Пример "Газпром нефти": у нас высокие рейтинги, минимальные риски заемщика, уверенный бизнес, растущие показатели и большие перспективные проекты. Это сейчас мы не стоим в очереди за кредитами, обходясь собственными средствами на текущие проекты. Но через некоторое время займы в крупном объеме могут понадобиться и нам - на развитие новых активов.

И таких компаний множество, в разных отраслях и разного масштаба. Очень важно, чтобы возможности заимствований, лимиты не сокращались. Возможно, банковской системе надо более строго подходить к определенным категориям компаниям, рискованным заемщикам. Но должна быть сбалансированная политика, нет целесообразности всех уравнивать.

Конечно, ЦБ должен иметь здоровый консерватизм в установлении нормативов. В определенный момент для России это сыграло позитивную роль, помогло избежать банковского кризиса, который случился в других странах. Но теперь стоит новая задача - рост экономики. Возможно, пришло время смягчить консервативную точку зрения по отношению к качественным заемщикам. Если крупные компании не будут реализовывать проекты из-за нехватки средств, в целом это может привести к торможению экономики страны.

- Стратегия до 2030 года ставит перед "Газпром нефтью" амбициозные задачи. Каким видите вклад финансового блока в трансформацию компании?

- Новая стратегия "Газпром нефти", действительно, амбициозна: компания стремится стать эталоном мировой нефтяной отрасли по эффективности, технологичности и безопасности. Нам важно расти быстрее рынка, быть в первой десятке мировых лидеров.

В то же время, новая стратегия содержит меньше цифровых ориентиров, чем предыдущий стратегический документ. И это не случайно. Это связано с тем, что теперь мы живем в условиях значительно большей неопределенности, особенно в плане цены на нефть. И в этой ситуации "Газпром нефть" делает ставку на гибкость.

Мы считаем, что в условиях высокой волатильности и непредсказуемости рынков, компания должна уметь оперативно реагировать на вызовы и использовать все представляющиеся шансы. Мы не можем упускать инвестиционных возможностей, но не можем и допускать "замораживания" слишком большого капитала в проектах.

Роль финансистов в реализации новой стратегии я вижу как раз в эффективном управлении инвестициями, способности соблюдать баланс между динамичным ростом компании и сохранением самого высокого в отрасли возврата на вложенный капитал. А также в соблюдении интересов инвесторов и акционеров.

Я рассчитываю, что финансовый блок "Газпром нефти" постепенно избавится от технической работы, максимально автоматизировав внутренние процессы. Финансовый центр "Газпром нефти" сконцентрируется на решении интеллектуальных бизнес-задач в рамках реализации стратегии, таких как портфельное управление и портфельный анализ. Будем к этому стремиться.