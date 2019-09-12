Замглавы Минфина: Если российские рейтинговые агентства хотят участвовать в экономической войне против России - их право

Алексей Моисеев рассказал в интервью "Интерфаксу" о национальных рейтингах, а также о развитии валютного регулирования и ОСАГО

Алексей Моисеев Фото: пресс-служба

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель министра финансов Алексей Моисеев в преддверии Московского финансового форума в интервью "Интерфаксу" рассказал о своих взглядах на будущее валютного регулирования, национальной рейтинговой индустрии, развитие ОСАГО, а также о дивидендной политике госкомпаний и их "дочек".

- Одна из сессий на Московском финансовом форуме посвящена валютному регулированию. За последние полтора-два года закон о нем стал одним из самых часто поправляемых. В то же время масштабное предложение, которое Минфин ранее вносил - об отмене обязательной репатриации экспортной выручки и в рублях, и в валюте - не нашло поддержки в правительстве. Сейчас вносятся точечные изменения с послаблениями для тех или иных компаний, в том числе подпавших под санкции. Какие еще нужны изменения для облегчения жизни бизнеса, занимающегося экспортом? Возможно, Минфин что-то готовит? И, на ваш взгляд, может быть, имеет смысл обновить закон в целом, сделать более короткий и понятный текст, а не поправки к поправкам?

- В целом, мы идем по этому пути. По большому счету, в валютном контроле нужно оставить часть, связанную с запретом на использование иностранной валюты в расчетах внутри РФ. Помните, как еще 10-15 лет назад мы покупали квартиры, машины, даже сапоги на рынке за доллары. Память о расчетах в долларах ушла, но по сути это было не так давно.

Закон о валютном контроле, нормы уголовного права и КоАП призваны наказывать за нарушения и регулировать такое общественное явление, как вывод капитала, которое по сути само по себе незаконным не является.

Я давно занимаюсь валютным контролем и постоянно нахожу противоречия, потому что в России вывод капитала не запрещен. Любое физическое и юридическое лицо имеет полное право в соответствии с российскими законами вывести любые свои средства за границу в любом объеме при условии, что эти деньги не украдены, что это не схема по неуплате налогов, что это не отмывание капиталов, что это не элемент мошеннической схемы, не элемент схемы по продаже краденого имущества. Сам вывод денег не является противозаконным действием.

Например, кто-то кого-то ограбил - отнял сумочку и убежал. За грабеж и побег положено наказание, но бег как таковой преступлением не является, а вот бег с отнятой сумочкой - является. Так что, давайте введем уголовную статью за бег, если он сопровожден отнятием сумочки? Мне кажется, это перевернутая логика. Логика должна быть такая: у нас есть противозаконные деяния, в том числе мошенничество, связанное с выводом капитала за рубеж, так давайте вводить наказания в виде полутора-двух лет или штрафа. Такой логикой надо идти.

Вторая проблема - в законе очень много разного рода ограничений. Я считаю, что мы в целом продвинулись далеко по либерализации, но должны сделать еще несколько вещей - полностью отменить репатриацию и полностью либерализовать режим счетов граждан и юрлиц-резидентов РФ за границей.

Сейчас, к сожалению, он действует по принципу презумпции виновности: человек должен доказывать, что он ничего такого не сделал. Это противоречит принципу гражданского законодательства, по которому все, что не запрещено, - разрешено. Закон о валютном регулировании в этом смысле очень сильно устарел. Он в том виде, в котором сейчас написан, своими корнями уходит в 1993 год. Понятно, что в 2006 году была проведена масштабная либерализация. Но либерализация, которая проходит сейчас, по масштабу хоть и недостаточна, но значительна, и сопоставима с тем, что было сделано в 2006 году. Хотя я согласен, что отменять надо все полностью.

- А что из сделанного за последние полтора года можно сравнить со снятием ограничений на движение капитала в 2006 году?

- Первое, это масштабнейшая либерализация по счетам. Мы перечислили все, что могли придумать, включая выигрыш в лотерею. Да, это не переход к принципу "что не запрещено, то разрешено", но "то, что разрешено" расширено настолько, насколько можно.

Второе - отказ от требования по репатриации в рублях по несырьевому экспорту и с 2024 года в рублях по сырьевому экспорту. По сырьевому надо посмотреть, потому что это может слишком большое влияние оказать на платежный баланс, как опасается ЦБ. Тем не менее, закон принят. 2024 год там обозначен в рублях.

Кстати, тот факт, что это будет в рублях - очень хорошо для развития рублевого рынка за рубежом. Я надеюсь, что появится натуральный спрос на рубли в финансовом секторе, то есть будут банки, которые работают с экспортерами, у которых будет натуральная короткая позиция в рублях. Наличие этой естественной короткой позиции в рублях приведет к тому, что у нас наконец-то появится сбалансированный форвардный рынок на рубль.

Сейчас поставочные форварды на NDF (non-deliverable forward) идут только в одну сторону - все хотят хеджироваться от ослабления рубля. А будут банки, которые должны будут поставить рубли через 2-3 месяца, потому что экспортер им говорит: когда у меня будет оплата моей валютной выручки, я должен буду перевести ее в рубли, давай фиксировать какой-то курс. Поэтому банки окажутся в короткой позиции по рублям и захотят хеджировать рубль от укрепления, и вот вам рынок в две стороны.

Это штука довольно важная сама по себе. Мы стимулируем рублевые расчеты, не хотим никого насильно загонять. Было принято решение председателем правительства по предложению Антона Германовича (Силуанова - ИФ), что мы делаем это не административными рычагами, а стимулированием. Вот это один из элементов стимулирования расчетов в рублях. Один из ключевых пунктов нашего плана.

Мы также сейчас разрешаем целый ряд сделок - зачеты, трансферабельные аккредитивы, то есть разрешаем всю более или менее естественную экономическую активность. Но я согласен, что надо полностью отменить требование о любой репатриации. Зачем нужна репатриация, если нет обязательной продажи? Это просто - вот я привел средства и в тот же день увел, и никто даже не спорит с тем, что люди именно так и делают, на round-trip комиссию заплатили, банки заработали. Что хорошего в этом?

Второе - по режиму открытия счетов за пределами нашей родины. Не должно быть никаких дополнительных правил. То есть вы должны зарегистрироваться в налоговой, если это страна, которая обменивается налоговой финансовой информацией. Налоговая получит то, что ей надо. Если вы там заработали на торговле акциями и не заплатили налоги, значит, вас ФНС догонит через обмен информацией.

- А этот автоматический обмен между налоговыми органами стран уже действительно работает?

- Работает! Я даже на себе испытал, когда пришел на госслужбу. Поэтому нет никакого смысла создавать какие-то дополнительные ограничения. Если человек хочет открыть счет в юрисдикции, которая с точки зрения ФАТФ и нашего списка офшоров является подозрительной, эти нормы надо сохранить, но не в законе о валютном контроле, а уже в рамках Налогового кодекса РФ, так как любое лицо, работающее с офшорами, автоматически попадает в те или иные списки. То же самое надо сделать для физлиц. Подход такой.

Считаю, что за 1,5 года мы продвинулись достаточно далеко. Первый большой шаг - либерализация счетов физлиц с 1 января 2018 года. В этом году прошел закон о репатриации, дополнительная либерализация счетов. Сейчас прошел уже первое чтение законопроект с поправками в КоАП по предельным снижениям санкций: максимум - штраф в 30%, минимум - предупреждение. И, конечно, у нас есть решимость все же постараться отменить уголовную статью 193.

- Как вы оцениваете перспективы такой отмены?

- По КоАП - высоко. Со всеми согласовано, первое чтение пройдено. Председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников понимает, что это приоритетный законопроект. Я думаю, что в осеннюю сессию мы пройдем довольно оперативно. Это то, что больше всего людей беспокоит, потому что там штрафы драконовские. По уголовной статье нет у нас пока консенсуса - правоохранители и ЦБ против. Видимо, придется вопрос эскалировать. Надеемся, что начальство нас рассудит.

- Еще одна сессия форума посвящена ОСАГО. В Госдуме сейчас находится второй пакет поправок по ОСАГО. Какие-то подводные камни всплывут во втором чтении? Какие-то баталии ожидаются?

- К сожалению, да. Никого не устраивает политика малых дел. Все хотят сразу, но каждый в свою сторону.

В валютном контроле государство встречается с единой позицией экономически активной части общества - оно, в целом, всё за отмену (обязательной репатриации экспортной выручки - ИФ). Я не слышал ни одного публичного мнения никого из общественных деятелей, кто бы сказал: нет, надо сохранить.

[А в ОСАГО] у нас есть две противоборствующие стороны - страховщики и страхователи. Это, конечно, большая проблема, потому что есть определенное лобби и страховщиков, и даже в большей степени страхователей, которые считают, что страховые компании - это корень зла, их нужно немедленно вывести на чистую воду, а мы только и делаем, что их защищаем.

Вопрос двоякий. Мы, конечно, хотели бы, чтобы страховые компании лучше и быстрее, и в полном объеме выплачивали средства гражданам, но в финансовом мире чудес не бывает. Как говорили в "Завтраке у Тиффани" - чтобы сделать гравировку, надо иметь что-то, на чем гравировать. Чтобы страховые компании могли что-то выплатить, они должны повысить тарифы.

Можно заставить компании быстрее и больше платить? Можно. Какой будет результат помимо того, что они будут быстрее и больше платить? Они поднимут тариф для всех остальных. А поскольку большая часть граждан, слава Богу, все-таки не попадает в аварии, то, соответственно, наша задача, как я ее вижу, - снизить тариф.

Снизить тариф можно по двум направлениям - это снижение избыточной нагрузки на страховую компанию, чтобы они платили по справедливости. Для этого нужно, чтобы финансовый омбудсмен разбирал [споры].

Второе - это персонализация тарифа. Мы делали расчет, брали пример - мужчина 50 лет, опыт вождения 20 лет, живет в Кировской области, тариф с восьми до двух тысяч снижается в случае персонализации. Да, конечно, 19-летний водитель Ferrari с пачкой штрафов за превышение скорости, выездами на встречную полосу и так далее должен платить значительно больше.

Мы идем к персонализации тарифов. Все-таки большинство водителей законопослушны, ездят аккуратно и не попадают в ДТП, но есть некий процент нарушителей, и это приводит к тому, что страховым компаниям приходится выплачивать за них. Все это распределяется сейчас на всех, что не справедливо.

Я считаю, что дорога по индивидуализации тарифа - это единственно возможная дорога. Я считаю, что мы снимем все проблемы в ОСАГО, когда ОСАГО будет полностью либерализовано. Не будет никакого тарифного регулирования, только ФАС, которая будет следить за сговорами, и омбудсмен, который будет рассматривать жалобы на индивидуальные ситуации. Рынок должен быть рынком. Советская экономика не зря развалилась, в том числе потому, что Госкомцен СССР не мог правильно установить цены. Почему мы считаем, что мы лучше Госкомцен? Я абсолютно убежден, что это правильная дорога.

- В продолжение банковской темы. Есть ли какое-то движение в вопросе передачи доли государства в Еврофинанс Моснарбанке?

- Сейчас у нас реально два варианта: выкуп менеджментом и передача Промсвязьбанку. Рассматриваются оба.

- Никакой не превалирует?

- Пока нет. Мы сейчас изучаем предложения менеджмента. Передать Промсвязьбанку - это понятная схема. Продать менеджменту, в принципе, тоже неплохая схема.

- Еще один вопрос, который ранее активно обсуждался, но пока "подвис" - о законодательном закреплении нормы выплаты госкомпаниями дивидендов в размере не менее 50% прибыли. Вы выступали за фиксацию этого правила "на бумаге", глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорил, что этого уже не требуется. Считаете ли вы, что эта норма все же будет когда-нибудь закреплена распоряжением правительства? Если да, то когда это может произойти?

- Мы, скорее всего, снова выйдем с предложением внести изменения в акт правительства, с тем чтобы закрепить эти 50%. Еще один момент: есть положение, что при определении консолидированной прибыли вычитается прибыль от переоценки вложений в ценные бумаги, то есть там, где cash flow не было. Это в целом справедливая норма, тем более если мы говорим про РСБУ, и даже в МСФО она может быть. Предлагаем сделать ее симметричной: точно так же добавлять обратный убыток от бумажных вложений, естественно, в случае наличия источника прибыли. Если источник в виде нераспределенной прибыли есть, то надо выплачивать дивиденды от реальной денежной прибыли.

Кроме того, нас немного беспокоит ситуация, когда мы каждый раз вручную следим за тем, чтобы компании, подконтрольные государству, поднимали дивидендные выплаты в "дочках" на уровень холдингов. Там, где государству принадлежит холдинг, часто бывают проблемы: они говорят, что нет денег, потому что получили мало от дочерних компаний. А почему "дочка" заплатила дивиденды в размере 5% от прибыли? Ну, вот так заплатили. Получается, что мы до планки (в 50% от прибыли - ИФ) не дотягиваем. Надо, чтобы "дочки", которых контролируют наши холдинги, были обязаны поднимать тоже эту часть.

- Это предложение также планируется прописать?

- Мы выступим с этим предложением в ближайшее время. Готовим такой проект, разошлем его по ведомствам. Посмотрим, что будет дальше.

- Один из крупнейших госбанков, ВТБ, которому были даны послабления по выплате дивидендов за 2018 год в силу ужесточения регуляторных требований и необходимости роста, уже по итогам текущего года планирует направить на выплату дивидендов 50% от прибыли по МСФО. При этом раньше банк не раз направлял на дивиденды большую долю прибыли. Считаете ли вы, что 50% прибыли - это нормальный уровень дивидендов для ВТБ или он может платить больше?

- Мы с пониманием отнеслись к тому, что ВТБ в этом году заплатил меньше 50%, именно по причине того, что за всю историю он платил больше. В следующем году (по итогам 2019 года - ИФ) мы ожидаем, что они вернутся к 50%.

- Что касается еще одного крупного квазигосударственного банка - "Открытия", то, как быстро, по вашему мнению, стоило бы его приватизировать? Минэкономразвития неоднократно заявляло, что это необходимо сделать как можно быстрее. Какой вариант вам ближе - продать срочно, невзирая на потенциал роста стоимости актива, или максимизировать стоимость, дождаться хорошей конъюнктуры?

- Наша позиция такая: все, что можно продать, надо продавать. Помните, мы выступили с предложением пересмотреть по многим компаниям доли: надо ли нам 50% или хватит 25% плюс одна акция. Например, в "АЛРОСА" доля Российской Федерации - 33%, и ничего плохого не случилось. Мы, конечно, к этому бы вернулись, хотя понимаем, что есть общерыночные соображения, и, может быть, в настоящем моменте с точки зрения возможного рыночного спроса привлечение стратегов - не самый лучший момент. В целом, мы позицию не поменяли.

- Сейчас одна из дискуссий разворачивается вокруг оценки рисков корпоративных заемщиков в рамках "Базеля III". ЦБ выступает за безрейтинговую систему. Главы ряда компаний обратились к президенту с просьбой применять национальные рейтинги, а ВТБ поддерживает переход на эти рейтинги только с отказом от привязки к суверенному рейтингу РФ. Какая из этих позиций близка Минфину?

- ВТБ, как я понимаю, говорил о том, что есть такая странная тенденция со стороны АКРА, в первую очередь, и "Эксперт РА" тоже: отрейтинговать компании РФ относительно суверенного рейтинга РФ. Тогда это делает бессмысленным все, что мы делали в рейтинговой индустрии. Я и мои коллеги считаем, что уровень рейтинга РФ, по крайней мере каким он был недавно по шкале международных агентств - это результат введения санкций, политического давления и экономической войны против нашей страны. Если российские рейтинговые агентства хотят участвовать в экономической войне против России - это их право, но мы не будем использовать их рейтинги в наших решениях, будем использовать что-то другое. Я серьезно говорю, с полной ответственностью, мы не для этого их создавали. Даже в Индонезии, у которой более низкое кредитное качество, суверен имеет максимальный уровень рейтинга, и оттуда рейтинг идет вниз. Мы находимся в ненормальном положении.

Международные кредитные рейтинги РФ не соответствовали ни одной стране, которая находилась на нашем уровне с учетом уровня долга, дефицита, резервов и прочего. Уровень суверенного рейтинга РФ долгое время был низким только по политическим причинам, ни по каким другим, поэтому мы создали национальную рейтинговую индустрию, которая не должна быть проводником политического давления на российскую экономику.

Я считаю, что это совершенно неправильно. И ВТБ, как я понял, опасался как раз того, что рейтинги компаний по национальным шкалам будут откалиброваны под суверенный рейтинг РФ. "Роснефть" и "Газпром" - не компании третьего эшелона, а они отрейтингованы таким образом (международными агентствами - ИФ). Поэтому наши рейтинги должны быть безотносительными. Они должны быть соотнесены не со страновым рейтингом, заниженным по политическим причинам, а применяться в абсолютном масштабе. Агентства должны брать шкалу, где ААА - абсолютная надежность, ВВ+ - высокий риск, и считать. А не говорить, что если у России будет такой рейтинг, то у этого эмитента - такой. Это аргумент наших политических врагов и противников. Конечно, так не должны делать российские рейтинговые агентства. Это моя принципиальная позиция.

Мы используем рейтинги для банков, и, если у нас все банки вдруг поедут по рейтингу из-за этой привязки к суверенному рейтингу России, значит, мы будем искать другой вариант регулирования, потому что для нас это неприемлемо.

- В отношении оценки рисков в рамках "Базеля III" вам все же ближе подход, основанный на национальных рейтингах, или безрейтинговый?

- На национальных рейтингах. Безрейтинговый подход, мне кажется, очень странный. По сути, это будет решение сотрудников ЦБ по конкретному вопросу. В правительственных документах, например, всегда предлагается минимизировать роль решения конкретного чиновника. Есть общий принцип, если мы создаем какой-то документ, даже если нельзя прописать алгоритм принятия решения в этом акте по пунктам, тогда собирается комиссия. Например, наш прейскурант по алмазам, когда собирается комиссия с участием внешних экспертов.

Я считаю, что надо применять подход с национальными рейтингами, и они должны по абсолютной шкале измерять степень рискованности российских компаний. Я не за то, чтобы завышать степень надежности, а за то, чтобы она была объективной и абсолютной, а не относительной - с привязкой к политически заниженному рейтингу РФ.

- А насколько, на ваш взгляд, соответствует лучшим примерам корпоративной практики объявление "АЛРОСА" на прошлой неделе о грядущей ликвидации "АЛРОСА-Нюрба", 2,5% акций которой торгуются на бирже? Акции рухнули, так как дальнейшее развитие событий оставляет за "АЛРОСА" возможность самостоятельно рассчитать ликвидационный фонд и заплатить акционерам сумму гораздо ниже стоимости акций.

- Я в набсовете голосовал за это решение, и на комитете по стратегическому планированию. По факту "АЛРОСА-Нюрба" является подразделением "АЛРОСА", никакой самостоятельной корпоративной деятельности не ведет и, строго говоря, является одной из производственных площадок, поэтому я не вижу смысла содержать весь корпоративный аппарат. С точки зрения интересов акционеров "АЛРОСА" это решение хорошее, потому что оно сокращает издержки.

Конечно, выкуп должен быть произведен по справедливой цене. В законе об обязательном принудительном выкупе ценообразование описано.

Наш законопроект по усовершенствованию этих правил имеет тяжелую, я бы даже сказал драматическую судьбу: его внесли и приняли в первом чтении, еще когда председателем комитета Госдумы по собственности был Сергей Гаврилов. Потом его отклонили с первого чтения. Мы сейчас готовим новую версию и должны внести. Но по ней куча замечаний от тех же самых людей. В общем, это все ходит по кругу.

Но в целом у нас есть порядок, и, конечно, ЦБ как надзорный орган проверит, насколько справедливо была определена цена. Если акционеры считают, что их обидели, они имеют полное право пожаловаться в ЦБ, он должен проверять такие вещи.

- А не лучше ли было бы выкупить акции через оферту на рынке?

- Нет. Мировая практика состоит в том, что вы через оферту на рынке выкупаете, когда у вас free float 30% или 40%. Тогда вы еще что-то собираете, а потом добираете через принудительный выкуп.

Вопрос в определении цены, и она, насколько я помню, должна быть средняя за шесть месяцев. Никакой задачи у "АЛРОСА" "кинуть" акционеров никогда не было. Я думаю, что будет справедливая цена.